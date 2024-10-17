«Ночуйте на работе»: Ярославль парализовала многокилометровая пробка

В Ярославле образовалась гигантская пробка на проспекте Октября. Затор на несколько километров собрался днем 17 октября.
— Дикая пробка на проспекте Октября у «Лакокраски», — пишут в группе «Подслушано в Ярославле».
— Пробка уже от Моторного. Брагинцы, ночуйте на работе! — добавляют очевидцы.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», участок от пожарной части № 63 до поворота на Полушкину Рощу окрасился в бордовый.
По сообщениям очевидцев, дорогу перекрыли из-за ремонта.
— Внимание, люди, все, кто едет с Тутаевского шоссе и планирует повернуть на Полушкину Рощу, не надо ехать. Движение полностью закрыто на ремонтные работы. Но ни одного дорожного знака о том, что дорога закрыта, нет. Вся эта пробка сейчас будет крутиться вокруг ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе, объезжать вокруг него и выезжать на проспект Октября. Очень даже интересно, где наши дорожные службы и где увидеть эти указательные знаки о том, что въезда на Полушкину рощу нет от слова совсем, — комментирует ярославна на видео.
В «Агентстве по муниципальному заказу» подтвердили нашему порталу проведение дорожных работ.
— «Ярдормост» асфальтирует перемычку на Полушкиной Роще, — сообщили 76.RU в «АМЗ».
По словам пользователей Сети, проблемы с выездом из Дзержинского района наблюдаются каждое утро.