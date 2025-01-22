НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

0 м/c,

 766мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,93
EUR 103,29
Сгорели квартиры в центре
Как ростовцы отмечали величие
Как добраться до Москвы
Какие продукты подорожали
Подробности поджога «Сквера»
Проблемы со слухом из-за микронаушников
Семья погибла в пожаре
Клип врачей
Десятки домов без света
В январе выросли грибы
Зима Морозы у нас надолго? Синоптики рассказали, какой будет погода в конце января

Морозы у нас надолго? Синоптики рассказали, какой будет погода в конце января

В Ярославской области опять изменится температура

1 063
1 комментарий

Как изменится погода в Ярославской области

Источник:

В Ярославской области, как и во всей Центральной России, после краткосрочных январских морозов вновь потеплеет. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос». Пока другие регионы заметает снегом, в Ярославль вскоре вновь вернется плюсовая температура.

— Центральную Россию похолодание затронуло только самым краем, и регион уже пережил этот период. Сегодня стартует новая волна потепления. В Москве пойдет снег, а дневная температура в среду-четверг повысится до −1… −3 °С. В последующие дни поток атлантического тепла станет усиливаться, и к выходным столбики столичных термометров дотянутся до +2… +4 °С, — говорится в сообщении «Фобоса».

Ранее эксперты уже говорили о возвращении тепла в регион под конец января. Однако в ночь на 22 января температура была минусовой. В МЧС предупреждали, что столбики термометров опустятся до отметки в -18 °С.

Погода по дням

В «Гидрометцентре России» сообщают, что в ночь на 23 января похолодает до
-7 °С. Ожидают снегопад. Днем будет чуть теплее, -3 °С, небольшие осадки сохранятся.

Ночью 24 января -5 °С, небольшой снегопад. Днем -1 °С, облачно и без осадков.

Ближе к выходным потеплеет. В ночь на 25 января -4 °С, облачно без осадков. Днем 0 °С. Будет облачно, но снегопада можно не ждать.

Ночью 26 января -1 °С, днем температура поднимется до плюсовой отметки в 2 °С. Временами ожидают небольшой дождь.

Понедельник тоже будет не по-январски теплым. Ночью 0 °С, без осадков. Днем 2 °С, пройдет снег с дождем.

ПО ТЕМЕ
Погода Центр Фобос Гидрометцентр Морозы
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Круто всегда была бы такая погода у нас зимой.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление