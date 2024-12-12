Предупреждение синоптиков: в Ярославской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Информация об этом 12 декабря появилась на сайте Гидрометцентра России. Причина — гололедица и снежный накат на дорогах.

— Период предупреждения — до 11 часов 13 декабря, — уточнили в Гидрометцентре.

При этом 12 и 13 декабря, по данным Ярославского ЦГМС, ожидается облачная погода, небольшой снег. Ветер северо-западный со скоростью до 6–11 метров в секунду.

12 декабря температура воздуха: -1… -6 градусов;

в ночь на 13 декабря: -4… -9 градусов;

днем 13 декабря: -3… -8 градусов.

В выходные в Ярославской области будет по-прежнему облачно, возможны небольшие осадки. И еще больше похолодает:

в ночь на субботу, 14 декабря: -8… -13 градусов, днем: -4… -9 градусов;

в ночь на воскресенье, 15 декабря: -13 градусов, днем: -9 градусов.

— В регион прорвется атмосферный фронт, несущий холодный воздух из акватории Баренцева моря, — пояснили в центре «Фобос».