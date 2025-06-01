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Дороги и транспорт День города Ярославля «На остановках не протолкнуться»: ярославцы устроили давку в транспорте после салюта. Видео

«На остановках не протолкнуться»: ярославцы устроили давку в транспорте после салюта. Видео

Показываем, что творится в центре

3 794
36 комментариев
Ярославцы пытаются разъехаться по домам после салюта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы пытаются разъехаться по домам после салюта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пытаются разъехаться по домам после салюта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После праздничного салюта ярославцы стали массово штурмовать общественный транспорт. Как сообщают очевидцы в ночь на 1 июня, остановки в центре забиты. Ярославцы устроили давку в общественном транспорте на Комсомольской улице.

«На остановках не протолкнуться. Куча людей. Кажется, словно на Комсомольской человек больше, чем было на Стрелке», — передает читательница 76.RU.

Ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта предупреждали, что в городе скорректируют график работы общественного транспорта для удобства жителей, чтобы все успели уехать из центра.

Люди стоят в ожидании транспорта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дополнительные рейсы добавили в расписание автобусных рейсов по маршрутам с индексом «0». Однако кажется, ярославцы все же будут добираться домой в тесноте.

Народа становится все больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНарода становится все больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Автобус битком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАвтобус битком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Люди пытаются выбраться из центра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди пытаются выбраться из центра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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В центре шумно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре шумно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В нашем онлайн-репортаже собрали яркие события этого Дня города — видео авиашоу и выступления флайдбордистов, а также выступление творческих коллективов, обзор на еду и другие гвозди программы.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
День города Пробка Салют Общественный транспорт
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Комментарии
36
280344857
1 июня, 16:33
А потому, что у нас губер и мэр временщики, им здесь не жить, поэтому и плевать им на нас , главное выслужиться перед маасквой и получить повышение, а нам выживать или помирать, это уж как у кого получится...
280344857
1 июня, 16:33
Хуже, чем при губере Евраеве и мэре Молчанове ярославцы ещё не жили! А к врачу записаться на приём очень трудно - это пытка, геноцид какой-то! Зато чиновников развелось - плюнуть некуда! Ужас!
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