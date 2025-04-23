«Почуяли запах денег». Юрист объяснил, законно ли выкатывать огромные штрафы самокатчикам

Сервисы по аренде самокатов заметно повысили размеры штрафов Источник: Роман Марьяненко / E1.RU











Сервисы по аренде самокатов стали выставлять пользователям огромные штрафы за нарушения. Один из скандалов произошел недавно в Екатеринбурге — у 13-летней школьницы сняли 100 тысяч рублей за то, что она наврала в анкете.

При регистрации девочка указала, что ей 18 лет и привязала к аккаунту детскую банковскую карту. Во время поездки ее сфотографировал прохожий и отправил снимок в службу поддержки сервиса. Теперь на балансе карты школьницы огромный минус — и эта ситуация не единственная.

Сервисы по аренде автомобилей уже давно практикуют гигантские штрафы, а кикшеринги стали выкатывать водителям подобные взыскания лишь в новом сезоне. Юрист из Екатеринбурга Артем Шульман имеет практику оспаривания таких штрафов в суде. В своей колонке для портала E1.RU он рассказал, законны ли такие наказания и что делать, если у вас вдруг образовался огромный долг после поездки.

Шеринги пытаются брать на себя ту роль, которая к ним не имеет никакого отношения. Например, в соглашениях по самокатам одна из компаний указывает такой пункт: «В целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также предупреждения, пресечения и раскрытия ДТП Исполнители могут получать информацию о пользователях, в том числе персональные данные, свидетельствующие о нарушении условий и/или о совершении правонарушений, от государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц».

Те функции, которые они написали в этом пункте, никак не могут ложиться на частную компанию, потому что таким функционалом в России в соответствии с законом могут обладать только органы власти.

По факту за этими красивыми словами чаще всего стоит получение сверхприбылей при выставлении завышенных штрафов.

Посудите сами: у кикшерингов есть все возможности, чтобы минимизировать использование электросамокатов несовершеннолетними.

Для этого и фотоконтроль (отправка селфи перед арендой) придуман, и регистрация с загрузкой документов, удостоверяющих личность. Например проверка в полной мере реализована в тех же приложениях каршеринга, где можно взять в аренду автомобиль.

Более того, в соглашениях по аренде самоката прямо указано: «В случае возникновения сомнений в возрасте пользователя компания вправе направить пользователю запрос о предоставлении подтверждения, включая фотографию и (или) документ, удостоверяющий личность пользователя».

Также в документах прямо указан существующий для проверки возраста функционал. Но компаниям, вероятно, это невыгодно. Похоже, что кикшеринги не так давно почуяли запах денег.

Сервисы по аренде авто давно практикуют выставление и взыскание шестизначных штрафов за любые нарушения договора, не связанные с причинением убытков компании. Владельцы самокатов начали получать сверхприбыль по таким штрафам меньше года назад.

Причем, если посмотреть версии договоров в прошлом сезоне, штрафы там были куда меньше. Еще в августе прошлого года семья девочки заплатила бы в 20 раз меньше — всего 5000 рублей при такой же ситуации.

Возможно, теперь компании стали чаще получать информацию о пользовании самокатами лицами, которые моложе 18 лет, и они решили подзаработать на таких ситуациях.

Пользователи кикшерингов или каршерингов, получив такие заоблачные штрафы, разумеется, начинают общаться с компанией, пытаться уменьшить неподъемные суммы для обычного россиянина. Тогда они получают стандартные отписки: вы подписали договор, согласились с его условиями, вы его нарушили, и теперь платите штраф.

Так-то оно, конечно, так, но компания никогда не расскажет о статье 333 ГК РФ, которая позволяет в таких случаях уменьшить выставленную неустойку (а штраф — это один из видов неустойки), которая явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства (например условий договора).

Многие шеринговые компании после выставления таких завышенных штрафов не торопятся обращаться в суд, естественно, если не удалось списать штрафы безакцептно (бесспорное списание денег со счетов без распоряжения владельца. — Прим. ред.).

Идет время. Пользователь, который нарушил договор, успокаивается, думает, что про него забыли, но про него не забыли. Компании ждут до трех лет, чтобы начислять пени за каждый день неуплаты долга, и через два-три года подают в суд с гораздо большей суммой. Артем Шульман юрист

К сожалению, это распространенная ошибка многих пользователей, попавших в такие ситуации. Не нужно ждать, нужно обращаться первыми в суд с иском о снижении неустоек. Верховный суд указал на такую возможность еще в 2016 году.

Я работаю уже много лет и имею обширнейшую практику снижения таких неустоек в России, выставленных физическим лицам, от совершенно разных компаний. Я доказываю эту очевидную несоразмерность неустоек, и суды обычно соглашаются и снижают подобные штрафы. Мой рекорд — с 220 тысяч до 20 тысяч рублей. В среднем сумму удается снизить со 150 тысяч до 30–50 тысяч рублей по всей стране.

Да, многие наши граждане юридически недостаточно подкованы. Они не то что не знают про эту статью Гражданского кодекса, но даже не читают условия договора (соглашения), к которому присоединяются.

У шеринговых компаний всегда договоры присоединения, то есть те, на формирование которых де-факто потребитель никак повлиять не может, в отличие от обычного договора, где стороны обладают равным правом влиять на условия будущей сделки и корректировать пункты.

Такие компании, пользуясь этой властью и малой грамотностью населения, могут включать в договоры самые недобросовестные пункты.

Например один из кикшерингов добавил в свой договор пункт, позволяющий списывать деньги с «любой банковской карты, привязанной к учетной записи пользователя», причем во всех сервисах своей экосистемы. То есть привязана у вас одна карта к самокатам, которую вы специально пополняете для аренды, а другая к кинотеатру или музыке. Если компания посчитает, что вы нарушили договор, она не огорчится, когда не сможет списать с первой карты, деньги спишут с любых других карт, привязанных в любом другом их сервисе. Если нужно, даже по частям с каждой из них.

Насколько это добросовестно, решать пользователям.

Компании просто хотят получать дополнительную прибыль в таких ситуациях. Чем обусловлен именно размер штрафа 100 тысяч? Ничем.

Можно попробовать оттолкнуться от рыночной логики и посмотреть штрафы за другие нарушения. Для сравнения: в том же кикшеринге, если на самокате произошло ДТП с причинением вреда здоровью третьим лицам, компания выставит пользователю штраф 50 тысяч рублей. Если повредили имущество третьих лиц, то 10 тысяч рублей.

В договоре аренды каршерингов, если водитель взял автомобиль в аренду и был в состоянии любого опьянения либо отказался от медицинского освидетельствования, компания выставляет штраф 100 тысяч. Это тоже, конечно, сумма завышенная многократно, особенно учитывая, что государство за такое правонарушение сейчас штрафует на 45 тысяч рублей.

И как это соотносится со штрафом 100 тысяч, который сняли с семьи девочки, которая каталась на самокате до 18 лет? Никак, но зато это отличная возможность заработать.

Но не стоит унывать: выставленные штрафы от шеринговых компаний, даже уже списанные, — это не приговор. Можно и уменьшить их, и даже вернуть излишне списанные неустойки через суд.