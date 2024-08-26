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Страна и мир Спецоперация на Украине Повсюду взрывы, нет воды и света: по всей Украине прошли массовые прилеты после атак на Россию

Повсюду взрывы, нет воды и света: по всей Украине прошли массовые прилеты после атак на Россию

В Киеве люди остались без электричества

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4 комментария
Десятки БПЛА атаковали РФ

Взрывы гремят почти по всей территории Украины. В результате полстраны осталось без света. Местные власти предупреждают о ракетной опасности. В России тоже неспокойно: украинские дроны сбили над несколькими регионами. Что происходит в двух странах — в материале.

Ситуация на Украине

В стране начались массовые перебои с электричеством, водоснабжением и работой транспорта. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак связал это с российской атакой на инфраструктуру.

Буквально по всей стране сообщают о проблемах с электричеством. Мэр Одессы Геннадий Труханов объяснил, что из-за ударов свет пришлось отключить.

— В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах. Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. В Одессе временно приостановлена работа электротранспорта, — заявил Труханов у себя в Telegram-канале.

Похожая ситуация и в Киеве. Однако там проблему не объяснили.

Свет отключили в телевизионной студии во время эфира

— В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети. На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением, — говорится в Тelegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Аварийные отключения света также произошли в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской областях. О повреждении энергообъектов отчитались в Полтавской области, Луцке (Волынская область) и Хмельницкой области. Взрывы слышали также в Сумской и Винницкой областях.

Местные власти предупреждают о работе ПВО и просят жителей не распространяться о происходящем.

Помимо объектов энергетики, пострадала военная инфраструктура. Удар нанесен по месту распределения подразделений ВСУ в Полтаве, рассказали РИА Новости в пророссийском сопротивлении.

На фоне атак Польша подняла в небо авиацию. Это необходимо для обеспечения безопасности воздушного пространства, сообщили в Вооруженных силах республики.

Ситуация в России

Беспилотники пытались атаковать не только приграничные регионы РФ, но и более отдаленные. В результате падения дронов есть пострадавшие и разрушения.

Некоторым понадобилась медицинская помощь

— Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Ярославской областей, — сообщили в Минобороны России.

Ночью сбили еще 20 беспилотников. Девять — над территорией Саратовской области, три — над Курской областью, по два БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону уничтожены над Орловской и Рязанской областями.

— В селе Соловьевка погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, — написал у себя в Тelegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще есть трое раненых. Одна из них — несовершеннолетняя девушка.

В Саратове после атаки беспилотника одна женщина находится в тяжелом состоянии. Там дрон влетел в многоквартирный дом. От прилета в соседнем Энгельсе повреждена крыша жилого здания и автомобили.

Осколки упали возле припаркованных автомобилей

Украинский дрон попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод на подлете к Ярославлю. По данным местных властей, разрушений и пострадавших нет.

При падении сбитых БПЛА в Волгоградской области обошлось без жертв. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, осколки попали на дом и два нежилых здания.

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СВО Беспилотник Электроэнергия Удары по территории России Киев
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Комментарии
4
Гость
26 августа 2024, 12:25
Пора мобилизацию вводить
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