В Ярославле изменятся маршруты семи автобусов: почему

В Дзержинском районе Ярославля на сутки закроют для движения транспорта перекресток улиц Урицкого и Колесовой. Перекрытие начнет действовать с 00:10 27 октября до 00:00 28 октября. Причиной станет ремонт трамвайного переезда.
В это время общественный транспорт пустят по улице Елены Колесовой.
— Здесь будут оборудованы временные посадочные площадки в районе домов № 8 и № 42 и напротив домов № 4 и № 42, также установят дорожные знаки «Пешеходный переход», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области 25 октября.
Какие автобусные маршруты изменятся:
№ 1 «Улица Волгоградская — 5 МКР»;
№ 10 «15 МКР — НЗКИ»;
№ 11 «Ярославль Главный — 15 МКР»;
№ 25 «15 МКР — Машприбор»;
№ 70 «Фабрика „Красный Перевал“ — Улица Труфанова»;
№ 77 «Улица Труфанова — Фабрика „Красный Перевал“»;
№ 90 «ТЦ „Аксон“ — Областная больница».
Напомним, сейчас в Дзержинском районе проводится замена старых трамвайных рельсов на новые. Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение. До конца 2025 года фирма должна заменить все трамвайные пути в городе, обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и у моторного завода) и трамвайное депо.