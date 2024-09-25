НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 757мм 76%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,86
EUR 103,41
Штрафы за выделенную полосу
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Объединение школ
Лучшие бизнес-идеи страны
Воткнут многоэтажку среди домов
Куда съездить на выходных
Какой будет зима
Осеннее нашествие пауков
Обновленный центр
Погода в октябре
Дороги и транспорт Ремонт Московского «Тысячи машин стоят каждый день»: в Ярославле район увяз в пробках из-за дефекта на дороге

«Тысячи машин стоят каждый день»: в Ярославле район увяз в пробках из-за дефекта на дороге

Что ответили власти

400
5 комментариев

В Ярославле из-за неровного стыка на дороге образуется пробка

Ярославцы пожаловались на пробки на улице Наумова и прилегающих дорогах во Фрунзенском районе из-за недочета в дорожном покрытии.

— Уже три недели не могут сгладить стык покрытий на пересечении Московского проспекта и улицы Наумова. Все три недели тут более чем полукилометровая пробка утром и вечером. Тысячи машин стоят каждый день! — пожаловался в редакцию 76.RU житель Ярославля.

Мы переадресовали вопрос городскому руководству.

— При выезде с улицы Наумова на Московский проспект отфрезерован участок дороги. Сейчас идет укладка выравнивающего слоя. При укладке верхнего слоя и устройстве съездов стык будет приведен в нормативное состояние, — сообщили в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля.

Правда, конкретных сроков завершения работ на данном участке власти не назвали.

Напомним, на Московском проспекте в Ярославле сейчас идет ремонт. Работы ведутся на участке от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе. Здесь должны обновить тротуары, заменить бордюры и уложить свежий асфальт. По контракту, срок окончания ремонта — 15 октября 2024 года. Дорожники собирались успеть раньше — к 1 сентября, но не получилось. Подрядчиком является ярославская компания «Профиль-Плюс», которой руководит бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
11 минут
Дорожники собирались успеть раньше — к 1 сентября, но не получилось. Подрядчиком является ярославская компания «Профиль-Плюс», которой руководит бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов.
Гость
52 минуты
нет атомобилей - нет проблем.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление