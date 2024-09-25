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Дороги и транспорт Модернизация трамвайной сети, новый аэропорт: ярославские власти рассказали о транспортных изменениях

Модернизация трамвайной сети, новый аэропорт: ярославские власти рассказали о транспортных изменениях

Новые проекты анонсировал губернатор на пресс-конференции

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5 комментариев

В Туношне хотят создать международный аэропорт

В Ярославле могут расширить трамвайную сеть, а в Туношне собираются построить международный аэропорт. Об этом на пресс-конференции 25 сентября сообщил губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что до конца 2025 года должны завершиться работы по модернизации трамвайного хозяйства в городе.

— Может быть, что-то останется на 2026 год по модернизации, но основное должно завершиться в 2025 году. Если получится, в дальнейшем будем не только модернизировать, но и расширять сеть. На это потребуется около 20 миллиардов рублей, — отметил Михаил Евраев.

Также он сообщил, что в ближайшее время состоится закупка очередной партии новых автобусов.

— У нас уже заменено 60% автобусов — это более 770 единиц — полностью в Ярославле, Ярославском районе, половине Рыбинска. Сейчас мы делаем второй шаг — 129 автобусов поступят до конца этого года, начнут ходить с начала следующего. Это коснется второй половины Рыбинска, Углича, Угличского, Ростовского районов, Переславля-Залесского. Еще необходимо 180 автобусов, чтобы все автобусы в Ярославской области были новые. Это дорогое направление. Мало регионов, которые могут себе это позволить. Мы идем по этому пути, — сказал губернатор.

Кроме того, глава региона пообещал строить новые причалы и развивать водный транспорт. Еще одна цель в сфере транспорта — модернизировать аэропорт в Туношне.

— Мы проектируем пункты пропуска. Мы международные рейсы не можем запустить только из-за пунктов пропуска. Потому что обслуживание пассажиров должно происходить быстро. Сейчас этого нет. Обсуждаем с коллегами, скажу аккуратно, рассчитываем расширить полосу, чтобы принимать вообще все типы воздушных судов. По федеральной программе мы уже вошли в предварительный перечень регионов, — рассказал Михаил Евраев.

Добавим, что идея реконструкции аэропорта под Ярославлем обсуждается с прошлого года. Власти даже показывали предварительные эскизы. Соглашение о строительстве уже подписано с компанией «Аэрофьюэлз».

Сейчас пассажирский терминал аэропорта рассчитан на 250 тысяч пассажиров. Этот терминал останется. Дополнительно собираются построить терминал на 800 тысяч пассажиров.

Напомним, также губернатор в ходе пресс-конференции сообщил о введении в Ярославской области бесплатных семейных сертификатов на медицинские услуги.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Трамваи- наше ВСЁ. Почему не 100 миллиардов на них планируется выделить?
Гость
1 час
А я стою на ж.д., где должна уже давно быть станция Сокол и жду наземное метро в Центр...
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