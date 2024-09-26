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Дороги и транспорт Транспортная реформа «Не уехать часами»: из-за непостоянного автобуса ярославцы стали заложниками собственного микрорайона

«Не уехать часами»: из-за непостоянного автобуса ярославцы стали заложниками собственного микрорайона

Разбираемся в проблеме

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17 комментариев

Спустя полтора месяца после вмешательства Минтранса проблема не решилась

Жители Мирного во Фрунзенском районе Ярославля оказались заложниками своего поселка из-за непостоянного автобуса. Мы уже рассказывали о сложившейся ситуации в микрорайоне за Суздалкой — люди не могут оттуда выбраться ни в школу, ни на работу.

— Мы жители поселка Мирный не можем уехать туда и обратно часами, в лучшем случае бывает четыре автобуса на всем маршруте, министерство транспорта присылает только отписки. Дети опаздывают в школы, сады, взрослые — на работу, пенсионеры не могут выехать в магазин, больницы и аптеки, — пожаловалась 76.RU местная жительница Юлия.

До Мирного курсирует лишь один прямой автобусный маршрут № 62 «15-й мкр» — «Улица 1-я Технологическая», также в ту сторону можно доехать на автобусах, следующих до 5-го микрорайона или через Суздалку:

  • № 13, 8 и 66 следуют по Суздальскому шоссе, желающим добраться до Мирного придется выйти на остановке «Школа» и пройти пешком почти два километра по частному сектору;

  • на № 94С и 1 необходимо доехать до конечной «5-й микрорайон», а затем пройти пешком более двух километров по дорогам через дворы и по полю на окраине города.

Такси вне часа пик стоит не менее 300 рублей.

+2

Жители обращают внимание, что интервалы движения стали растягиваться до часа, по их словам, перевозчик выполняет маршруты на свое усмотрение.

— Это единственный автобус у нас, и ходит он как хочет. Утром 21 сентября я специально сняла, сколько автобусов на маршруте. Из поселка не ехало ни одного на протяжении часа и по факту на остановке из окна тоже не видела, — добавила Юлия. — А всего было три автобуса и все в Брагине.

По словам ярославны, утром 21 сентября на маршрут № 62 вышли три автобуса

Читательница обратила внимание, что в приложении не отображаются проходящие по маршруту автобусы

Судя по официальному приложению, вечером 24 сентября на маршрут вышло всего четыре автобуса

В Министерстве транспорта Ярославской области, как и месяц назад, порталу 76.RU прояснили, что невыход транспорта связан с отсутствием водителей. Правда, в августе проблема крылась в болезнях, а в сентябре — в дефиците.

—  В настоящее время отклонения в работе маршрута преимущественно связаны с дефицитом квалифицированных водителей. Штатная численность в ООО «Первая пассажирская компания» на сегодняшний день обеспечена на 83%, — уточнили в Минтрансе.

По данным чиновников, маршрут обслуживают 12 автобусов среднего класса, интервал движения в «часы пик» составляет 13 минут. За невыполнение объема работ перевозчик «Первая пассажирская компания» наказан рублем.

— За невыполнение объема транспортной работы и другие нарушения, установленные условиями контракта, к перевозчику применены штрафные санкции в размере 1,3 млн. рублей за последний этап исполнения государственного контракта, — добавили в министерстве транспорта. — Руководство перевозчика принимает необходимые меры для обеспечения достаточного количества водителей автобусов. Часть сотрудников уже находится в процессе трудоустройства и стажировки.

Кто перевозчик

Маршрут № 62 обслуживает «Первая пассажирская компания», она же «ПитерАвто». «ППК» работает в Ярославле на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет работы после транспортной реформы 2023 года компания получит 14 миллиардов рублей.

Напомним, «ППК» пришла в Ярославль из Санкт-Петербурга в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым вместе с «Ранд-транс» («Автомиг») и ПАО «Группа Автолайн». Владельцем является петербургский бизнесмен Леонид Бондаренко. Он имеет доли в компаниях-перевозчиках и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company) Волгоградской области, где производят автобусы и троллейбусы.

В Минтрансе заверили, что вопрос проработан, в ближайшие дни ситуация должна наладиться.

— С 24 сентября с перевозчиком проработан вопрос обеспечения на маршруте № 62 не менее 90% выполнения объема перевозок и выполнения всех предусмотренных расписанием движения рейсов в пиковые часы, — прокомментировали в Минтрансе.

Напомним, ранее транспортный аналитик Владислав Булгаков предупреждал о дефиците водителей общественного транспорта в Ярославской области, он также предлагал варианты решения сложившейся проблемы.

А вы довольны работой транспорта?

Нет, тоже обратил(-а) внимание на увеличение интервалов
Да, всё работает как часы
Есть над чем работать
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Комментарии
18
Гость
1 час
Настроят домой на окраинах, потом живешь как на необитаемом острове
Гость
44 минуты
Евраев уходи в отставку и перевозчика своего забирай обратно в Питер .
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