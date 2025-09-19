НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Почему в России кладут асфальт в дождь

Почему в России кладут асфальт в дождь

В Минстрое ответили на вопрос, который волнует многих

80
Депутат Госдумы предложил запретить укладывать асфальт в плохую погоду | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Депутат Госдумы предложил запретить укладывать асфальт в плохую погоду | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Депутат Госдумы предложил запретить укладывать асфальт в плохую погоду

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Если запретить укладывать асфальт в плохую погоду, то срок выполнения данной работы вырастет, поэтому нельзя от этого отказаться. Об этом говорится в ответе замглавы Минстроя РФ Сергея Музыченко на обращение депутата Госдумы Владимира Плякина.

Ранее в своем Telegram-канале депутат опубликовал ролики, на которых запечатлена укладка асфальта во время дождя, он отметил, что направил запрос в Минстрой РФ с предложением запретить такие работы в плохую погоду.

«Введение запрета на проведение таких работ приведет к невозможности проведения строительных работ в большую часть времени года и, как следствие, увеличению сроков проведения таких работ», — заявили в Минстрое. 

Сергей Музыченко обратил внимание, что существуют особые требования к укладке асфальта в плохую погоду:

  • это можно делать только на предварительно подготовленный и сухой нижележащий слой асфальтобетона или цементобетона;

  • не допускается наличие луж, толщина пленки свободной воды не должна превышать 1 мм;

  • перед укладочной техникой необходимо постоянно удалять воду щетками или продувкой сжатым воздухом;

  • воду, поступающую со смежных участков, надо отсекать;

  • после любого перерыва в работе из-за осадков подгрунтованная поверхность должна быть очищена от воды, просушена и по возможности прогреть.

Также во введении к ГОСТ Р 58831-2020 отмечается, что устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях целесообразно в особых случаях. Речь идет об обеспечении безопасности дорожного движения и предотвращения преждевременных разрушений нижележащих конструктивных слоев дорожной одежды. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
