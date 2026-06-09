Дорогу в центре Ярославля перекроют на весь день: когда

В Ярославле перекроют дорогу к Даманскому острову 12 июня. Дело в том, что в парке проведут праздничные мероприятия в честь Дня России. Об ограничениях предупредили в мэрии города.
«На участках улиц Подзеленье, Которосльная набережная (нижний ярус) вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств», -
Закроют проезд практически на весь день — с 9:00 до 21:00. Власти призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, 12 июня движение будет ограничено и в районе парка «Стрелка». Рядом с домом № 7 на улице Подзеленье (нижний ярус Которосльной набережной) пройдут съемки фильма кинокомпании «ЯрСинема». Здесь дорогу перекроют с 12:00 до 17:00.
После съемочная группа переедет в Красноперекопский район. Рядом с Петропавловским парком 12 июня с 17:00 до 22:00 в связи с этим перекроют Парковый проезд.