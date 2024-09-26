«Не уехать часами»: из-за непостоянного автобуса ярославцы стали заложниками собственного микрорайона

Жители Мирного во Фрунзенском районе Ярославля оказались заложниками своего поселка из-за непостоянного автобуса. Мы уже рассказывали о сложившейся ситуации в микрорайоне за Суздалкой — люди не могут оттуда выбраться ни в школу, ни на работу.
— Мы жители поселка Мирный не можем уехать туда и обратно часами, в лучшем случае бывает четыре автобуса на всем маршруте, министерство транспорта присылает только отписки. Дети опаздывают в школы, сады, взрослые — на работу, пенсионеры не могут выехать в магазин, больницы и аптеки, — пожаловалась 76.RU местная жительница Юлия.
До Мирного курсирует лишь один прямой автобусный маршрут № 62 «15-й мкр» — «Улица 1-я Технологическая», также в ту сторону можно доехать на автобусах, следующих до 5-го микрорайона или через Суздалку:
№ 13, 8 и 66 следуют по Суздальскому шоссе, желающим добраться до Мирного придется выйти на остановке «Школа» и пройти пешком почти два километра по частному сектору;
на № 94С и 1 необходимо доехать до конечной «5-й микрорайон», а затем пройти пешком более двух километров по дорогам через дворы и по полю на окраине города.
Такси вне часа пик стоит не менее 300 рублей.
Жители обращают внимание, что интервалы движения стали растягиваться до часа, по их словам, перевозчик выполняет маршруты на свое усмотрение.
— Это единственный автобус у нас, и ходит он как хочет. Утром 21 сентября я специально сняла, сколько автобусов на маршруте. Из поселка не ехало ни одного на протяжении часа и по факту на остановке из окна тоже не видела, — добавила Юлия. — А всего было три автобуса и все в Брагине.
В Министерстве транспорта Ярославской области, как и месяц назад, порталу 76.RU прояснили, что невыход транспорта связан с отсутствием водителей. Правда, в августе проблема крылась в болезнях, а в сентябре — в дефиците.
— В настоящее время отклонения в работе маршрута преимущественно связаны с дефицитом квалифицированных водителей. Штатная численность в ООО «Первая пассажирская компания» на сегодняшний день обеспечена на 83%, — уточнили в Минтрансе.
По данным чиновников, маршрут обслуживают 12 автобусов среднего класса, интервал движения в «часы пик» составляет 13 минут. За невыполнение объема работ перевозчик «Первая пассажирская компания» наказан рублем.
— За невыполнение объема транспортной работы и другие нарушения, установленные условиями контракта, к перевозчику применены штрафные санкции в размере 1,3 млн. рублей за последний этап исполнения государственного контракта, — добавили в министерстве транспорта. — Руководство перевозчика принимает необходимые меры для обеспечения достаточного количества водителей автобусов. Часть сотрудников уже находится в процессе трудоустройства и стажировки.
Кто перевозчик
Маршрут № 62 обслуживает «Первая пассажирская компания», она же «ПитерАвто». «ППК» работает в Ярославле на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет работы после транспортной реформы 2023 года компания получит 14 миллиардов рублей.
Напомним, «ППК» пришла в Ярославль из Санкт-Петербурга в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым вместе с «Ранд-транс» («Автомиг») и ПАО «Группа Автолайн». Владельцем является петербургский бизнесмен Леонид Бондаренко. Он имеет доли в компаниях-перевозчиках и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company) Волгоградской области, где производят автобусы и троллейбусы.
В Минтрансе заверили, что вопрос проработан, в ближайшие дни ситуация должна наладиться.
— С 24 сентября с перевозчиком проработан вопрос обеспечения на маршруте № 62 не менее 90% выполнения объема перевозок и выполнения всех предусмотренных расписанием движения рейсов в пиковые часы, — прокомментировали в Минтрансе.
Напомним, ранее транспортный аналитик Владислав Булгаков предупреждал о дефиците водителей общественного транспорта в Ярославской области, он также предлагал варианты решения сложившейся проблемы.
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