В январе в Центральную Россию пришла метеорологическая весна: настоящей зимы уже не будет

В Центральную Россию в январе пришла метеорологическая весна Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Специалисты центра «Фобос» сообщили, что, по предварительным оценкам, настоящей зимы в Центральной России в этом сезоне уже не будет. На большей части страны температура превышает климатическую норму на 4-12 градусов.

— В середине зимы погода находится в состоянии метеорологической весны, так как среднесуточная температура превышает 0°С. Снежный покров исчезает на глазах — его высота в 5 раз ниже положенной нормы, — уточнили в «Фобосе».

В Ярославле климатическая норма января — -8,5 градуса. Но показатели термометров почти с начала года показывают отметки около 0 градусов, чуть выше и чуть ниже.

— По краткосрочному прогнозу, несмотря на небольшие снегопады и слабое похолодание на следующей неделе, снежный покров будет влачить жалкое существование. По долгосрочным прогнозам, до конца сезона средняя температура воздуха будет теплее нормы, что ставит крест на настоящей зиме, — констатировали в «Фобосе».

Аналитики считают, что весна в Центральной России будет ранней и теплой. А снежный покров полностью сойдет уже к началу апреля.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области на неделю: