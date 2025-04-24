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Дороги и транспорт Транспортная реформа «Заклеены или поцарапаны»: почему в автобусах Ярославля испорчены qr-коды для оплаты

«Заклеены или поцарапаны»: почему в автобусах Ярославля испорчены qr-коды для оплаты

В Министерстве транспорта объяснили, в чем дело

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10 комментариев
Как оплатить проезд в автобусах Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! / Vk.comКак оплатить проезд в автобусах Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Как оплатить проезд в автобусах Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Пассажиры общественного транспорта в Ярославле заметили, что у них не получается оплатить проезд с помощью QR-кодов, расположенных в салонах автобусов. Камеры телефонов не считывают их из-за повреждений.

«Я заметила, что во многих автобусах QR-коды поцарапаны или заклеены. Почему так? Раньше оплачивала без проблем. А теперь мало того, что по коду оплатить не получается, так еще и какие-то проблемы с оплатой по блютузу. Пыталась оплатить — в приложении выдавало ошибку», — рассказала читательница 76.RU.

Она не единственная, кто задалась подобным вопросом.

«Может, кто-то знает, почему в автобусах заклеены бумажным скотчем qr-коды для оплаты проезда в приложении? Фото из троллейбуса № 3, на других маршрутах такая же ситуация», — вопрошал житель города в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области 76.RU рассказали, что QR-коды зачеркивали и заклеивали специально из-за сбоев, которые были в приложении «Ярославская область. Транспорт».

«В начале апреля в салонах общественного транспорта были заклеены QR-коды приложения „Ярославская область. Транспорт“. Сейчас специалистами ведется работа по их восстановлению. В цифровом сервисе можно оплатить проезд через Bluetooth, выбрав номер автобуса, троллейбуса или трамвая, в который сел пассажир. QR-коды приложений „2ГИС“ и „Яндекс GO“ также размещены в салонах общественного транспорта. В настоящее время оплата через QR-коды и Bluetooth работает без сбоев», — рассказали в Министерстве.

Власти напомнили, что помимо приложений, оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью «ЯКарты», проездных билетов, банковских карт «Мир», «Visa» и «Mastercard», с помощью смартфона по технологии NFC. Льготники могут оплатить проезд с помощью персонифицированных электронных транспортных карт.

Ранее в Ярославской области отменили оплату наличными в общественном транспорте.

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Специальный корреспондент
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Комментарии
10
Гость
32 минуты
Внезапно ошибки в приложении возникли после прихода на рынок оплаты через ЯндексGo и 2GIS? Монополисты и заклеили, признать боятся.
Гость
28 минут
Ну контролерам план по штрафам как-то надо делать. В транспортной реформе очередная дыра, которую "супер" специалисты решить не могут.
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