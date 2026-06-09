Исчезают быстрее отпуска. Узнали, что с ценами и наличием билетов на курорты этим летом

Сочи ждет отдыхающих Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сейчас главный вопрос даже не «сколько стоит?», а «а они вообще есть?» Что ждет туристов в сезоне-2026 и стоит ли надеяться на горящие предложения, MSK1.RU выяснил у представителей отрасли.

Покупать заранее или ждать распродаж?

На этот вопрос нет универсального ответа, хотя туристы годами спорят о правильной стратегии. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что работают оба варианта — всё зависит от конкретного направления.

«Если у вас есть востребованное направление, на которое все дешевые билеты раскупают заранее, а под вылет остается одно-два кресла, авиакомпании уже невыгодно снижать цены», — объясняет он. В этом случае поздняя покупка почти гарантированно окажется дороже.

Но существует и противоположный сценарий. Если загрузка рейсов оказывается слабой, перевозчики могут устраивать распродажи буквально накануне вылета, пытаясь получить хоть какую-то дополнительную выручку.

Поэтому правило здесь простое: популярные курорты и пиковые даты лучше бронировать заранее, а экспериментировать с покупкой в последний момент стоит только там, где спрос традиционно ниже.

Турпутевка или самостоятельно?

Этот вопрос тоже волнует всех отдыхающих. Как рассказывает PR-аналитик компании «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко, многие клиенты перелет бронируют самостоятельно, поскольку у них есть кешбэки от банков или программы лояльности от авиакомпаний.

Операторы же в основном предлагают перелет в формате GDS (турпакет, в состав которого включены регулярные авиабилеты. — Прим. ред.). Таким образом, на некоторых направлениях операторы имеют блоки или гарантированные места на рейсах.

«В этом случае, как правило, действуют туроператорские тарифы и имеются действительно выгодные цены, а также зачастую подбираются наиболее удобные стыковки, если перелет не прямой, — объясняет преимущество Тимошенко. — В этих случаях клиенты чаще берут полный пакет, потому что это не только интересно с экономической точки зрения, но и удобнее в плане логистики».

Сочи и Минводы: слабенький старт сезона

А вот что касается конкретных направлений. На юге России старт сезона оказался слабоват.

«Цена авиабилетов в Сочи на старте сезона очень привлекательная. Это напрямую связано с падением спроса на направление, слабой загрузкой отелей и, разумеется, самолетов. Уверены, что при сохранении такой динамики цены на перелет ближе к датам заезда будут снижаться», — отмечает Сергей Васин, руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly. То есть для туристов это редкий случай, когда ожидание может оказаться выгоднее раннего бронирования.

Пока что средняя стоимость перелета туда-обратно из Москвы в Сочи с ручной кладью составляет:

июнь — 9–15 тысяч рублей;

июль — 24–30 тысяч рублей;

конец июля и август — 18–22 тысячи рублей.

Средние цены на перелет туда-обратно из Москвы в Минеральные Воды составляют:

июнь — 11,5–13 тысяч рублей;

июль — 24–30 тысяч рублей;

август — 20–25 тысяч рублей.

«Что касается Минеральных Вод, то цены будут зависеть от спроса на санаторный отдых и показателей загрузки отелей, которые падают относительно прошлого летнего сезона. Туристы, предпочитающие наши горные курорты, в значительной доле путешествуют на машинах», — отмечает эксперт.

Конечно, большинство россиян всё же едут на южные курорты на поезде. В июле стоимость билета из Москвы в Сочи начинается от 6,5 тысячи в одну сторону (плацкарта) и 7 тысяч (купе). Билеты в Минводы обойдутся еще дешевле — от 5,5 тысячи (плацкарта) и 6 тысяч (купе). Но разлетаются дешевые билеты быстро. Причем не только из Москвы, но и по другим популярным направлениям, от Екатеринбурга (тут поездка в Сочи на поезде обойдется от 8,5 тысячи) до Казани (от 6 тысяч).

Так сколько стоит отдохнуть?

По просьбе MSK1.RU в «Слетать.ру» подсчитали средние расходы на путевки. Забронировать тур в Турцию на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле «4 звезды» на всё включено можно от 86,2 тысячи рублей, в отеле «5 звезд» — от 90,9 тысячи рублей.

На аналогичных условиях по вылету, но в Египте, с проживанием в отеле «4 звезды» на всё включено можно забронировать тур от 100,5 тысячи рублей, в отеле «5 звезд» — от 111,5 тысячи рублей.

В Крым с проживанием в отеле «4 звезды» на завтраках можно найти тур от 73,3 тысячи рублей, в отеле «5 звезд» — от 113,9 тысячи рублей.