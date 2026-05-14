В Ярославле построят новую дорогу: где

В Ярославле собираются построить новую дорогу. Постановление о подготовке проекта планировки и межевания объекта 13 мая подписал мэр города Артем Молчанов.
Дорога станет участком улицы Большая Донская от улицы Маланова до улицы Полотняной в Красноперекопском районе.
«Вид планируемого объекта — магистральная улица районного значения. Ориентировочная протяженность — 1250 метров», — говорится в документе.
Первым этапом работы должны стать инженерно-геодезические изыскания — исследование грунта, подземных вод и т. п.
Судя по всему, дорога пройдет вдоль участка, который мэрия Ярославля предусмотрела под комплексное развитие территории. Постановление о об утверждении проекта планировки и межевания этого незастроенного участка было подписано в апреле 2026 года. Документом предусмотрено строительство на площадке жилых домов высотой от пяти до восьми этажей, детского сада на 280 мест, школы на 550 мест. Общая площадь застройки должна составить 30,8 тысячи квадратных метров, из которых 26,2 тысячи придется на многоквартирные дома.
Название для новой дороги пока не придумано.