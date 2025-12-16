НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Поездки обойдутся дешевле? В Госдуме рассказали, как будут бороться с ростом цен за проезд в транспорте

Поездки обойдутся дешевле? В Госдуме рассказали, как будут бороться с ростом цен за проезд в транспорте

Повышение стоимости оказывает ощутимую нагрузку для граждан

В России предложили временно остановить рост цен за проезд в городском и пригородном транспорте. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

«Обоснованным видится установление на федеральном уровне временного моратория на повышение тарифов на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, по крайней мере, в течение ближайшего календарного года», — цитирует ТАСС текст документа.

Как отметил депутат, любое повышение тарифов оказывает ощутимую нагрузку для граждан, особенно для работников бюджетной сферы, многодетных семей, пожилых граждан и инвалидов.

«Фактически речь идет о базовой услуге, от которой невозможно отказаться: для миллионов граждан общественный транспорт остается единственным доступным способом передвижения», — добавил он.

По его словам, увеличение тарифов на проезд автоматически «съедает» часть заработной платы и пенсии, особенно в крупных городах.

Отметим, что уже с 1 декабря в России увеличился тариф на железнодорожные грузовые и пассажирские перевозки. По решению кабмина, индексация составила 11,4%.

Рекомендуем