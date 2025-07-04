В Ярославской области на два дня закроют мост через Волгу

В Рыбинске закроют для проезда Волжский мост Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области на два дня закроют автомобильный мост через Волгу. Об этом сообщили в администрации города. Движение по мосту будет остановлено с 00:10 12 июля до 05:00 14 июля. Причиной станут ремонтные работы.

«В связи с работами по укладке верхнего слоя асфальта на перекрестке с круговым движением на левом берегу Волги планируется полное перекрытые Волжского моста и кругового перекрестка. Движение транспорта будет осуществляться по улице Рыбинской в обоих направлениях. Для пешеходов мост остается открытым», — проинформировала пресс-служба рыбинской администрации.

Также власти добавили, что на время производства работ въезды на перекресток с круговым движением со стороны улиц Коллективизации, Бадаева, Арефинского тракта будут перекрыты.