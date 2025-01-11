НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 749мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Построят квартал 18-этажек
Расширят полигон «Скоково»
Фоторепортаж с кладбища
Упал с 19-го этажа и выжил
Ограничения на продажу алкоголя
Умер актер Михаил Левченко
Снесут манеж
Отменили поезда
Строят склады маркетплейсов
Как изменятся цены на готовое жилье
Зима Будет еще хуже: власти обратились к ярославцам из-за опасной погоды

Будет еще хуже: власти обратились к ярославцам из-за опасной погоды

В ближайшие сутки к гололедице добавятся другие природные неприятности

1 480
10 комментариев

Ярославцев предупредили об опасной погоде

Источник:

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области выпустили предупреждение об опасной погоде. Оно действует до 18 часов 12 января. Жителей оповестили о гололедице. К ней ближе к вечеру 11 января присоединятся мокрый снег и дождь. Синоптики заявили о возможности налипания мокрого снега на провода и падении глыб с крыш.

При этом ночью и днем 12 января ожидается температура воздуха: -3… +2 градуса.

— Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. При подъеме или спуске по лестницам — держитесь за поручни, перила. Помогите перейти дорогу детям и пожилым людям. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, — обратились к ярославцам власти.

В случае ЧП жители могут звонить на номер экстренных служб: 112.

Напомним, аналитики погоды сообщили, что в Центральную Россию в январе пришла метеорологическая весна. Климатические нормы температуры по всей стране значительно превышены. Специалисты центра «Фобос» считают, что настоящей зимы в этом сезоне ждать уже не стоит.

ПО ТЕМЕ
Погода Предупреждение Гололедица
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
38 минут
Зачем предупреждать, нужно просто посыпать песочком.
Гость
1 час
Всё идёт по Плану 👹 с каждым днём всё ужаснее и хуже
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление