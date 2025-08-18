В Ярославле за 65 млн рублей отремонтируют три дороги. Какие улицы в списке

В Ярославле до конца 2025 года планируют отремонтировать три дороги. Аукцион на работы в Красноперекопском, Фрунзенском и Заволжском районах разместили на сайте Госзакупок. За работы готовы заплатить 65 млн рублей.
Какие улицы отремонтируют?
Улица Будкина от Комсомольской площади до улицы Семашко. Работы планируют закончить 12 ноября 2025 года. Стоимость ремонта обойдется в 16,7 млн рублей.
Улица 5-й Луговой переулок от улицы Вишняки до улицы Подгорная. Закончить ремонт планируют к 11 ноября 2025 года. Стоимость работ этого участка — 9,6 млн рублей.
Улица 2-я Ляпинская от улицы Клубная до границ города. Ремонт этого участка планируют разделить на два этапа. Дорогу отремонтируют к 15 ноября 2025 года, а восстановление газона и разметки будут доделывать уже в 2026. Второй этап работ начнется 1 апреля, закончить планируют 30 мая. Ремонт участка обойдется в 38,6 млн рублей.
«Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в проектной документации.
Указано, что подрядчик должен будет осуществить подготовительные работы, восстановить и закрепить трассы, утилизировать строительный мусор, а также нанести разметку.
Компании, которые захотят выполнить ремонт, смогут подать заявки до 28 августа 2025 года.
