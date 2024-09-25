«Тысячи машин стоят каждый день»: в Ярославле район увяз в пробках из-за дефекта на дороге

В Ярославле из-за неровного стыка на дороге образуется пробка Источник: Константин Щетинин











Ярославцы пожаловались на пробки на улице Наумова и прилегающих дорогах во Фрунзенском районе из-за недочета в дорожном покрытии.

— Уже три недели не могут сгладить стык покрытий на пересечении Московского проспекта и улицы Наумова. Все три недели тут более чем полукилометровая пробка утром и вечером. Тысячи машин стоят каждый день! — пожаловался в редакцию 76.RU житель Ярославля.

Мы переадресовали вопрос городскому руководству.

— При выезде с улицы Наумова на Московский проспект отфрезерован участок дороги. Сейчас идет укладка выравнивающего слоя. При укладке верхнего слоя и устройстве съездов стык будет приведен в нормативное состояние, — сообщили в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля.

Правда, конкретных сроков завершения работ на данном участке власти не назвали.