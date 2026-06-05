Как размножить жимолость от куста: 3 проверенных способа

Маленькая, синяя, полезная до невозможности: жимолость понижает давление, повышает иммунитет и помогает работе сердца Источник: GPT

Есть в жимолости что-то особенное — она созревает раньше всех, ягоды кисленькие, но честные, и птицы за ней охотятся, как за последним пирожком на пикнике. А если куст один, да еще и в углу — это как с одним бутербродом в большой компании: не поделишься — неловко, поделишься — самому не хватит. Поэтому пришло время размножаться. В смысле — кусту.

Когда размножать жимолость

Размножать жимолость можно весной, летом и даже чуть осенью, если погода благоволит. Вот 3 проверенных времени:

ранняя весна — еще до распускания почек. Подходит для деления куста или черенкования с остатками прошлогодних побегов;

начало лета — вторая половина июня, когда побеги уже одеревенели, но еще гибкие. Время зеленых черенков;

сентябрь — для горизонтальных отводков. Главное — успеть до заморозков, чтобы укоренилось.

Жимолость — дама северная, но всё же не арктическая. Чтобы черенки и отводки не устроили забастовку, следите не только за датой в календаре, но и за термометром у кухонного окна.

Днем температура должна быть в пределах от +18 до +25 °C — не печка, но и не зябкое весеннее «ну вроде уже можно». Ночью — главное, чтобы не было заморозков. Даже легкий минусик способен свести все старания к нулю: черенок в землю, а результат — в компост. Влажность нужна умеренная. После дождей лучше подождать день-другой, чтобы земля не была как манная каша. Ветер нежелателен. Особенно для зеленых черенков: они как школьники на сквозняке — заболеют и не приживутся.

Совет из практики: если днем уже жарко, а ночью еще прохладно, укройте черенки бутылками или мини-парничком — и они, и вы будете спать спокойнее.

Зеленое черенкование позволяет получить новые кусты без покупки посадочного материала Источник: GPT

Как размножать жимолость

Есть 3 народных метода, не требующих лаборатории:

Зеленое черенкование

Выбираем побег этого года — длиной 10–15 см, с 2–3 парами листьев. Нижние листья удаляем, верхние — оставляем, но укорачиваем наполовину. Укореняем в парничке или под бутылкой, в легком субстрате (песок + торф). Полив — регулярный, но без болота. Через 3–4 недели должны появиться корешки.

Лайфхак: черенки лучше приживаются, если перед посадкой подержать их в растворе стимулятора корнеобразования (типа «Корневина»).

Отводки — способ ленивого, но умного дачника

Весной выбираем гибкий побег у основания. Пригибаем его к земле, слегка надрезаем кору снизу. Фиксируем в канавке (5 сантиметров глубиной) шпилькой или камушком. Присыпаем землей, поливаем и забываем до осени. Осенью отрезаем от маточного куста и пересаживаем с комом.

Деление куста — практически хирургия

Проводим только на взрослых кустах (5+ лет). Весной или осенью выкапываем куст, делим на 2–3 части секатором или лопатой. Сажаем каждую часть как самостоятельный куст. Главное — сохранить как можно больше корней.

Размножение отводками считается одним из самых надежных способов укоренения жимолости Источник: GPT

Ошибки, которые совершают не только новички

Существуют подводные камни, которые могут запороть всю ягоду. Вот самые распространенные ошибки, которые допускают с жимолостью дачники:

сажают в тень — а жимолость любит солнце;

поливают «по расписанию», а не по погоде — лучше подождать, чем залить;

забывают про опылители. Жимолость — культура перекрестного опыления. Это значит, что один куст — это не сад, а одиночка с амбициями. Чтобы ягоды были, нужно рядом 2–3 разных сорта, желательно с совпадающим сроком цветения.

Полезные советы для садоводов

Почва лучше всего подойдет рыхлая, как хорошая шарлотка. Жимолость — не из тех, кто любит стоять по колено в воде. Ей подавай грунт легкий, с хорошим дренажем, чтобы вода уходила.

Оптимальный pH — от 5,5 до 6,5, то есть слегка кислый. Если почва тяжелая, глинистая — добавьте песка и немного торфа. А если совсем «бетон» — подумайте о приподнятых грядках или клумбах.

Мульча — это не просто модно, а полезно. Мульча для жимолости — как уютное одеяло: сохраняет влагу, душит сорняки и не дает земле трескаться, как пятки в августе.

Подойдет:

перегной — вкусно, тепло, питательно. Прямо как бабушкин борщ;

торф — легкий, кислый, хорошо держит влагу. Но не переусердствуйте: один слой, не больше 5 сантиметров.

Раскладываем мульчу в мае, когда земля прогреется. Обновляем — по мере желания и осыпания.

Ранней весной жимолости, как и людям, хочется подзарядиться. Даем азотные удобрения: мочевина, настой коровяка или просто нитрофоска (1 столовая ложка на ведро воды). После цветения и в июле время угостить куст древесной золой (1 стакан на приствольный круг) и компостом — чтобы ягоды были не только крупные, но и вкусные.

Деление взрослого куста помогает быстро получить несколько полноценных растений с развитой корневой системой Источник: GPT

Полив — по-человечески, а не по расписанию: в засуху — раз в 5–7 дней, по ведру под куст. В остальное время — смотрим на листья: если висят, как у огурца в полдень, — пора поливать. Лейте в корень, а не по листьям — жимолость не любит умываться на публике.

Укрытие кусту не нужно, только если вы не живете в Якутии. Жимолость стойкая. Переносит морозы до -40 °C, не плачет под снегом и не мерзнет без шарфа. Единственное — молодые черенки можно слегка присыпать мульчей на зиму, чтоб спали спокойно.