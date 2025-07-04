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Дороги и транспорт Ремонт моста в Рыбинске В Ярославской области на два дня закроют мост через Волгу

В Ярославской области на два дня закроют мост через Волгу

Когда будет не переехать с берега на берег

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В Рыбинске закроют для проезда Волжский мост | Источник: Алена Косточкина / 76.RUВ Рыбинске закроют для проезда Волжский мост | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В Рыбинске закроют для проезда Волжский мост

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области на два дня закроют автомобильный мост через Волгу. Об этом сообщили в администрации города. Движение по мосту будет остановлено с 00:10 12 июля до 05:00 14 июля. Причиной станут ремонтные работы.

«В связи с работами по укладке верхнего слоя асфальта на перекрестке с круговым движением на левом берегу Волги планируется полное перекрытые Волжского моста и кругового перекрестка. Движение транспорта будет осуществляться по улице Рыбинской в обоих направлениях. Для пешеходов мост остается открытым», — проинформировала пресс-служба рыбинской администрации.

Также власти добавили, что на время производства работ въезды на перекресток с круговым движением со стороны улиц Коллективизации, Бадаева, Арефинского тракта будут перекрыты.

Напомним, ремонт моста в Рыбинске начался весной 2023 года и должен был завершиться 31 июля 2024-го, однако его продлили до 2025 года. На данный момент основные работы завершены, в конце июня прошла проверка моста на прочность. Также в этом году ведется строительство кругового перекрестка на съезде с моста.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мост Ремонт Рыбинск
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