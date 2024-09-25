«Тысячи машин стоят каждый день»: в Ярославле район увяз в пробках из-за дефекта на дороге

Ярославцы пожаловались на пробки на улице Наумова и прилегающих дорогах во Фрунзенском районе из-за недочета в дорожном покрытии.
— Уже три недели не могут сгладить стык покрытий на пересечении Московского проспекта и улицы Наумова. Все три недели тут более чем полукилометровая пробка утром и вечером. Тысячи машин стоят каждый день! — пожаловался в редакцию 76.RU житель Ярославля.
Мы переадресовали вопрос городскому руководству.
— При выезде с улицы Наумова на Московский проспект отфрезерован участок дороги. Сейчас идет укладка выравнивающего слоя. При укладке верхнего слоя и устройстве съездов стык будет приведен в нормативное состояние, — сообщили в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля.
Правда, конкретных сроков завершения работ на данном участке власти не назвали.
Напомним, на Московском проспекте в Ярославле сейчас идет ремонт. Работы ведутся на участке от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе. Здесь должны обновить тротуары, заменить бордюры и уложить свежий асфальт. По контракту, срок окончания ремонта — 15 октября 2024 года. Дорожники собирались успеть раньше — к 1 сентября, но не получилось. Подрядчиком является ярославская компания «Профиль-Плюс», которой руководит бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов.