Морозы у нас надолго? Синоптики рассказали, какой будет погода в конце января

Как изменится погода в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области, как и во всей Центральной России, после краткосрочных январских морозов вновь потеплеет. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос». Пока другие регионы заметает снегом, в Ярославль вскоре вновь вернется плюсовая температура.

— Центральную Россию похолодание затронуло только самым краем, и регион уже пережил этот период. Сегодня стартует новая волна потепления. В Москве пойдет снег, а дневная температура в среду-четверг повысится до −1… −3 °С. В последующие дни поток атлантического тепла станет усиливаться, и к выходным столбики столичных термометров дотянутся до +2… +4 °С, — говорится в сообщении «Фобоса».

Ранее эксперты уже говорили о возвращении тепла в регион под конец января. Однако в ночь на 22 января температура была минусовой. В МЧС предупреждали, что столбики термометров опустятся до отметки в -18 °С.

Погода по дням

В «Гидрометцентре России» сообщают, что в ночь на 23 января похолодает до

-7 °С. Ожидают снегопад. Днем будет чуть теплее, -3 °С, небольшие осадки сохранятся.

Ночью 24 января -5 °С, небольшой снегопад. Днем -1 °С, облачно и без осадков.

Ближе к выходным потеплеет. В ночь на 25 января -4 °С, облачно без осадков. Днем 0 °С. Будет облачно, но снегопада можно не ждать.

Ночью 26 января -1 °С, днем температура поднимется до плюсовой отметки в 2 °С. Временами ожидают небольшой дождь.