Автоматическое продление прав заканчивается — кому нужно заменить водительское удостоверение в 2025 году

В России продолжают действовать особые правила, касающиеся продления и замены водительских удостоверений. В этом году следует обновить права, которые были действительны до 2022 года. Объясняем, какие ключевые моменты необходимо учитывать водителям.
- Что такое автоматическое продление прав в России
- В каких случаях обязательна замена водительского удостоверения
- Какие еще случаи требуют замены в/у
- Как получить новые права
- Сколько стоят водительские права в 2025 году
- Какой штраф за использование недействительных водительских прав
Что такое автоматическое продление прав в России
Если у человека есть водительское удостоверение, срок которого заканчивается с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, его можно не менять. Оно автоматически продлевается на три года. Это значит, что, если ваши права заканчиваются 15 июля 2025 года, они будут действовать до 15 июля 2028 года.
Основатель и генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев рассказал Городским медиа, что такое продление действует только на территории Российской Федерации. При выезде за пределы страны рекомендуется заменить водительские права на новые, так как автоматическое продление может не признаваться в других государствах.
— После истечения продленного срока действия удостоверения управление транспортным средством запрещено до получения нового документа. За нарушение этого требования предусмотрен штраф, — поделился с Городскими медиа создатель и руководитель проекта ID20 — программа управления автопарком, Михаил Комаров.
В каких случаях обязательна замена водительского удостоверения
Несмотря на автоматическое продление, существуют ситуации, когда замена водительских прав обязательна, — истечение срока действия до 1 января 2022 года.
Если срок действия ваших прав истек до 1 января 2022 года, автоматическое продление на них не распространяется и их необходимо заменить. Для этого следует подать заявление в ГИБДД, МФЦ или через портал «Госуслуги».
Как для обычных автовладельцев, так и для юридических лиц с собственным автопарком процедура замены остается одинаковой: необходимо подготовить пакет документов и обратиться в одно из указанных ведомств. Кроме того, юридическим лицам, которые внедрили в свои бизнес-процессы ПО по управлению автопарками, приходят уведомления об истечении срока действительности водительских удостоверений у водителей, что позволяет сотрудникам вовремя пройти процедуру продления.
Также с 1 апреля 2025 года начнет действовать правило для владельцев иностранных водительских прав, которые получили российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание более года назад. Такие граждане обязаны заменить свои иностранные удостоверения на российские. Для этого необходимо сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Однако до 1 апреля 2025 года иностранные водительские права еще можно заменить на российские без сдачи экзаменов.
Какие еще случаи требуют замены в/у
Помимо окончания срока действия, замена водительских прав требуется в следующих случаях:
изменение личных данных: смена фамилии, имени или отчества;
повреждение удостоверения. Если документ поврежден до степени, при которой невозможно установить личность владельца или прочитать данные;
утрата или кража;
обнаружение ошибок. Если в удостоверении обнаружены ошибки или неточности;
медицинские противопоказания. При появлении ограничений или противопоказаний к управлению транспортным средством.
В каждом из этих случаев необходимо обратиться в ГИБДД для замены удостоверения.
Как получить новые права
Потребуются следующие документы:
Паспорт гражданина РФ.
Старое водительское удостоверение.
Медицинская справка установленного образца.
Заявление на замену.
Для замены водительского удостоверения необходимо:
Пройти медицинскую комиссию и получить справку формы № 003-В/у.
Оплатить государственную пошлину.
Подать заявление в подразделение ГИБДД, МФЦ или через портал «Госуслуги». При личном обращении в ГИБДД новые права выдаются в течение нескольких рабочих дней, при подаче через «Госуслуги» или МФЦ — в течение 3–10 рабочих дней.
Сколько стоят водительские права в 2025 году
Размер государственной пошлины за замену водительских прав в 2025 году составляет 2000 рублей. Оплатить ее можно с помощью банковской карты, электронного кошелька или баланса мобильного телефона. Некоторые сервисы могут взимать комиссию за перевод средств.
Для замены водительских прав по истечении срока действия требуется предоставить медицинскую справку. В 2025 году стоимость получения медицинской справки для замены водительского в России варьируется в зависимости от региона и выбранного медицинского учреждения.
— По данным на осень 2024 года, в Москве прохождение медицинской комиссии для категорий A и B стоило от 3300 до 3500 рублей, а для категорий C и выше — от 4200 до 4500 рублей, — рассказал Михаил Комаров.
Какой штраф за использование недействительных водительских прав
По информации юриста Георгия Габолаева, управление транспортным средством с недействительным или просроченным водительским удостоверением влечет административную ответственность. Также автомобиль могут задержать и поместить на специализированную стоянку до устранения причины задержания.
В случае использования недействительных водительских прав предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей. Об этом свидетельствует статья 12.7 КоАП РФ.