«Набросают асфальт в одном месте»: Ярославль попал в топ-10 регионов с худшими дорогами

Дороги в Москве и Архангельской области сильно отличаются друг от друга по качеству Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU, Любовь Кузьмина / 29.RU











В России только 54,1% всех автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям. К таким выводам пришли аналитики РИА Новости, которые составили свежий рейтинг их качества.

Ярославская область уже традиционно в хвосте — на 79-м месте. Регион попал в топ-10 мест с худшими дорогами. По данным аналитиков, в регионе только 37,2% дорог в нормативном состоянии.

В сравнении с прошлым годом обстановка ухудшилась, в рейтинге 2023 года наш регион занимал строчку выше — 78-е место.

Наглядно на карте обстановка с дорогами в России Источник: Мария Романова / Городские порталы











Самые качественные дороги оказались в Москве, где 97,6% соответствуют всем нормам. В топ-3 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). В рейтинге качественных дорог также оказались Челябинская область (84,1%), Ингушетия (82,8%), Белгородская область (77,3%), Адыгея (77,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ (74,9%), Севастополь (74,8%) и (74,2%). Московская область лишь заняла 11-ю строчку рейтинга с 73,9% нормальных дорог.

— Количество автомобилей, двигающихся по Московской области и, скажем, по Челябинской области или Ингушетии, несоизмеримо, — объяснил директор Центра транспортного моделирования Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Александр Кулаков. — Они больше изнашиваются, их сложнее ремонтировать, потому что очень короткий межремонтный интервал.

Можно составить рейтинг количества расходуемых денег на квадратный метр дороги, то сразу станет всё понятно. Московская область будет выше. Александр Кулаков, эксперт

Источник: Мария Романова / Городские порталы











Но разговоры о том, что в Московской области тратят на дороги больше, чем в большинстве регионов, не успокаивают многих автомобилистов. Они говорят, что нормальные дороги заканчиваются сразу, как только выезжаешь за МКАД.

— В Москве дороги лучше, потому что за ними следят, ведь там слишком часто ездят высокопоставленные люди, — высказалась автомобилист из Подмосковья Дарья Буланова. — То, что сейчас происходит в центре Люберец, а именно: какое-то невыносимое количество эстакад и говна, которые по факту проблему с дорогами и пробками вообще не решили.

Когда дело доходит до ремонта, то набросают асфальт в одном месте и всё, порешали, сфоткали. А то, что на фото будет не видно, не страшно. Дарья Буланова, автомобилист

Но есть и те, кому намного хуже. Как показало исследование, самые разбитые и непролазные дороги — в Архангельской (15,7%), Кировской (26,3%) и Волгоградской (29,7%) областях, а также в Марий Эл (30,9%) и Амурской области (33,5%). Также плохо дела обстоят в Алтайском крае (36,3%) и Ярославской области (37,2%).

— Жители Подмосковья немного пресытились, но я могу их понять, — поделился мнением дорожный активист из Ярославля Темур Абдуллаев. — Если ездить только от работы до дома, а изредка выезжать в Москву, то негодование оправданно. Пусть едут в деревню Иванцево Большесельского района Ярославской области и там показывают фотографии своих разбитых дорог. Ну а если честно, то даже наш главный «дорожный» министр признает проблему, и с дорогами в России несколько плохо. И чем дальше от Москвы, тем хуже.

Весь научный потенциал России необходимо направить на изобретение телепортов. Тогда заживем. Темур Абдуллаев, дорожный активист

Ярославская область на 79-м месте Источник: Мария Романова / Городские порталы









