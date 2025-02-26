На остановке в центре Ярославля вандал разрисовал трамвай. Видео

В центре Ярославля разрисовали трамвай Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram











В Ярославле вандал разрисовал трамвай на остановке «Улица Свердлова». Это произошло днем, 25 февраля.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, парень подбежал к трамваю, пока в него заходили пассажиры, и разрисовал боковые стекла транспорта.

Кадры с места происшествия Источник: Олег Кузнецов / Vk.com

В полиции сообщили, что ищут вандала.

— По имеющимся данным, 25 февраля около 18:00 часов неизвестное лицо, находясь на остановке общественного транспорта на улице Свердлова нанесло граффити на боковые стекла трамваев. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 70 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция Кировского района возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Согласно данным сайта «КонсультантПлюс», вандалу грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.