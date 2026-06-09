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Дороги и транспорт Дорогу в центре Ярославля перекроют на весь день: когда

Дорогу в центре Ярославля перекроют на весь день: когда

Публикуем схему проезда

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В День России в Ярославле перекроют дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ День России в Ярославле перекроют дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В День России в Ярославле перекроют дорогу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекроют дорогу к Даманскому острову 12 июня. Дело в том, что в парке проведут праздничные мероприятия в честь Дня России. Об ограничениях предупредили в мэрии города.

«На участках улиц Подзеленье, Которосльная набережная (нижний ярус) вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств», -

Закроют проезд практически на весь день — с 9:00 до 21:00. Власти призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Схема перекрытия дорог в Ярославле | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия дорог в Ярославле | Источник: мэрия Ярославля

Схема перекрытия дорог в Ярославле

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, 12 июня движение будет ограничено и в районе парка «Стрелка». Рядом с домом № 7 на улице Подзеленье (нижний ярус Которосльной набережной) пройдут съемки фильма кинокомпании «ЯрСинема». Здесь дорогу перекроют с 12:00 до 17:00.

После съемочная группа переедет в Красноперекопский район. Рядом с Петропавловским парком 12 июня с 17:00 до 22:00 в связи с этим перекроют Парковый проезд.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Перекрытие дороги День России Праздник Мэрия
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