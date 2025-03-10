Автоматическое продление прав заканчивается — кому нужно заменить водительское удостоверение в 2025 году

Если у человека есть водительское удостоверение, срок которого заканчивается с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, его можно не менять. Оно автоматически продлевается на три года. Это значит, что, если ваши права заканчиваются 15 июля 2025 года, они будут действовать до 15 июля 2028 года.

Основатель и генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев рассказал Городским медиа, что такое продление действует только на территории Российской Федерации. При выезде за пределы страны рекомендуется заменить водительские права на новые, так как автоматическое продление может не признаваться в других государствах.

— После истечения продленного срока действия удостоверения управление транспортным средством запрещено до получения нового документа. За нарушение этого требования предусмотрен штраф, — поделился с Городскими медиа создатель и руководитель проекта ID20 — программа управления автопарком, Михаил Комаров.