НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

с-в.

 750мм 88%
Подробнее
USD 85,95
EUR 93,84
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Новый автобус
Перестановки в правительстве
Ярославна — об Олимпиаде
Квартира за 32 млн
Страна и мир карточки Льготы на жилье, бесплатное питание и налоговый вычет: на что могут рассчитывать одинокие родители?

Льготы на жилье, бесплатное питание и налоговый вычет: на что могут рассчитывать одинокие родители?

Собрали, что положено, в одном месте

1 068
3 комментария
Материальная помощь зависит от дохода и числа детей

В России растет поддержка родителей, которые в силу разных обстоятельств вынуждены воспитывать детей в одиночку. Это касается как женщин, так и мужчин. На какие льготы и пособия можно рассчитывать, разобрались с экспертом. Ответы — в карточках.

  1. Какие можно получить выплаты?
  2. Как получить жилье и меньше тратить на транспорт?
  3. Какие существуют трудовые гарантии?
  4. Какие есть социальные услуги и возможности? 
  5. Есть ли отдельные региональные льготы?
1

Какие можно получить выплаты?

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Одинокие родители имеют право на получение пособия в размере МРОТ, если они официально трудоустроены, рассказала Городским порталам член оргкомитета Российского социального форума, председатель Независимого Профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина.

Возможна и более высокая сумма. Она зависит от средней заработной платы. Минимальный размер с 1 февраля 2024 года — 9 227 рублей 24 копейки (с учетом районного коэффициента). Максимальный на 2024 год — 49 123 рублей 12 копеек.

Единовременное пособие при рождении ребенка. Оно выплачивается после рождения ребенка, его размер составляет 24 604 рубля 30 копеек. Если родитель работает на территории, где применяются районные коэффициенты, оно будет больше.

Материнский капитал. Его получают после рождения ребенка. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий, обучение детей, будущую пенсию матери и другие нужды.

2

Как получить жилье и меньше тратить на транспорт?

Получение жилья. Такая опция доступна по договору социального найма. Также одинокие родители могут рассчитывать на субсидии для улучшения жилищных условий.

Скидки на коммунальные услуги. В некоторых регионах оказывают такую помощь. Главное условие — материальное положение не позволяет покрывать полный размер расходов на коммуналку. В таком случае родитель вправе обратиться в госинстанции для получения субсидии, добавила Митина.

Льготный проезд. Скидки на транспорт тоже можно получить. Чаще всего их предоставляют многодетным и родителям с педагогическим образованием.

3

Какие существуют трудовые гарантии?

Дополнительные 14 дней отпуска. Одинокий родитель с ребенком до 14 лет имеет право на дополнительные неоплачиваемые две недели отдыха.

Запрет на увольнение. По инициативе работодателя уволить одинокого родителя не получится, если у него есть дети до 14 лет или до 18 лет с инвалидностью. Однако есть исключения, например, прогул. Также таким сотрудникам можно установить неполное рабочее время. Тогда платить будут либо за отработанные часы, либо за объём работы.

— Направление в командировки, сверхурочные, работа ночью, в выходные или праздники — все это возможно только с письменного согласия одинокого родителя с ребенком до пяти лет, — подчеркнула эксперт.

4

Какие есть социальные услуги и возможности? 

Есть еще целый пласт мер поддержки, которые предусмотрены для родителей, воспитывающих детей в одиночку. Среди них:

  • Консультации, центры помощи;

  • Бесплатное питание в детском саду и школе;

  • Двойной налоговый вычет на детей;

  • Специальные программы для трудоустройства;

  • Обучение новым профессиям;

  • Льготы на посещение культурных мероприятий и спортивных секций для детей.

5

Есть ли отдельные региональные льготы?

Существуют местные программы, предлагающие дополнительные льготы и поддержку для одиноких родителей. Например, это могут быть дотации для оплаты детского сада или иная финансовая помощь, продолжила Дарья Митина.

По ее словам, все эти меры предназначены для уменьшения финансовой нагрузки у одиноких родителей, улучшения их жизненных условий и поддержания благополучия детей. О наличии тех или иных льгот лучше уточнять на официальных сайтах своего региона.

ПО ТЕМЕ
Льготы Выплаты Одинокие родители Помощь Дети Детский сад Налоговый вычет Оплата ЖКХ Материнский капитал
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
5 августа 2024, 11:02
Отлично,государство поддерживает своих граждан,рожайте,только бы еще больше строили жилья для молодых семей,в своей квартире ,больше вероятности рожать детей
Гость
5 августа 2024, 12:17
Большая это проблема - неполные семьи. И как её решать. Православие категорически не одобряет разводы.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Рекомендуем