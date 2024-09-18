«Человек сел на дорожку, еле подняли»: в Ярославле убрали лавочки на остановке около больницы

Пациентам онкологической больницы теперь негде присесть Источник: Ярослав Мазур











Ярославцы сообщили, что на автобусной остановке у областной онкологической больницы (в сторону центра) на проспекте Октября убрали павильон и лавочки. Люди в шоке. Здесь садятся на транспорт пациенты больницы. Не у всех есть силы ждать автобус, стоя на ногах.

— Там многие после тяжелых процедур ждут транспорт. Недавно чуть не произошло происшествие — после химиотерапии человек сел на дорожку ногами в сторону трамвая. Его еле подняли перед приездом трамвая, — рассказал 12 сентября житель города Ярослав Мазур.

Мы обратились за комментарием в правительство области. Там объяснили ситуацию.

— В рамках ремонта проспекта Октября запланирована установка остановочных павильонов нового образца. Первые остановки поступят и будут установлены в ноябре. До этого времени на остановочном комплексе «Онкологическая больница» разместят временные лавочки, — пообещали 76.RU власти.