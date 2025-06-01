«На остановках не протолкнуться»: ярославцы устроили давку в транспорте после салюта. Видео

Ярославцы пытаются разъехаться по домам после салюта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После праздничного салюта ярославцы стали массово штурмовать общественный транспорт. Как сообщают очевидцы в ночь на 1 июня, остановки в центре забиты. Ярославцы устроили давку в общественном транспорте на Комсомольской улице.

«На остановках не протолкнуться. Куча людей. Кажется, словно на Комсомольской человек больше, чем было на Стрелке», — передает читательница 76.RU.

Ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта предупреждали, что в городе скорректируют график работы общественного транспорта для удобства жителей, чтобы все успели уехать из центра.

Люди стоят в ожидании транспорта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дополнительные рейсы добавили в расписание автобусных рейсов по маршрутам с индексом «0». Однако кажется, ярославцы все же будут добираться домой в тесноте.

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