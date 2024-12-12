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Зима В Ярославской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Ярославской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Предупреждение от Гидрометцентра России

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1 комментарий

Предупреждение синоптиков: в Ярославской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Источник:

В Ярославской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Информация об этом 12 декабря появилась на сайте Гидрометцентра России. Причина — гололедица и снежный накат на дорогах.

— Период предупреждения — до 11 часов 13 декабря, — уточнили в Гидрометцентре.

При этом 12 и 13 декабря, по данным Ярославского ЦГМС, ожидается облачная погода, небольшой снег. Ветер северо-западный со скоростью до 6–11 метров в секунду.

  • 12 декабря температура воздуха: -1… -6 градусов;

  • в ночь на 13 декабря: -4… -9 градусов;

  • днем 13 декабря: -3… -8 градусов.

В выходные в Ярославской области будет по-прежнему облачно, возможны небольшие осадки. И еще больше похолодает:

  • в ночь на субботу, 14 декабря: -8… -13 градусов, днем: -4… -9 градусов;

  • в ночь на воскресенье, 15 декабря: -13 градусов, днем: -9 градусов.

— В регион прорвется атмосферный фронт, несущий холодный воздух из акватории Баренцева моря, — пояснили в центре «Фобос».

А вот на следующей неделе, с 16 декабря, по долгосрочным прогнозам синоптиков, столбики термометров опять поползут вверх. К среде, 18 декабря, днем в Ярославской области Гидрометцентр прогнозирует всего -2 градуса.

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Погода Прогноз погоды Декабрь Гидрометцентр Фобос Желтый уровень опасности Гололедица на дорогах Снежный накат
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Комментарии
1
Гость
1 час
Зимы температурные качели, Как мне они безумно надоели! Природы южной, подлинный каприз. Качает столбик ртути вверх и вниз. Сегодня плюс четыре – дождь идет, А завтра минус пять и гололед. Нет веры ни в прогнозы, ни в гадания. Здесь у зимы всегда свои желания.
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