Будет еще хуже: власти обратились к ярославцам из-за опасной погоды

Ярославцев предупредили об опасной погоде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Министерстве региональной безопасности Ярославской области выпустили предупреждение об опасной погоде. Оно действует до 18 часов 12 января. Жителей оповестили о гололедице. К ней ближе к вечеру 11 января присоединятся мокрый снег и дождь. Синоптики заявили о возможности налипания мокрого снега на провода и падении глыб с крыш.

При этом ночью и днем 12 января ожидается температура воздуха: -3… +2 градуса.

— Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. При подъеме или спуске по лестницам — держитесь за поручни, перила. Помогите перейти дорогу детям и пожилым людям. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, — обратились к ярославцам власти.

В случае ЧП жители могут звонить на номер экстренных служб: 112.