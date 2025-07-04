В Ярославской области на два дня закроют мост через Волгу

В Рыбинске Ярославской области на два дня закроют автомобильный мост через Волгу. Об этом сообщили в администрации города. Движение по мосту будет остановлено с 00:10 12 июля до 05:00 14 июля. Причиной станут ремонтные работы.
«В связи с работами по укладке верхнего слоя асфальта на перекрестке с круговым движением на левом берегу Волги планируется полное перекрытые Волжского моста и кругового перекрестка. Движение транспорта будет осуществляться по улице Рыбинской в обоих направлениях. Для пешеходов мост остается открытым», — проинформировала пресс-служба рыбинской администрации.
Также власти добавили, что на время производства работ въезды на перекресток с круговым движением со стороны улиц Коллективизации, Бадаева, Арефинского тракта будут перекрыты.
Напомним, ремонт моста в Рыбинске начался весной 2023 года и должен был завершиться 31 июля 2024-го, однако его продлили до 2025 года. На данный момент основные работы завершены, в конце июня прошла проверка моста на прочность. Также в этом году ведется строительство кругового перекрестка на съезде с моста.