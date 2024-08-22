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Дороги и транспорт В «Яавтобусе» отказались выдать билет? Что делать, чтобы не нарваться на штраф — инструкция

В «Яавтобусе» отказались выдать билет? Что делать, чтобы не нарваться на штраф — инструкция

Куда обращаться пассажирам, если такое происходит

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8 комментариев

В ярославских автобусах не всегда выдают билеты

В ярославских «Яавтобусах» перестали выдавать билеты. Об этом сообщил один из пассажиров автобуса № 8 в группе «Свободный Ярославль 2.0».

— Проехал от «Вернисажа» до центра на автобусе № 8. Отдал деньги водителю, подождал, спросил: «Билета не будет?» Отвечает: «Нет». До центра также наличными оплатили еще несколько человек. Неплохая прибавка к зарплате наберется. И это с одного рейса. А если контролеры придут, как мне объясняться? — возмутился ярославец.

В Министерстве транспорта Ярославской области сообщили, что невыдача билета при оплате проезда у водителя является нарушением. При этом шофер может быть привлечен к административной ответственности.

— Если пассажир сталкивается с такой ситуацией, необходимо любым доступным способом сообщить о произошедшем в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», назвав номер маршрута и время поездки, — пояснили в правительстве региона. — По факту обращения будет проведена проверка, в том числе с использованием записей видеонаблюдения в салоне автобуса и кабине водителя. При проверке оплаты проезда факт обращения по поводу невыдачи билета также учитывается, и пассажир не привлекается к ответственности.

Контакты ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области»: 150000, Ярославль, Малая Пролетарская улица, д. 16, телефон: 8 (4852) 78-63-21, электронная почта: org.perevozok@yarregion.ru.

Также обращение зафиксируется при обращении на телефонную линию 122.

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Комментарии
8
Гость
22 августа 2024, 12:55
Не только при оплате наличными, но и при оплате транспортной картой возникают проблемы. Раз пытаюсь оплатить в автобусе - терминал пишет: "карта заблокирована, находится в стоп листе". Тут же проверяю баланс - он отрицательный. Как такое возможно? Ведь не один терминал не продаст поездку если даже на счету не хватит копейки. Звоню по номеру поддержки указанному на карте. Задаю тот же вопрос. Ответ просто поражает: у вас много поездок поэтому все деньги израсходованы. Как мог баланс уйти в минус они объяснить не смогли. Долго подробнее пытался это расспросить - повесили трубку. В течении часа пытался многократно перезвонить - просто сбрасывали звонки. Самому же узнать куда списывались деньги с момента последнего пополнения карты нет возможности (установить программу на телефон не предлагать). Вот так, вроде сделано для удобства людей, в как только возникает вопрос по системе оплаты транспортной картой это оборачивается большими проблемами.
Гость
22 августа 2024, 11:00
да постоянно такая ситуация не на одном а на многих маршрутах
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