Баки горят. 95 рублей за 95-й бензин в Крыму уже не кажется дорогим, главное — его найти

Утренняя очередь на АЗС в Симферополе — к 7 утра больше 100 автомобилей Источник: Александра Сотникова / MSK1. RU

На Крымском мосту практически нет пробок — многие отдыхающие решили отложить поездку к пляжам и дождаться, когда топливо на полуострове будет продаваться без ажиотажа и очередей. Другие едут с запасом бензина, считая, что меньше народу — больше комфорта для отдыха. А местные автомобилисты стоят с утра в очередях на АЗС, ведь работу до конца кризиса не отложишь. Подробности — в материале MSK1.RU из Крыма.

Лимит — 20 литров в бензобак

— Я подъехала на заправку в половину седьмого утра, пришлось разворачиваться и двигаться к ней по параллельной улице, чтобы встать в хвост очереди, потому что машины растянулись на несколько километров, — рассказывает Елена Юрьева, руководитель продюсерской компании из Симферополя. — Через час из здания АЗС вышла сотрудница и начала раздавать талоны водителям, объясняя, что бензина на 200 машин и остальным стоять бессмысленно. Я была 137-й и к 10 часам заправила 20 литров 95-го по 95 рублей. Конечно, приходится рано вставать, долго стоять, но всё организовано культурно — скандалов и споров не было. Если бензин очень нужен, то с усилиями его всё-таки можно найти. Уж не так страшно, как было в начале июня.

Несмотря на топливный кризис, сложности с путешествием по железной дороге и опасностями сухопутного маршрута, крымские пляжи, например Массандровский в Ялте, уже заполнены купальщиками — вода в Черном и Азовском морях прогрелась до 19–21 градуса Источник: Александра Сотникова / MSK1. RU

Каждое утро в бензиновых чатах соцсетей и на официальных страницах крымских городов и поселков появляется информация о заправках, на которых можно залить топливо простым автовладельцам. Ведомственный автопарк, коммунальные и специальные службы обеспечиваются топливом по талонам, а обычным водителям приходится следить за рынком. Утренняя продажа топлива идет в среднем на 2–3 заправках в курортных поселках и на 5–7 — в городах. Лимит — 20 литров, в канистры не льют. В Севастополе, помимо этого, введена дополнительная система предзаказа на следующие сутки: перейдя по ссылке в специальном приложении, нужно оставить данные на машину, получить QR-код и предъявить его на заправках сети ТЭС — в бак зальют 20 литров топлива. Коды заканчиваются так же быстро, как и бензин на АЗС. Хочешь ехать — придется побегать.

— Мы приехали в 6, а там уже была очередь из 20–25 пустых машин, — рассказывает частный предприниматель Андрей Сухов. — Жильцы соседних домов оставляют их с вечера, идут спать, а за час до открытия заправки возвращаются в салон. Всегда считал, что жить рядом с АЗС не очень приятно, а оказалось, что сейчас это преимущество. Мне уже в четвертый раз приходится вставать на рассвете и стоять по 4–5 часов, чтобы заправиться. Кто-то заливает полбака и ставит машину с запасом на экстренный случай. А мне нужно кататься каждый день, обслуживая сеть кофейных автоматов. Бутыли с водой, кофе, сухое молоко и прочие расходники в руках не отнести и на велосипед не погрузить. И без доходов остаться не могу — семья. Терплю, кручусь.

Для туристов, которым морская вода еще кажется прохладной, во многих отелях и санаториях имеются подогреваемые бассейны Источник: Travelcrimea_life / t.me

Кризисная ситуация с топливом серьезно влияет на жизнь и работу крымчан. Все разговоры — о бензине: где есть, у кого купить, какие цены и когда этот кризис закончится.

— Товарищ позвонил и рассказал, что знает АЗС, на которой точно будет 92-й бензин. Приехали в 5 утра, были третьим и четвертым в очереди, — рассказывает Александр Семенов из Феодосии. — И у меня, и у него автомобили ездят на 95-м, но в баках что-то было, поэтому решили, что ничего, перемешаем и покатаемся на таком. А что делать, работать надо. Он — сборщик мебели, должен выезжать к клиентам и возить с собой тяжелые инструменты, на маршрутке такие не довезешь. Я в мае начал ремонт, его и в обычное время делать мучение, а сейчас вообще ужас: что могу — вожу на общественном транспорте, но батареи или рулоны обоев не утащить.

Все жители полуострова понимают, почему случился топливный кризис. И так же хорошо понимают, что быстро он не закончится.

« " Новшество " сезона — удары по бензовозам»

Первым в очереди к АЗС на Ялтинском шоссе в Симферополе оказался житель села Лозовое, приехавший на заправку в 4:30 утра Источник: Александра Сотникова / MSK1. RU

— В Крыму и в прошлом году возникали проблемы с топливом, потому что летом у нас возрастает потребление всех нефтепродуктов — и бензина в частности. Ведь гражданские легковые автомобили ездят в основном на бензине, а точнее, на бензине ездят именно они, — объясняет Игорь Юшков, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. — А летом, когда увеличивается перемещение обычных людей на обычных машинах, существенно возрастает именно потребление бензина. Предыдущее лето уже продемонстрировало дефицит. Тогда цена на бирже поднялась, а в Крыму и в Новых регионах работают в основном независимые АЗС — те, у которых нет своей переработки, они покупают топливо только через биржу или через посредников, но в любом случае через биржу. Из-за этого бензин в Крыму существенно подорожал. А когда ограничили возможность повышать цены в рознице, то многие АЗС просто перестали его продавать. К тому же в Крыму и логистика гораздо сложнее. С этим тоже столкнулись еще в прошлом году, с этим сталкиваемся и сейчас.

Цены на бензин, от которых в прошлом году стонали автовладельцы, сейчас кажутся сказочными. Власти Крыма договорились с основными автозаправочными сетями о понижении стоимости на 11 рублей, но и после этого топливо стоит недешево: АИ-92 — 79 рублей за литр, АИ-95 — 86 рублей за литр, дизельное топливо — 85 рублей за литр. Другие АЗС торгуют по ценам выше на 8–15 рублей, но спрос всё равно ажиотажный. Доставка топлива на полуостров стала задачей, связанной с огромным риском. На бензовозы охотятся дроны противника не только на дорогах Новых территорий — их несколько раз удавалось поразить уже на полуострове.

Новые маркетинговые ходы крымских отелей: вместо бесплатных спа-процедур — канистра бензина Источник: «Туристический Крым» / t.me

— Я скоро останусь без работы, — рассказывает Виктор Ярышев, представитель белгородской компании, торгующей агрохимией на полуострове. — Спрос на удобрения высокий, но везти их по сухопутному маршруту опасно: одна машина уже пострадала, и рисковать никто не хочет. А про бензин и говорить нечего — даже не представляю, за какие деньги должен согласиться водитель.

Да и сам сухопутный коридор страдает от воздушных ударов. Только за последние 10 дней по мостам, связывающим полуостров с Херсонской областью, было нанесено несколько ударов. Последний — в ночь на 15 июня.

— Вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через автомобильный пропускной пункт (АПП) «Джанкой» полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто. Сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб, — сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Но уже к полудню реверсивное движение через АПП «Джанкой» было возобновлено. Проезд для легковых автомобилей организован по понтонной переправе.

— К большому сожалению, «новшеством» нынешнего года является то, что противник пытается уничтожить возможности доставки топлива — бензовозы, которые идут по Новым территориям подвергаются ударам, — говорит Игорь Юшков, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. — К тому же мы видим попытки бить именно по южным нефтеперерабатывающим заводам — тем, которые ближе всего к линии фронта, и выбить их в первую очередь. В прошлом году такие удары начались где-то во второй половине июля, затем в августе и сентябре. А в этом году гораздо раньше — в марте и апреле было уже много ударов по НПЗ. Получается, что Крым, как и другие регионы, страдает от резкого повышения объемов потребления — и это еще не предел, у нас пик, как правило, в августе, — а помимо этого, от проблем с логистикой и выбиванием ближайших НПЗ.

Канистры — самый популярный товар

Памятка для прибывающих на полуостров — через Крымский мост можно повезти 100 литров топлива Источник: «Крымcкий мост» / t.me

Крымские пункты выдачи товаров популярных маркетплейсов завалены канистрами.

— Да, канистры у нас сейчас самый популярный товар. В основном металлические, редко кто пластиковые берет. И еще сахар — стали заказывать очень большими объемами, — рассказывает сотрудница симферопольского пункта «Озон».

В крымских магазинах канистры разобрали давно, хоть на полуострове топливо в них не льют. Зато льют на материке, и поездка через Крымский мост на заправку стала новой работой для крымчан. «Бензиновые челноки» могут залить на материковых АЗС полный бак и еще 100 литров топлива в канистры — столько разрешено провезти через Крымский мост по правилам безопасности.

В крымских пунктах выдачи заказов маркетплейсов канистры для топлива — самый популярный товар Источник: Александра Сотникова / MSK1. RU

Автовладельцы уже подсчитали, что, с учетом дороги и пробок, бензин с материка обойдется в среднем в 90 рублей за литр. Недешево, но зато сразу много и хорошего качества. В очередях на ближайших к мосту АЗС стоят владельцы гостевых домов и отелей, которым нужно обслуживать туристов, частные предприниматели, строители и другие труженики полуострова. Не обходится и без спекулянтов — первые дни кризиса привозным бензином «барыжили» в Керчи у моста по 300–350 рублей за литр.

— Что касается всей страны, то здесь ситуация с топливом проще, чем в Крыму, потому что имеются АЗС вертикально интегрированных компаний (компании, объединяющие предприятия по добыче сырья, производству и продаже потребителю. — Прим. ред.), которые снабжают свои сети, — объясняет Игорь Юшков. — И хоть тот обязательный объем, который они должны продавать через биржу, так и продается, излишков, которые тоже можно было бы продать через биржу, становится очень мало. На ремонте находится много нефтеперерабатывающих заводов — это факт. У нас НПЗ исторически заточены под дизельное топливо: 50% произведенного дизеля мы экспортировали, оставшихся хватало для внутреннего рынка. А бензина на экспорт шло лишь 10%, оставшиеся 90% потреблял внутренний рынок. Соответственно, если на ремонте у нас находятся 10% заводов по производству бензина, то мы уже близки к дефициту.

А разговоры, что нефтяным компаниям выгоднее продавать продукты на экспорт, по мнению эксперта, далеки от реальности.

— Нашим компаниям сейчас совершенно всё равно, куда продавать нефтепродукты — на экспорт или на внутренний рынок, так как действует механизм демпфера, по которому государство компенсирует компаниям разницу в цене между внешним рынком и внутренним, — объясняет Игорь Юшков.

Туристов заправит на дорожку

Вместе с крымчанами в очереди на ближайших к мосту АЗС стоят туристы, которые решили провести отпуск на полуострове, а значит, запастись самым необходимым — топливом: заправить бак и залить канистры. Многие заправляются уже в середине пути, чтобы не стоять в очередях на АЗС перед Крымским мостом. Другие — в последний момент, а потом делятся опытом в соцсетях.

— Взял 6 канистр по 20 литров. Заправился в бак по полной за 200 километров на «Лукойле» до моста. Перед мостом бензина не было никакого. Одну канистру влил до полного и с пятью прошел досмотр. Сотрудники открыли багажник, посмотрели, что пять полных и одна пустая, сказали, что всё четенько. Кстати, в канистры уже не наливают даже в Липецкой области. Заливайте раньше. Еще нюанс: можно залить в канистры рано утром, когда заправщики еще спят. Не на всех заправках они круглосуточно. Заливал три в Москве и три на «Газпроме» за 200 километров в 6 утра», — советует бывалый турист в телеграм-чате «Крымский мост».

Топливный кризис накануне летнего сезона уже бьет по туристической отрасли. Если в начале дефицита отдыхающие ехали в Крым, понимая, что моментально перебронировать отели, сменить маршрут, перенести даты отпуска невозможно, то сейчас отказы на конец июня и июль увеличились.

Туристы не хотят сидеть на месте в одном отеле, опасаются высоких цен, которые провоцирует топливный кризис, и вообще опасаются. Чтобы сохранить туристический поток, который в нынешнем году вырос на 10–13% в сравнение с прошлым — очень удачным — сезоном, владельцы отелей и гостевых домов предлагают скидки на проживание, различные бонусы, в том числе и гарантированный бензин. А в Министерстве курортов и туризма Республики Крым организована горячая линия, на которую может позвонить любой турист и получить гарантированные 20 литров топлива, чтобы не застрять на полуострове. Для этого достаточно передать свои данные и рассказать, по каким дорогам и в какое время предполагается обратный путь.

— Важно, чтобы отель или гостевой дом мог позвонить в Минкурортов и подтвердить, что турист действительно зарегистрирован у них и выезжает в указанные даты, — объясняет Сергей Маковей, председатель Крымской гостиничной ассоциации. — А уже Министерство передает данные туриста на АЗС, мимо которой он будет проезжать. Водителю достаточно сообщить на заправке свои данные, чтобы заправиться и благополучно отбыть домой.

Сами санатории, отели и гостевые дома, официально зарегистрированные в реестре, передали данные о своих ежемесячных потребностях в топливе, чтобы получить талоны или топливные карты.

Горячая линия Министерства курортов и туризма РК для отдыхающих с пустым баком: 8 800 511-80-18. Консультационная линия Министерства курортов и туризма РК: +7 978 198 92 92.

— С обслуживанием и питанием у туристов проблем не будет, — уверен Сергей Маковей.

Дефицит топлива влияет и на потребительский рынок. В первые дни после запрета свободной продажи бензина люди бросились делать стратегические запасы сахара, муки, круп и других продуктов, морозильные камеры загружали мясом и рыбой. Но продуктового дефицита на полуострове, к счастью, не случилось, хотя цены на продукты будут, скорее всего, расти, пока не закончатся перебои с бензином и дизелем.