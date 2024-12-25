Проводим год под дождем и снегом: Гидрометцентр опубликовал прогноз на 31 декабря в Ярославле

В последний день 2024 года синоптики прогнозируют облачность и осадки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на 31 декабря. По данным синоптиков, в Ярославской области в последний день 2024 года ожидается облачная погода. Временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем — 0 градусов.

А в центре «Фобос» уточнили, какая погода ожидается в Ярославской области в новогоднюю ночь и в первый день 2025 года. По данным сайта, будет пасмурно, температура в районе 0…-2 градусов.

— Очередная оттепель заканчивается на католическое Рождество, а 26 и 27 декабря температура будет в зоне пусть небольших, но морозов. Затем температурные качали вновь качнутся в сторону тепла и его пик придется на 30 декабря, когда воздух прогреется до +1…+3°С. В последний день года оттепель будет ослабевать. В новогоднюю ночь немного подморозит, — сообщили в центре «Фобос».

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра: