Россиянам будут дважды индексировать пенсии: главные новости 7 августа

Индексацию пенсий будут проводить в два этапа — в феврале и апреле Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 августа.

Обстрел приграничных районов

Вся страна следит за событиями в Курской области. Обстрелы начались утром 6 августа, в течение ночи ВСУ пытались прорваться через границу России. Атаки продолжаются и сейчас. По данным СК, в результате атаки пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.

Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором призвал глав российских регионов подключиться к оказанию помощи жителям Курской области. На его слова откликнулись более десятка регионов.

Подробнее о последних событиях на границе с Украиной мы собираем в онлайн-трансляции. Коротко о том, что произошло за день, можете прочитать здесь.

Виновные во взрыве дома

Следователи раскрыли причину обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области. Днем 1 августа в доме произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек. Половина из них — дети.

— Мастеру и двоим слесарям газовой службы предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По данным следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания оборудования в жилом доме скопилась газовоздушная смесь. Она воспламенилась, в результате обрушилась часть дома, — сообщили в пресс-службе областного управления СКР.



Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Отравление шахматистки

Федерация шахмат России временно отстранила дагестанскую спортсменку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ФШР Александра Ткачева.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что во время турнира в Махачкале Абакарова попыталась отравить свою соперницу, Умайганат Османову. Рядом с ее шахматной доской разлили ртуть, после чего Османова почувствовала себя плохо. Если вина Абакаровой будет доказана, ее могут пожизненно дисквалифицировать.

Вспышка лихорадки

В Татарстане растет число заболевших лихорадкой Западного Нила, пишет ТАСС со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора. В больницы попали уже 15 человек.

Заболевание распространено в странах с жарким климатом. Из-за потепления вирус встречается в центральной части России и Поволжье. Источником инфекции могут быть птицы, но чаще всего — кровососущие насекомые, прежде всего комары.



Болезнь протекает с повышением температуры, интоксикацией, головной болью, слабостью, может быть сыпь, увеличение лимфатических узлов. Часто ее принимают за обычную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Но могут развиться и тяжелые формы (когда поражается центральная нервная система): менингит, менингоэнцефалит, которые нередко приводят к летальному исходу, особенно у пожилых людей, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Дело скопинского маньяка

Суд прекратил уголовное преследование Виктора Мохова, обвиняемого в укрывательстве преступления, из-за истечения срока давности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В августе 2022 года в доме скопинского маньяка произошло убийство. По данным следствия, Мохов скрыл информацию о произошедшем и помог убийце переместить труп. Ходатайство о прекращении уголовного преследования было удовлетворено.

Почитать о самом резонансном случае похищения в России, которое совершил скопинский маньяк, можете здесь. В нулевых Мохов опоил двух девушек снотворным, запер в подвале и удерживал жертв на протяжении почти четырех лет, регулярно избивая и насилуя. В начале 2021 года его освободили из тюрьмы.

Индексация пенсий

Индексацию пенсий работающим пенсионерам будут проводить дважды в год, начиная с 2025 года, — в феврале и апреле, сообщается на сайте Соцфонда.

Февральская индексация будет проводиться с учетом индекса роста потребительских цен за прошедший год. Повышение будет затрагивать всю пенсию целиком, с учетом всех предыдущих индексаций. Апрельская — только страховую часть.

