Волны лютого холода и потеплений: синоптики спрогнозировали, какой будет зима в Центральной России

Синоптики дали прогноз на зиму 2024–2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Специалисты центра «Фобос» сообщили, какой будет зима в Центральной России. По долгосрочным прогнозам, она окажется теплее нормы.

— В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на 2–3°С теплее климатической нормы. Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется, но, тем не менее, снежный покров во второй половине зимы, например, в столичном регионе, порой будет достигать 30–50 см, а местами — до полуметра-метра, — отметили в «Фобосе».

Как следует из анализа специалистов, морозы, нагрянут только в январе. Но сначала и они будут не экстремальными и не длительными.

— Самые сильные и обширные морозы в России ожидаются в конце января–начале февраля, когда две трети территории страны окажется во власти лютого холода, — добавили в центре «Фобос».

А вот в долгосрочном прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра России, сообщается, что в Ярославской области температура воздуха ожидается в рамках нормы в декабре — это -6,2°С. А вот в январе и феврале в Ярославле температура прогнозируется чуть ниже нормы, которая составляет -8,5°С в январе и -8,1°С в феврале.

В ближайшие дни в Ярославской области после оттепели наступает кратковременное похолодание. По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 5 декабря температура опустится до -7 градусов. Днем прогнозируется -4°С. После этого столбики термометов опять поползут вверх. До конца недели по ночам ожидается -2…-3°С, днем -3…0°С. При этом в четверг и в выходные ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.