НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

зап.

 744мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Ярославскую область накроет грозой
Эвакуация в ТЦ
В Ярославле похолодает
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Расселяют аварийный дом
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Афиша на выходные
Дороги и транспорт В Ярославле за 65 млн рублей отремонтируют три дороги. Какие улицы в списке

В Ярославле за 65 млн рублей отремонтируют три дороги. Какие улицы в списке

Публикуем информацию с Госзакупок

662
3 комментария
В Ярославле потратят 65&nbsp;миллионов на ремонт трех улиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле потратят 65&nbsp;миллионов на ремонт трех улиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле потратят 65 миллионов на ремонт трех улиц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле до конца 2025 года планируют отремонтировать три дороги. Аукцион на работы в Красноперекопском, Фрунзенском и Заволжском районах разместили на сайте Госзакупок. За работы готовы заплатить 65 млн рублей.

Какие улицы отремонтируют?

  1. Улица Будкина от Комсомольской площади до улицы Семашко. Работы планируют закончить 12 ноября 2025 года. Стоимость ремонта обойдется в 16,7 млн рублей.

  2. Улица 5-й Луговой переулок от улицы Вишняки до улицы Подгорная. Закончить ремонт планируют к 11 ноября 2025 года. Стоимость работ этого участка — 9,6 млн рублей.

  3. Улица 2-я Ляпинская от улицы Клубная до границ города. Ремонт этого участка планируют разделить на два этапа. Дорогу отремонтируют к 15 ноября 2025 года, а восстановление газона и разметки будут доделывать уже в 2026. Второй этап работ начнется 1 апреля, закончить планируют 30 мая. Ремонт участка обойдется в 38,6 млн рублей.

«Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в проектной документации.

Указано, что подрядчик должен будет осуществить подготовительные работы, восстановить и закрепить трассы, утилизировать строительный мусор, а также нанести разметку.

Компании, которые захотят выполнить ремонт, смогут подать заявки до 28 августа 2025 года.

Ранее стало известно, когда закончится ремонт Комсомольского моста в Ярославле и сколько на это выделят денег.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Дороги Транспорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Марголина опять мимо?
Гость
1 час
да не ужели на дачу не по ямам будем ехать? ))) вау
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление