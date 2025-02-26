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Дороги и транспорт На остановке в центре Ярославля вандал разрисовал трамвай. Видео

На остановке в центре Ярославля вандал разрисовал трамвай. Видео

Это уже второй случай за последнюю неделю

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14 комментариев
В центре Ярославля разрисовали трамвай | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramВ центре Ярославля разрисовали трамвай | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В центре Ярославля разрисовали трамвай

Источник:

В Ярославле вандал разрисовал трамвай на остановке «Улица Свердлова». Это произошло днем, 25 февраля.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, парень подбежал к трамваю, пока в него заходили пассажиры, и разрисовал боковые стекла транспорта.

Кадры с места происшествия

Источник:

В полиции сообщили, что ищут вандала.

— По имеющимся данным, 25 февраля около 18:00 часов неизвестное лицо, находясь на остановке общественного транспорта на улице Свердлова нанесло граффити на боковые стекла трамваев. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 70 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция Кировского района возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Согласно данным сайта «КонсультантПлюс», вандалу грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Ранее, в ночь на 16 февраля, в Ярославле разрисовали новый трамвай прямо в депо. Сумма ущерба оценивается почти в 200 тысяч рублей. Подробнее — в этом материале.

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Трамвай Полиция Уголовное дело Вандал
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Комментарии
14
Гость
4 часа
А тут ещё пишут пожалеть их надо, строго не наказывать. да они просто смеются нам в лицо и плевали они на все законы. Сажать и только сажать , 5 лет минимум и штраф тысяч в 500
Гость
4 часа
Это уже сверх наглость
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