Дорогу в центре Ярославля перекроют на весь день: когда

В День России в Ярославле перекроют дорогу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекроют дорогу к Даманскому острову 12 июня. Дело в том, что в парке проведут праздничные мероприятия в честь Дня России. Об ограничениях предупредили в мэрии города.

«На участках улиц Подзеленье, Которосльная набережная (нижний ярус) вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств», -

Закроют проезд практически на весь день — с 9:00 до 21:00. Власти призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Схема перекрытия дорог в Ярославле Источник: мэрия Ярославля

Напомним, 12 июня движение будет ограничено и в районе парка «Стрелка». Рядом с домом № 7 на улице Подзеленье (нижний ярус Которосльной набережной) пройдут съемки фильма кинокомпании «ЯрСинема». Здесь дорогу перекроют с 12:00 до 17:00.