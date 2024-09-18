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Дороги и транспорт «Человек сел на дорожку, еле подняли»: в Ярославле убрали лавочки на остановке около больницы

«Человек сел на дорожку, еле подняли»: в Ярославле убрали лавочки на остановке около больницы

Пациенты после тяжелых процедур вынуждены ждать транспорт стоя

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1 комментарий

Пациентам онкологической больницы теперь негде присесть

Ярославцы сообщили, что на автобусной остановке у областной онкологической больницы (в сторону центра) на проспекте Октября убрали павильон и лавочки. Люди в шоке. Здесь садятся на транспорт пациенты больницы. Не у всех есть силы ждать автобус, стоя на ногах.

— Там многие после тяжелых процедур ждут транспорт. Недавно чуть не произошло происшествие — после химиотерапии человек сел на дорожку ногами в сторону трамвая. Его еле подняли перед приездом трамвая, — рассказал 12 сентября житель города Ярослав Мазур.

Мы обратились за комментарием в правительство области. Там объяснили ситуацию.

— В рамках ремонта проспекта Октября запланирована установка остановочных павильонов нового образца. Первые остановки поступят и будут установлены в ноябре. До этого времени на остановочном комплексе «Онкологическая больница» разместят временные лавочки, — пообещали 76.RU власти.

Напомним, в Ярославле недавно появилась новая остановка для 15 маршрутов общественного транспорта. Она находится в районе дома № 86 по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе. Новая остановка называется «Жилой комплекс „Молодая семья“».

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Остановка Транспорт Общественный транспорт
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Комментарии
1
Гость
18 сентября 2024, 07:35
на коленях привычнее
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