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Дороги и транспорт «Ночуйте на работе»: Ярославль парализовала многокилометровая пробка

«Ночуйте на работе»: Ярославль парализовала многокилометровая пробка

В мэрии назвали причину затора в Брагине

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1 комментарий

Ярославцы встали в гигантскую пробку

В Ярославле образовалась гигантская пробка на проспекте Октября. Затор на несколько километров собрался днем 17 октября.

— Дикая пробка на проспекте Октября у «Лакокраски», — пишут в группе «Подслушано в Ярославле».

— Пробка уже от Моторного. Брагинцы, ночуйте на работе! — добавляют очевидцы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», участок от пожарной части № 63 до поворота на Полушкину Рощу окрасился в бордовый.

По сообщениям очевидцев, дорогу перекрыли из-за ремонта.

— Внимание, люди, все, кто едет с Тутаевского шоссе и планирует повернуть на Полушкину Рощу, не надо ехать. Движение полностью закрыто на ремонтные работы. Но ни одного дорожного знака о том, что дорога закрыта, нет. Вся эта пробка сейчас будет крутиться вокруг ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе, объезжать вокруг него и выезжать на проспект Октября. Очень даже интересно, где наши дорожные службы и где увидеть эти указательные знаки о том, что въезда на Полушкину рощу нет от слова совсем, — комментирует ярославна на видео.

В пробку встряли десятки жителей

Пробка продолжает расти

В «Агентстве по муниципальному заказу» подтвердили нашему порталу проведение дорожных работ.

— «Ярдормост» асфальтирует перемычку на Полушкиной Роще, — сообщили 76.RU в «АМЗ».

На участке дороги идет ремонт

По словам пользователей Сети, проблемы с выездом из Дзержинского района наблюдаются каждое утро.

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Комментарии
2
Гость
17 минут
даже при бестолковом волкове ,такого бардак в городе не было ,как при этом типа "мэр"
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