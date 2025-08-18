В Ярославле за 65 млн рублей отремонтируют три дороги. Какие улицы в списке

Улица 5-й Луговой переулок от улицы Вишняки до улицы Подгорная. Закончить ремонт планируют к 11 ноября 2025 года. Стоимость работ этого участка — 9,6 млн рублей.

Улица 2-я Ляпинская от улицы Клубная до границ города. Ремонт этого участка планируют разделить на два этапа. Дорогу отремонтируют к 15 ноября 2025 года, а восстановление газона и разметки будут доделывать уже в 2026. Второй этап работ начнется 1 апреля, закончить планируют 30 мая. Ремонт участка обойдется в 38,6 млн рублей.