В январе в Центральную Россию пришла метеорологическая весна: настоящей зимы уже не будет

Специалисты центра «Фобос» сообщили, что, по предварительным оценкам, настоящей зимы в Центральной России в этом сезоне уже не будет. На большей части страны температура превышает климатическую норму на 4-12 градусов.
— В середине зимы погода находится в состоянии метеорологической весны, так как среднесуточная температура превышает 0°С. Снежный покров исчезает на глазах — его высота в 5 раз ниже положенной нормы, — уточнили в «Фобосе».
В Ярославле климатическая норма января — -8,5 градуса. Но показатели термометров почти с начала года показывают отметки около 0 градусов, чуть выше и чуть ниже.
— По краткосрочному прогнозу, несмотря на небольшие снегопады и слабое похолодание на следующей неделе, снежный покров будет влачить жалкое существование. По долгосрочным прогнозам, до конца сезона средняя температура воздуха будет теплее нормы, что ставит крест на настоящей зиме, — констатировали в «Фобосе».
Аналитики считают, что весна в Центральной России будет ранней и теплой. А снежный покров полностью сойдет уже к началу апреля.
Прогноз погоды по дням в Ярославской области на неделю:
суббота, 11 января: облачно, местами мокрый снег и дождь. Температура днем: 0…+5 градусов;
воскресенье, 12 января: облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем: -4…+1 градус;
понедельник, 13 января: облачно, без существенных осадков. Температура ночью: -3…-8 градусов, днем: 0…-5 градусов;
вторник, 14 января: облачно, снег. Температура ночью: -7 градусов, днем: -2 градуса;
среда, 15 января: облачно, ночью снег. Температура ночью: -3 градуса, днем: +1 градус;
четверг, 16 января: облачно, днем осадки в виде дождя и снега. Температура ночью: -5 градусов, днем: +1 градус;
пятница, 17 января: облачно, временами дождь. Температура ночью: +1 градус, днем: +3 градуса.