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Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле изменятся маршруты семи автобусов: почему

В Ярославле изменятся маршруты семи автобусов: почему

Какого транспорта это коснется

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6 комментариев

В Ярославле перекроют оживленный перекресток

В Дзержинском районе Ярославля на сутки закроют для движения транспорта перекресток улиц Урицкого и Колесовой. Перекрытие начнет действовать с 00:10 27 октября до 00:00 28 октября. Причиной станет ремонт трамвайного переезда.

В это время общественный транспорт пустят по улице Елены Колесовой.

— Здесь будут оборудованы временные посадочные площадки в районе домов № 8 и № 42 и напротив домов № 4 и № 42, также установят дорожные знаки «Пешеходный переход», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области 25 октября.

Какие автобусные маршруты изменятся:

  • № 1 «Улица Волгоградская — 5 МКР»;

  • № 10 «15 МКР — НЗКИ»;

  • № 11 «Ярославль Главный — 15 МКР»;

  • № 25 «15 МКР — Машприбор»;

  • № 70 «Фабрика „Красный Перевал“ — Улица Труфанова»;

  • № 77 «Улица Труфанова — Фабрика „Красный Перевал“»;

  • № 90 «ТЦ „Аксон“ — Областная больница».

Схема временного движения автобусов

Напомним, сейчас в Дзержинском районе проводится замена старых трамвайных рельсов на новые. Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение. До конца 2025 года фирма должна заменить все трамвайные пути в городе, обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и у моторного завода) и трамвайное депо.

ПО ТЕМЕ
Автобус Изменение маршрута Общественный транспорт Ремонт трамвайных путей
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Комментарии
6
Гость
1 час
что трамваи, что троллейбусы не нужны , лишняя трата денег на обслуживание и энергию ,ездят пустые, от их только убытки городу! ✅
Гость
1 час
Урицкого и колесовой не пересекаются
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