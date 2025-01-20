«Карт нет»: в Ярославской области произошел сбой при выдаче школьных проездных

В Ярославской области произошел сбой в процессе выдачи транспортных карт для школьников на пригородные автобусы. В соцсетях люди жаловались, что обращались в МФЦ, а там говорили, что проездных нет в наличии. При этом ранее власти анонсировали, что получить транспортную карту можно сразу после новогодних каникул.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на оперативном совещании 20 января потребовал разобраться в причинах произошедшего.
— Поручил досконально разобраться с причинами сбоя поставок. Виновные лица будут наказаны. Чтобы у жителей не возникало вопросов по процедуре получения карт, дал указание провести разъяснительную работу и предоставить подробную и понятную информацию, — отметил глава региона.
Напомним, речь идет о новой транспортной льготе школьников Ярославской области. С 1 января 2025 года все ученики средних общеобразовательных учреждений региона получили право ездить за полцены в пригородных автобусах — с нумерацией от № 100 до № 500. Льгота будет действовать во время учебного периода — с 1 сентября по 30 июня.
Но для этого необходимо иметь соответствующую транспортную карту — она выполнена в красном цвете. Для получения проездного ребенку нужно написать заявление в школе, приложив к нему копию паспорта (если ребенку исполнилось 14 лет) или свидетельство о рождении. Информация о подтверждении права на льготу будет направлена в ГБУ ЯО «Яроблтранском», где ее внесут в реестр. Через 5–10 рабочих дней именную карту можно будет получить в любом МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении ребенка.
Перечень отделений, где карту можно получить в день обращения
Перечень филиалов центров «Мои документы», в которых можно получить льготную транспортную карту школьника Ярославской области в день обращения:
отдел ГАУ ЯО «МФЦ» по Ленинскому району города Ярославля (просп. Ленина, д. 14а);
филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Дзержинскому району города Ярославля (ул. Панина, д. 38);
филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Заволжскому району города Ярославля (просп. Авиаторов, д. 94);
филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Кировскому району города Ярославля (ул. Свердлова, д. 94);
филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Красноперекопскому и Фрунзенскому районам Ярославля (ул. Ползунова, д. 15);
филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по городу Рыбинску и Рыбинскому муниципальному району Ярославской области (Рыбинск, просп. Генерала Батова, 1);
филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по городскому округу город Переславль-Залесский Ярославской области (Переславль-Залесский, ул. Проездная, 2б);
филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Угличскому муниципальному району Ярославской области (Углич, ул. Никонова, д. 21);
филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Тутаевскому муниципальному району Ярославской области (Тутаев, ул. Комсомольская, д. 76);
филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Ростовскому муниципальному району Ярославской области (Ростов, ул. Ленинская, д. 37).