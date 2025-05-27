Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки

Делимся историей нашей журналистки и рассказываем, что делать, если у вас украли велосипед Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Паника, злость и тотальное разочарование — примерно такой спектр чувств испытала журналистка томской редакции NGS20.RU Маша Лобанова, у которой из подъезда украли ее любимый велосипед. С кражей она никогда не сталкивалась, поэтому после пропажи велика растерялась и не знала, куда бежать и что делать. В этой колонке она рассказывает свою историю и дает короткую инструкцию, что делать.

Мария Лобанова

У меня никогда и ничего не воровали. Эти истории я слышала только от знакомых, а про себя думала, что со мной-то уж точно такого не случится. А вот и нет, случилось.

Вечером 13 мая 2025 года я как всегда пошла гулять с собакой. Мой велосипед с декабря прошлого года стоял на первом этаже под лестницей. Каждый раз, когда я выходила из подъезда, боковым зрением я окидывала это темное и пыльное пространство, где мои соседи хранят коляски, санки, велосипеды и многое другое. Этот день не стал исключением, но кое-что всё-таки было по-другому, ибо своего велосипеда я там не обнаружила.

Таким я запомню свой велосипед, который, я, скорее всего, больше никогда не увижу Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU











Я сразу позвонила своему молодому человеку, который в этот момент был дома, а после пошла гулять с собакой. На какое-то время тревога покинула мою голову — ее попросту оттуда вытеснила прогулка с собакой, на которой мысли заняты только питомцем и качеством выгула.

Через пару часов я вернулась домой и вот тут, как я уже поняла позже, начала совершать огромное количество ошибок, которые с запредельной скоростью уменьшали вероятность того, что велосипед всё-таки вернется ко мне.

Ошибка № 1. Велосипед стоял в подъезде, но без противоугонного замка

Тут читатель, возможно, скажет: «ну и на что ты рассчитывала, дорогая? рано или поздно нашелся бы человек, который „тиснет“ твой велосипед».

Да, спорить с этим высказыванием я не буду. В свое оправдание я лишь скажу, что в эту квартиру мы переехали в декабре прошлого года. Велосипед я сразу поставила под лестницу, а со временем его заложили колясками, санками и детскими велосипедами, поэтому подобраться к нему быстро и без шума ни у кого бы точно не получилось.

Сейчас здесь пусто, но обычно всё пространство под лестницей заставлено колясками и велосипедами. Мой стоял вплотную к батарее. Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU











Кроме этого, больше полугода мой велосипед вообще никого не интересовал, наверное, я расслабилась и потеряла бдительность. Каюсь. Но опять же, это не снимает ответственность с людей, которые считают нормой присваивать себе чужие вещи, к покупке которых они не имеют никакого отношения .

Ошибка № 2. Велосипед без чека и документов

Она не такая фатальная, как первая, но не сказать об этом я не могу. Велосипед мне два года назад на день рождения подарили родители, которые живут в другом городе, поэтому ко мне он приехал без документов и без чека, а его стоимость я, конечно же, не знала, потому что это был подарок.

Соответственно, когда я наконец-то дошла до полиции, написала заявление и пошла на допрос, меня поставили в тупик вопросы о стоимости велосипеда и его точной модели.

Что касается марки, то название велосипеда я знала, но полицейскому нужна была именно марка. Как правило, это сочетание букв и цифр, которые я, конечно же, не запомнила.

Если бы у меня на руках были хоть какие-то документы, то информации у полицейских было бы гораздо больше, а стоимость велосипеда я могла бы подтвердить чеком.

Ошибка № 3 (фатальная). Устроить собственное расследование, а не бежать в полицию

Если вы загуглите, что делать, если у вас украли велосипед, то пункт «бежать в полицию» стоит только на третьем месте, а это, как выяснилось на деле, нужно делать в первую очередь.

Гайд из интернета Источник: Google.com











Вернемся в тот день, когда я заметила пропажу. После прогулки мы с моим молодым человеком начали активно просматривать доски объявлений. В это время мы поняли, что особого смысла в этом нет, потому что воришка вряд ли начнет продавать велосипед в тот же день, когда его украл.

Следующие несколько ценных дней мы зачем-то потратили на опрос соседей, разговор с главной по дому и поиск камер видеонаблюдения, на которые мог попасть вор. Всё это, конечно же, было без толку.

Также мы потратили ценные дни на попытки выловить нашего участкового. Мы несколько раз приходили в два разных пункта в нашем районе. Первый мы вообще не смогли найти, хотя шли четко по картам, а второй и вовсе был закрыт, хотя расписание на двери гласило, что сотрудник должен быть на месте.

Заявление я написала непростительно поздно — спустя три дня после кражи. Поэтому, как объяснили мне в ОМВД моего района, пустить собак по следу воришки уже было нельзя. Поэтому через 15 минут после того, как я вышла из кабинета следователя, к моему дому подъехали трое сотрудников полиции: следователь, криминалист и еще один человек, который пошел смотреть, есть ли где-то поблизости камеры.

Они сделали фото, сняли отпечатки пальцев — поэтому теперь дверь моего подъезда выглядит вот так — и еще раз «отругали» меня за то, что я так сильно затянула процесс подачи заявления в полицию.

Криминалист снимал отпечатки пальцев с двери Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU











После всех этих допросов и гор подписанных бумаг мне сказали не волноваться и ждать звонка. Мол, потерпевшей меня признают в любом случае, потому что это уголовное дело, а если будут какие-то подвижки, то со мной свяжутся и позовут на допрос.

— И вот оно, чудо! — подумала я, когда сегодня утром мне пришло сообщение от сотрудника полиции, который занимается моим делом.

Велосипед всё-таки нашли? Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU











Но радость быстро отошла на второй план, потому что, как выяснилось, вор сдал мой велосипед в комиссионный магазин, откуда его уже забрал новый владелец.

— А что дальше-то? — подумала я.

А дальше — поиски того самого вора, который украл мой велик, который я, скорее всего, уже больше никогда не увижу.

Открытым остается вопрос: стоил ли относительно бюджетный велик, с которого похититель заработал совсем небольшие деньги, уголовного дела, которое на него завели? Но отвечать на него будут уже полицейские.

Юрист по уголовным делам Татьяна Одайская рассказала, как нужно было поступить, чтобы увеличить шанс вернуть украденное.

Гайд от юриста: что делать, если украли велосипед

Как объяснила юрист по уголовным делам Татьяна Одайская, идти в полицию в таком случае необязательно. Достаточно им просто позвонить. Волшебный номер мы все помним еще с детства — 02, а если звоните с мобильного, то смело набирайте 112 .

Желательно уточнить у дежурного номер КУСП (Книга учета сообщений о преступлениях), поскольку каждое такое сообщение регистрируется как преступление и ему присваивается регистрационный номер. Кроме этого, полезно будет узнать фамилию дежурного, с которым вы разговариваете по телефону.

— Это нужно для того, что если вдруг что-то потеряется, у вас была ссылка на этот номер, за которым зарегистрировано ваше сообщение, — объяснила Одайская.

После этого, скорее всего в этот же день, вас вызовут районное отделение полиции для дачи письменного объяснения.

— Желательно к этому письменному объяснению сразу приложить сведения о стоимости, чтобы было понятно, какая будет дальнейшая квалификация. Например, чек, если вы купили велосипед на маркетплейсе, то распечатать сведения о покупке. Кроме этого, желательно иметь при себе фотографию. Если с фото проблемы, то необходимо дать сотруднику четкое описание, если же не помните, то можно найти что-то подобное в интернете.

Она уточнила, что в ваших интересах максимально детально описать велосипед, поскольку это один из способов ускорить поиск .

Мы также узнали у юриста, насколько вообще законна ситуация, когда в ломбардах продают ворованные вещи.

— По идее, в ломбарде как бы и не знают, что они реализуют у себя украденную вещь. Это же всё-таки не транспортное средство, которое ставится на учет и подтверждается договором купли-продажи. Это обычная движимая вещь, поэтому каким-то законным способом вы не можете подтвердить принадлежность этой вещи вам, поскольку чеки от покупок сохраняются редко. Поэтому в этой ситуации полицейским необходимо установить, что продавец в ломбарде заведомо знал, что ему принесли украденную вещь на продажу. Конечно же, они могут знать, что это ворованная вещь, но доказать это невозможно, — отметила она.

К сожалению, как отмечает юрист, такие дела редко заканчиваются успешно, но если преступника всё-таки находят, то велосипед у него изымается, а дальше у него уже начинаются отношения с представителями закона. В этом случае потерпевший — в частности наша журналистка — может рассчитывать на компенсацию.