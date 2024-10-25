В Ярославле изменятся маршруты семи автобусов: почему

В Ярославле перекроют оживленный перекресток Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Дзержинском районе Ярославля на сутки закроют для движения транспорта перекресток улиц Урицкого и Колесовой. Перекрытие начнет действовать с 00:10 27 октября до 00:00 28 октября. Причиной станет ремонт трамвайного переезда.

В это время общественный транспорт пустят по улице Елены Колесовой.

— Здесь будут оборудованы временные посадочные площадки в районе домов № 8 и № 42 и напротив домов № 4 и № 42, также установят дорожные знаки «Пешеходный переход», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области 25 октября.

Какие автобусные маршруты изменятся:

№ 1 «Улица Волгоградская — 5 МКР»;

№ 10 «15 МКР — НЗКИ»;

№ 11 «Ярославль Главный — 15 МКР»;

№ 25 «15 МКР — Машприбор»;

№ 70 «Фабрика „Красный Перевал“ — Улица Труфанова»;

№ 77 «Улица Труфанова — Фабрика „Красный Перевал“»;

№ 90 «ТЦ „Аксон“ — Областная больница».

Схема временного движения автобусов Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области









