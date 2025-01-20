«Карт нет»: в Ярославской области произошел сбой при выдаче школьных проездных

В Ярославской области возникли трудности с получением транспортных карт школьников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области произошел сбой в процессе выдачи транспортных карт для школьников на пригородные автобусы. В соцсетях люди жаловались, что обращались в МФЦ, а там говорили, что проездных нет в наличии. При этом ранее власти анонсировали, что получить транспортную карту можно сразу после новогодних каникул.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на оперативном совещании 20 января потребовал разобраться в причинах произошедшего.

— Поручил досконально разобраться с причинами сбоя поставок. Виновные лица будут наказаны. Чтобы у жителей не возникало вопросов по процедуре получения карт, дал указание провести разъяснительную работу и предоставить подробную и понятную информацию, — отметил глава региона.

Так выглядит льготный проездной Источник: Михаил Евраев / Telegram











Напомним, речь идет о новой транспортной льготе школьников Ярославской области. С 1 января 2025 года все ученики средних общеобразовательных учреждений региона получили право ездить за полцены в пригородных автобусах — с нумерацией от № 100 до № 500. Льгота будет действовать во время учебного периода — с 1 сентября по 30 июня.

Но для этого необходимо иметь соответствующую транспортную карту — она выполнена в красном цвете. Для получения проездного ребенку нужно написать заявление в школе, приложив к нему копию паспорта (если ребенку исполнилось 14 лет) или свидетельство о рождении. Информация о подтверждении права на льготу будет направлена в ГБУ ЯО «Яроблтранском», где ее внесут в реестр. Через 5–10 рабочих дней именную карту можно будет получить в любом МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении ребенка.

Перечень отделений, где карту можно получить в день обращения

Перечень филиалов центров «Мои документы», в которых можно получить льготную транспортную карту школьника Ярославской области в день обращения: