В Ярославле построят новую дорогу: где

Судя по всему, дорога пройдет вдоль участка, который мэрия Ярославля предусмотрела под комплексное развитие территории. Постановление о об утверждении проекта планировки и межевания этого незастроенного участка было подписано в апреле 2026 года. Документом предусмотрено строительство на площадке жилых домов высотой от пяти до восьми этажей, детского сада на 280 мест, школы на 550 мест. Общая площадь застройки должна составить 30,8 тысячи квадратных метров, из которых 26,2 тысячи придется на многоквартирные дома.