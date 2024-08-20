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Дороги и транспорт обзор «Набросают асфальт в одном месте»: Ярославль попал в топ-10 регионов с худшими дорогами

«Набросают асфальт в одном месте»: Ярославль попал в топ-10 регионов с худшими дорогами

Куда лучше не ехать на автомобиле

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29 комментариев
Дороги в Москве и Архангельской области сильно отличаются друг от друга по качеству

В России только 54,1% всех автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям. К таким выводам пришли аналитики РИА Новости, которые составили свежий рейтинг их качества.

Ярославская область уже традиционно в хвосте — на 79-м месте. Регион попал в топ-10 мест с худшими дорогами. По данным аналитиков, в регионе только 37,2% дорог в нормативном состоянии.

В сравнении с прошлым годом обстановка ухудшилась, в рейтинге 2023 года наш регион занимал строчку выше — 78-е место.

Наглядно на карте обстановка с дорогами в России

Самые качественные дороги оказались в Москве, где 97,6% соответствуют всем нормам. В топ-3 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). В рейтинге качественных дорог также оказались Челябинская область (84,1%), Ингушетия (82,8%), Белгородская область (77,3%), Адыгея (77,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ (74,9%), Севастополь (74,8%) и (74,2%). Московская область лишь заняла 11-ю строчку рейтинга с 73,9% нормальных дорог.

— Количество автомобилей, двигающихся по Московской области и, скажем, по Челябинской области или Ингушетии, несоизмеримо, — объяснил директор Центра транспортного моделирования Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Александр Кулаков. — Они больше изнашиваются, их сложнее ремонтировать, потому что очень короткий межремонтный интервал.

Можно составить рейтинг количества расходуемых денег на квадратный метр дороги, то сразу станет всё понятно. Московская область будет выше.

Но разговоры о том, что в Московской области тратят на дороги больше, чем в большинстве регионов, не успокаивают многих автомобилистов. Они говорят, что нормальные дороги заканчиваются сразу, как только выезжаешь за МКАД.

— В Москве дороги лучше, потому что за ними следят, ведь там слишком часто ездят высокопоставленные люди, — высказалась автомобилист из Подмосковья Дарья Буланова. — То, что сейчас происходит в центре Люберец, а именно: какое-то невыносимое количество эстакад и говна, которые по факту проблему с дорогами и пробками вообще не решили.

Когда дело доходит до ремонта, то набросают асфальт в одном месте и всё, порешали, сфоткали. А то, что на фото будет не видно, не страшно.

Но есть и те, кому намного хуже. Как показало исследование, самые разбитые и непролазные дороги — в Архангельской (15,7%), Кировской (26,3%) и Волгоградской (29,7%) областях, а также в Марий Эл (30,9%) и Амурской области (33,5%). Также плохо дела обстоят в Алтайском крае (36,3%) и Ярославской области (37,2%).

— Жители Подмосковья немного пресытились, но я могу их понять, — поделился мнением дорожный активист из Ярославля Темур Абдуллаев. — Если ездить только от работы до дома, а изредка выезжать в Москву, то негодование оправданно. Пусть едут в деревню Иванцево Большесельского района Ярославской области и там показывают фотографии своих разбитых дорог. Ну а если честно, то даже наш главный «дорожный» министр признает проблему, и с дорогами в России несколько плохо. И чем дальше от Москвы, тем хуже.

Весь научный потенциал России необходимо направить на изобретение телепортов. Тогда заживем.

Ярославская область на 79-м месте

Но и в Московской области есть места, где проехать попросту невозможно. Жителей Архангельской области, конечно, этим вряд ли удивишь, но тем не менее. В прошлом году мы публиковали рейтинг дорог ближайшего Подмосковья.

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Авто Дороги Подмосковье Архангельск Рейтинг
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Комментарии
29
Гость
20 августа 2024, 12:14
В Архангельской области плохие дороги понятно почему. Очень сложный климат. Очень большие расстояния. Очень разреженное население. Там к поселку с населением в 200 человек дорогу можно тянуть несколько сотен км. И по ней будет проезжать пара десятков авто в день. А вот почему у нас такая ситуация - вопрос. Область небольшая, по меркам центра России вполне населенная. Климат не хуже, чем в Подмосковье..
Гость
20 августа 2024, 13:16
Больше десяти лет жители деревни Дубки Некрасовского МР и еще 12 деревень и проживает около 3 тысяч жителей - 9 километров ходят пешком до Туношны чтобы добраться до Ярославля и до Некрасовского . Автобусы до Дубков не ходят из-за плохой дороги . Чем занимается Правительство ЯО и куда смотрит Прокуратура ЯО ?
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