«Человек сел на дорожку, еле подняли»: в Ярославле убрали лавочки на остановке около больницы

Ярославцы сообщили, что на автобусной остановке у областной онкологической больницы (в сторону центра) на проспекте Октября убрали павильон и лавочки. Люди в шоке. Здесь садятся на транспорт пациенты больницы. Не у всех есть силы ждать автобус, стоя на ногах.
— Там многие после тяжелых процедур ждут транспорт. Недавно чуть не произошло происшествие — после химиотерапии человек сел на дорожку ногами в сторону трамвая. Его еле подняли перед приездом трамвая, — рассказал 12 сентября житель города Ярослав Мазур.
Мы обратились за комментарием в правительство области. Там объяснили ситуацию.
— В рамках ремонта проспекта Октября запланирована установка остановочных павильонов нового образца. Первые остановки поступят и будут установлены в ноябре. До этого времени на остановочном комплексе «Онкологическая больница» разместят временные лавочки, — пообещали 76.RU власти.
Напомним, в Ярославле недавно появилась новая остановка для 15 маршрутов общественного транспорта. Она находится в районе дома № 86 по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе. Новая остановка называется «Жилой комплекс „Молодая семья“».