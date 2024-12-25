Проводим год под дождем и снегом: Гидрометцентр опубликовал прогноз на 31 декабря в Ярославле

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на 31 декабря. По данным синоптиков, в Ярославской области в последний день 2024 года ожидается облачная погода. Временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем — 0 градусов.
А в центре «Фобос» уточнили, какая погода ожидается в Ярославской области в новогоднюю ночь и в первый день 2025 года. По данным сайта, будет пасмурно, температура в районе 0…-2 градусов.
— Очередная оттепель заканчивается на католическое Рождество, а 26 и 27 декабря температура будет в зоне пусть небольших, но морозов. Затем температурные качали вновь качнутся в сторону тепла и его пик придется на 30 декабря, когда воздух прогреется до +1…+3°С. В последний день года оттепель будет ослабевать. В новогоднюю ночь немного подморозит, — сообщили в центре «Фобос».
Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:
среда, 25 декабря: облачно, местами небольшой снег. Ветер: западный, 4-9 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем: 0…-5 градусов;
четверг, 26 декабря: облачно, местами небольшой мокрый снег. Ветер: юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью: 0…-5 градусов, днем: -4…+1 градус.
пятница, 27 декабря: облачно, местами небольшой мокрый снег. Ветер: юго-западный и западный, 4-9 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью: -4…+1 градус, днем: -3…+2 градуса;
суббота, 28 декабря: облачно. Ветер: восточный, 1 м/с. Температура воздуха ночью: -3 градуса, днем: -1 градус;
воскресенье, 29 декабря: облачно, небольшой кратковременный снег. Ветер: юго-западный, 4 м/с. Температура воздуха ночью: -4 градуса, днем: +1 градус;
понедельник, 30 декабря: облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер: юго-западный, 3 м/с. Температура воздуха ночью: 0 градусов, днем: +2 градуса;
понедельник, 31 декабря: облачно, временами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер: юго-западный: 5 м/с. Температура воздуха ночью: -2 градуса, днем: 0 градусов.