«Ночуйте на работе»: Ярославль парализовала многокилометровая пробка

— Внимание, люди, все, кто едет с Тутаевского шоссе и планирует повернуть на Полушкину Рощу, не надо ехать. Движение полностью закрыто на ремонтные работы. Но ни одного дорожного знака о том, что дорога закрыта, нет. Вся эта пробка сейчас будет крутиться вокруг ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе, объезжать вокруг него и выезжать на проспект Октября. Очень даже интересно, где наши дорожные службы и где увидеть эти указательные знаки о том, что въезда на Полушкину рощу нет от слова совсем, — комментирует ярославна на видео.