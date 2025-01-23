«Очень сложно проехать»: Ярославль сковали многокилометровые утренние пробки

Ярославль сковали семибалльные пробки Источник: читательницы 76.RU Дарья











Утром 23 января Ярославль встал в многокилометровые пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожная ситуация в городе оценивается в 7 баллов.

Во Фрунзенском районе парализовало движение на Московском проспекте от ТРК «Вернисаж» до пересечения с улицей Калинина. Также образовался транспортный затор на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе. Пробка растянулась на Тормозном шоссе и улице Вишняки.

Пробки во Фрунзенском районе Источник: «Яндекс.Карты»











В Заволжском районе пробка образовалась на проспекте Авиаторов. Как пишут автомобилисты, парализованы три полосы.

— Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Здесь очень сложно проехать, большая пробка, — сообщает Джанибек Султанов.

Затруднено движение на Мостецкой улице и участке дороги у Ярославской областной больницы.

Пробки за Волгой Источник: «Яндекс.Карты»











В Дзержинском районе на карте бордовым цветом отмечены улицы Елены Колесовой, Урицкого, Тутаевское шоссе и Ленинградский проспект.

Пробки в Брагине Источник: «Яндекс.Карты»











Как сообщила читательница 76.RU Дарья, на пересечении Ленинградского проспекта и Елены Колесовой произошло ДТП с автобусом.

— В момент ДТП я была в автобусе. Сначала даже не поняла, что произошло. Ехали спокойно, ничего такого, после случился резкий хлопок. Люди начали падать, я сама еле удержалась. Дальше дверь открылась, люди стали выбегать. Мне в состоянии шока было сложно понять в чем дело, влилась в конец толпы, — поделилась с нашим порталом Ярославна.

Судя по кадрам с места происшествия, автобус столкнулся с легковушкой «Лада».

— По предварительным данным пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Кадры с места ДТП Источник: читательница 76.RU Дарья

Также автомобилисты сообщают об аварии на Полушкиной роще.