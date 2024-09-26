«Не уехать часами»: из-за непостоянного автобуса ярославцы стали заложниками собственного микрорайона

Маршрут № 62 обслуживает «Первая пассажирская компания», она же «ПитерАвто». «ППК» работает в Ярославле на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет работы после транспортной реформы 2023 года компания получит 14 миллиардов рублей.

Напомним, «ППК» пришла в Ярославль из Санкт-Петербурга в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым вместе с «Ранд-транс» («Автомиг») и ПАО «Группа Автолайн». Владельцем является петербургский бизнесмен Леонид Бондаренко. Он имеет доли в компаниях-перевозчиках и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company) Волгоградской области, где производят автобусы и троллейбусы.