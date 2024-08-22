В «Яавтобусе» отказались выдать билет? Что делать, чтобы не нарваться на штраф — инструкция

В ярославских автобусах не всегда выдают билеты Источник: Кирилл Поверинов











В ярославских «Яавтобусах» перестали выдавать билеты. Об этом сообщил один из пассажиров автобуса № 8 в группе «Свободный Ярославль 2.0».

— Проехал от «Вернисажа» до центра на автобусе № 8. Отдал деньги водителю, подождал, спросил: «Билета не будет?» Отвечает: «Нет». До центра также наличными оплатили еще несколько человек. Неплохая прибавка к зарплате наберется. И это с одного рейса. А если контролеры придут, как мне объясняться? — возмутился ярославец.

В Министерстве транспорта Ярославской области сообщили, что невыдача билета при оплате проезда у водителя является нарушением. При этом шофер может быть привлечен к административной ответственности.

— Если пассажир сталкивается с такой ситуацией, необходимо любым доступным способом сообщить о произошедшем в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», назвав номер маршрута и время поездки, — пояснили в правительстве региона. — По факту обращения будет проведена проверка, в том числе с использованием записей видеонаблюдения в салоне автобуса и кабине водителя. При проверке оплаты проезда факт обращения по поводу невыдачи билета также учитывается, и пассажир не привлекается к ответственности.

Контакты ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области»: 150000, Ярославль, Малая Пролетарская улица, д. 16, телефон: 8 (4852) 78-63-21, электронная почта: org.perevozok@yarregion.ru.