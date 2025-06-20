В Ярославской области отремонтируют дороги на 378 млн. Какие

Какие дороги отремонтируют в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области на ремонт дорог в четырех муниципальных округах потратят 378,7 млн рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте «Госзакупок».

Власти ищут подрядчика, который приведет в порядок дороги в Борисоглебском, Некрасовском, Рыбинском и Ярославском муниципальных округах.

«В целях реализации программы дорожных работ подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по замене слоев дорожных покрытий, восстановлению изношенных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования государственной собственности Ярославской области», — говорится в документах.

В контракте указано, что подрядчик должен будет отремонтировать 2 километра дороги «Лютово — Мокеевское — Софряково — Лютово», 1,41 километра дороги 0 км «Подъезд к г. Кострома» — Ярославль, 2 километра Северо-восточной окружной автомобильной дороги Ярославля, 672 метра дороги «Рыбинск-Песочное», 1,187 километра обхода Ярославля с мостом через Волгу, 2,8 километра Юго-западной окружной дороги Ярославля, 5,184 километра «Рыбинск-Каменники», 1,041 километра «Шебунино — Красный Профинтерн» — Аббакумцево, 3,108 километра 28 км дороги «Подъезд к городу Кострома» — Никольское-Бурмакино, 1,46 километра «М-8 — подъезд к г. Кострома — Бурмакино» — Титовское, 4,1 километра «Борисоглебский — Титово-2».

Суммарно подрядчик должен будет отремонтировать 24,962 километра дорог в регионе. За это готовы заплатить максимум 378 миллионов 793 тысячи 762 рубля. Заявки будут принимать до 24 июня 2025 года.

Подрядчик должен будет устранить колейность глубиной до 40 сантиметров по полосам наката на указанных участках, снять старый испорченный асфальт, уложить новый и разровнять его, а также укрепить обочины. Также нужно будет заменить щитки дорожных знаков на стойке.