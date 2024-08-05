Льготы на жилье, бесплатное питание и налоговый вычет: на что могут рассчитывать одинокие родители?

В России растет поддержка родителей, которые в силу разных обстоятельств вынуждены воспитывать детей в одиночку. Это касается как женщин, так и мужчин. На какие льготы и пособия можно рассчитывать, разобрались с экспертом. Ответы — в карточках.
- Какие можно получить выплаты?
- Как получить жилье и меньше тратить на транспорт?
- Какие существуют трудовые гарантии?
- Какие есть социальные услуги и возможности?
- Есть ли отдельные региональные льготы?
Какие можно получить выплаты?
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Одинокие родители имеют право на получение пособия в размере МРОТ, если они официально трудоустроены, рассказала Городским порталам член оргкомитета Российского социального форума, председатель Независимого Профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина.
Возможна и более высокая сумма. Она зависит от средней заработной платы. Минимальный размер с 1 февраля 2024 года — 9 227 рублей 24 копейки (с учетом районного коэффициента). Максимальный на 2024 год — 49 123 рублей 12 копеек.
Единовременное пособие при рождении ребенка. Оно выплачивается после рождения ребенка, его размер составляет 24 604 рубля 30 копеек. Если родитель работает на территории, где применяются районные коэффициенты, оно будет больше.
Материнский капитал. Его получают после рождения ребенка. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий, обучение детей, будущую пенсию матери и другие нужды.
Как получить жилье и меньше тратить на транспорт?
Получение жилья. Такая опция доступна по договору социального найма. Также одинокие родители могут рассчитывать на субсидии для улучшения жилищных условий.
Скидки на коммунальные услуги. В некоторых регионах оказывают такую помощь. Главное условие — материальное положение не позволяет покрывать полный размер расходов на коммуналку. В таком случае родитель вправе обратиться в госинстанции для получения субсидии, добавила Митина.
Льготный проезд. Скидки на транспорт тоже можно получить. Чаще всего их предоставляют многодетным и родителям с педагогическим образованием.
Какие существуют трудовые гарантии?
Дополнительные 14 дней отпуска. Одинокий родитель с ребенком до 14 лет имеет право на дополнительные неоплачиваемые две недели отдыха.
Запрет на увольнение. По инициативе работодателя уволить одинокого родителя не получится, если у него есть дети до 14 лет или до 18 лет с инвалидностью. Однако есть исключения, например, прогул. Также таким сотрудникам можно установить неполное рабочее время. Тогда платить будут либо за отработанные часы, либо за объём работы.
— Направление в командировки, сверхурочные, работа ночью, в выходные или праздники — все это возможно только с письменного согласия одинокого родителя с ребенком до пяти лет, — подчеркнула эксперт.
Какие есть социальные услуги и возможности?
Есть еще целый пласт мер поддержки, которые предусмотрены для родителей, воспитывающих детей в одиночку. Среди них:
Консультации, центры помощи;
Бесплатное питание в детском саду и школе;
Двойной налоговый вычет на детей;
Специальные программы для трудоустройства;
Обучение новым профессиям;
Льготы на посещение культурных мероприятий и спортивных секций для детей.
Есть ли отдельные региональные льготы?
Существуют местные программы, предлагающие дополнительные льготы и поддержку для одиноких родителей. Например, это могут быть дотации для оплаты детского сада или иная финансовая помощь, продолжила Дарья Митина.
По ее словам, все эти меры предназначены для уменьшения финансовой нагрузки у одиноких родителей, улучшения их жизненных условий и поддержания благополучия детей. О наличии тех или иных льгот лучше уточнять на официальных сайтах своего региона.