Почему в России кладут асфальт в дождь

Депутат Госдумы предложил запретить укладывать асфальт в плохую погоду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если запретить укладывать асфальт в плохую погоду, то срок выполнения данной работы вырастет, поэтому нельзя от этого отказаться. Об этом говорится в ответе замглавы Минстроя РФ Сергея Музыченко на обращение депутата Госдумы Владимира Плякина.

Ранее в своем Telegram-канале депутат опубликовал ролики, на которых запечатлена укладка асфальта во время дождя, он отметил, что направил запрос в Минстрой РФ с предложением запретить такие работы в плохую погоду.

«Введение запрета на проведение таких работ приведет к невозможности проведения строительных работ в большую часть времени года и, как следствие, увеличению сроков проведения таких работ», — заявили в Минстрое.

Сергей Музыченко обратил внимание, что существуют особые требования к укладке асфальта в плохую погоду:

это можно делать только на предварительно подготовленный и сухой нижележащий слой асфальтобетона или цементобетона;

не допускается наличие луж, толщина пленки свободной воды не должна превышать 1 мм;

перед укладочной техникой необходимо постоянно удалять воду щетками или продувкой сжатым воздухом;

воду, поступающую со смежных участков, надо отсекать;

после любого перерыва в работе из-за осадков подгрунтованная поверхность должна быть очищена от воды, просушена и по возможности прогреть.