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Страна и мир ВСУ ворвались в белгородское село и взяли заложников: главные события уходящей недели

ВСУ ворвались в белгородское село и взяли заложников: главные события уходящей недели

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6 комментариев
Ракета попала в жилой дом

Уходящая неделя стала серьезным испытанием для приграничных регионов России. Они столкнулись с массированной атакой ВСУ. В Ленинградской области видели смерть. Однако видео о происходящем в мире на YouTube посмотреть не получится. Видеохостинг замедлили настолько, что он фактически перестал работать.

В мире постоянно разворачивается множество событий. Кратко расскажем о самых значимых из них, которые произошли за прошедшую неделю.

Атаки на российские регионы

ВСУ пытались прорваться в Курскую область. Белгородская область подверглась массовым атакам. Также беспилотники были замечены в Липецкой, Воронежской и Волгоградской области. В трех регионах введен режим контртеррористической операции. Речь идет о Брянской, Белгородской и Курской областях, которые соседствуют с Украиной.

Последствия атаки

Минобороны уже несколько дней подряд сообщает об уничтожении украинских военных и техники на Курском направлении. ВСУ пытались зайти в регион с танками и бронемашинами. Больше всего пострадали город Суджа и ближайшие населенные пункты. Жителей эвакуируют в безопасное место, в том числе в другие регионы. Обстрелы не прекращаются. В области несколько раз в день включают сигнал о ракетной опасности. Досталось не только небольшим городам и поселкам, но и столице региона. В многоквартирный дом попала ракета. Причиненный ущерб еще выясняется. Для помощи Курской области и ее жителям создана правительственная комиссия. Вынужденным переселенцам единовременно выплатят по 10 тысяч рублей.

Так выглядят дома после обстрела

Журналист ВГТРК и координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии Евгений Поддубный прибыл в Курскую область, чтобы рассказать о происходящем. Однако автомобиль, в котором он находился, атаковал дрон. Корреспондента несколько часов считали погибшим. Сейчас он в тяжелом состоянии и проходит лечение в Москве.

Белгородская область страдает от атак ВСУ практически в ежедневном режиме. Обстрелы территории были параллельно с Курской. Обломки и осколки повредили несколько домов, машины. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Здесь тоже была попытка прорыва. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ удерживали местных жителей в селе Пороз. Всё закончилось хорошо, и теперь они в безопасности.

Губернатор встретился с жителями, которых держали в заложниках

Результаты РФ на Олимпиаде

Олимпийские игры в Париже подходят к концу. Сегодня, 11 августа, пройдет церемония закрытия.

Лидером Игр стал Китай с 90 медалями (39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые).

Второе место досталось США. Команда принесла 122 медали (38 золотых, 42 серебряные и 42 бронзовые). Тройку лидеров замыкает Австралия. У спортсменов 50 медалей (18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых).

Россия выступала под нейтральным флагом в составе 15 спортсменов. Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева смогли увести с собой олимпийское серебро. Спортсменки выступали в парном разряде. Россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10. К сожалению, другим спортсменам из российской команды не удалось достичь таких результатов.

Погодные аномалии в России

Несколько российских регионов столкнулись с серьезными природными катаклизмами. Местные жители делились кадрами потопов и смерча.

Во Владивостоке пришли настоящие тропические ливни. Дороги превратились в реки, лестницы — в водопады, а пол общественного транспорта — в бассейн. Спасателям пришлось отвозить продукты в затопленные районы на лодках.

Общественный транспорт затопило

На Ленинградскую область обрушился циклон «Отилия». Из-за урагана падали деревья, опрокидывались автомобили и даже летали дома. Система отвода воды не справлялась. Из-за затоплений пришлось закрыть вестибюль станции метро «Площадь Восстания».

Самые пугающие кадры засняли жители Тосно. Там образовался вихрь, который ломал всё на своем пути, включая частные дома, обломки которых он забрал с собой.

Жители засняли смерч

Прощаемся с YouTube?

После планомерного замедления работы видеохостинга скорость стала настолько медленной, что видео на платформе просто не открывались. YouTube перестал работать как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

На этом фоне россияне стали активно искать альтернативу. Однако некоторые пользователи столкнулись с проблемой. Из Appstore исчезло приложение Rutube. Воспользовавшись замедлением YouTube, многие российские видеоплатформы постарались привлечь новых зрителей и стали устраивать различные акции и скидки.

Мы рассказывали о способах, как можно смотреть YouTube без ограничений. Ускорить загрузку видео можно с помощью изменения специальных параметров в настройках браузеров, в приложении Discord вставить в один из чатов ссылку на видео с YouTube и смотрим его в режиме превью, а также с помощью специальной утилиты Goodbye DPI.

Смена политических лидеров

В Бангладеш прошли массовые акции протестов. Госпереворот устроили студенты, которые взбунтовались из-за недостатка квот на рабочие места для родственников тех, кто участвовал в войне за независимость 1971 года. На этом фоне премьер-министр страны Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Руководителем временного правительства стал 84-летний лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

На протесты вышло огромное число людей

В США тоже серьезные изменения. Накануне главных выборов в стране президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Его место в борьбе за президентское кресло заняла вице-президент США Камала Харрис. Теперь она официальный кандидат от Демократической партии на выборах главы государства. В качестве претендента на пост вице-президента она выбрала 60-летнего губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Выплаты и индексации

На этой неделе стало известно, что трудовые пенсии теперь будут повышать два раза в год. В феврале проиндексируют всю пенсию целиком с учетом инфляции за прошедший год. С 1 апреля вырастет только та часть, которая формируется за счет индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Такой порядок начнет действовать с 2025 года.

Февральская индексация будет зависеть от инфляции за предыдущий год. По старым правилам ее проводили в январе. Однако ориентировались на прогнозируемую инфляцию.

Вторая индексация коснется только страховой части. Пенсионные баллы раньше росли в январе. На этом этапе размер выплаты будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда.

На дополнительные средства могут рассчитывать и семьи с детьми. Многие родители как раз начинают готовиться к учебному году и закупать всё необходимое к школе. Некоторым удастся сэкономить собственные средства.

Так они смогут потратить на одежду и канцелярию 10 тысяч рублей, которые должны выплатить россиянам, которые не израсходовали полностью материнский капитал.

Семьи с низкими доходами получают единое пособие. Они также могут потратить его на подготовку к школе. Некоторые регионы имеют собственные меры поддержки, узнать о которых можно на официальных сайтах властей или в благотворительных организациях.

Аресты в Минобороны

В Москве задержали директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития МО генерал-майора Владимира Шестерова. Их заподозрили в мошенничестве и обвиняют в хищении более 30 миллионов рублей бюджетных средств.

От Минобороны за строительство парка «Патриот» и главного храма Вооруженных сил РФ отвечал бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Его тоже задержали по подозрению в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей.

ПО ТЕМЕ
Курская область Белгородская область ВСУ Главные новости YouTube Евгений Поддубный Камала Харрис Минобороны Арест Олимпиада
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Комментарии
6
280714103
11 августа 2024, 12:15
С самого начала шедевр! Первый абзац: "В Ленинградской области видели смерть...." Подробности давай!!! Как одета? С косой? Симпатичная?
Гость
11 августа 2024, 11:57
Вот уже какой год говорят что у них резервы на исходе.
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