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Дороги и транспорт «Карт нет»: в Ярославской области произошел сбой при выдаче школьных проездных

«Карт нет»: в Ярославской области произошел сбой при выдаче школьных проездных

В правительстве разъяснили ситуацию

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4 комментария

В Ярославской области возникли трудности с получением транспортных карт школьников

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В Ярославской области произошел сбой в процессе выдачи транспортных карт для школьников на пригородные автобусы. В соцсетях люди жаловались, что обращались в МФЦ, а там говорили, что проездных нет в наличии. При этом ранее власти анонсировали, что получить транспортную карту можно сразу после новогодних каникул.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на оперативном совещании 20 января потребовал разобраться в причинах произошедшего.

— Поручил досконально разобраться с причинами сбоя поставок. Виновные лица будут наказаны. Чтобы у жителей не возникало вопросов по процедуре получения карт, дал указание провести разъяснительную работу и предоставить подробную и понятную информацию, — отметил глава региона.

Так выглядит льготный проездной

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Напомним, речь идет о новой транспортной льготе школьников Ярославской области. С 1 января 2025 года все ученики средних общеобразовательных учреждений региона получили право ездить за полцены в пригородных автобусах — с нумерацией от № 100 до № 500. Льгота будет действовать во время учебного периода — с 1 сентября по 30 июня.

Но для этого необходимо иметь соответствующую транспортную карту — она выполнена в красном цвете. Для получения проездного ребенку нужно написать заявление в школе, приложив к нему копию паспорта (если ребенку исполнилось 14 лет) или свидетельство о рождении. Информация о подтверждении права на льготу будет направлена в ГБУ ЯО «Яроблтранском», где ее внесут в реестр. Через 510 рабочих дней именную карту можно будет получить в любом МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении ребенка.

Перечень отделений, где карту можно получить в день обращения

Перечень филиалов центров «Мои документы», в которых можно получить льготную транспортную карту школьника Ярославской области в день обращения:

  • отдел ГАУ ЯО «МФЦ» по Ленинскому району города Ярославля (просп. Ленина, д. 14а);

  • филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Дзержинскому району города Ярославля (ул. Панина, д. 38);

  • филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Заволжскому району города Ярославля (просп. Авиаторов, д. 94);

  • филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Кировскому району города Ярославля (ул. Свердлова, д. 94);

  • филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Красноперекопскому и Фрунзенскому районам Ярославля (ул. Ползунова, д. 15);

  • филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по городу Рыбинску и Рыбинскому муниципальному району Ярославской области (Рыбинск, просп. Генерала Батова, 1);

  • филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по городскому округу город Переславль-Залесский Ярославской области (Переславль-Залесский, ул. Проездная, 2б);

  • филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Угличскому муниципальному району Ярославской области (Углич, ул. Никонова, д. 21);

  • филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Тутаевскому муниципальному району Ярославской области (Тутаев, ул. Комсомольская, д. 76);

  • филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Ростовскому муниципальному району Ярославской области (Ростов, ул. Ленинская, д. 37).

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Комментарии
4
Гость
58 минут
В школе уже пояснили, что карты получат только те ученики, которые добираются до школы общественным транспортом. Почему опять такие непонятки? Когда губернатор обещает: "С 1 января 2025 года ВСЕ ученики средних общеобразовательных учреждений региона получили право ездить за полцены в пригородных автобусах — с нумерацией от № 100 до № 500. "
Гость
32 минуты
« Для получения проездного ребенку нужно написать заявление в школе» Объясните мне другой вопрос, почему на школу все больше навешивают бюрократических процедур? За все эти процедуры школе доплачивают? В школе работают чиновники? С высоких трибун твердят постоянно, что в школе работают ТОЛЬКО учителя!
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