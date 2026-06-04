Гроза и ветер: в Ярославской области в ближайшие часы резко испортится погода

В Ярославской области пройдет гроза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области вечером 4 июня пройдет гроза. Экстренное предупреждение опубликовали в региональном РСЧС.

«При грозе усиление северо-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до 21:00 4 июня», — рассказали в РСЧС.

Жителей региона призывают держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.

«Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водители, соблюдайте скоростной режим при неблагоприятных метереологических условиях. Телефон экстренных служб 112», — рассказали в РСЧС.

Ранее в центре «Фобос» рассказывали, что в Центральной России пройдут ливни с грозами. По прогнозам экспертов, это не повлияет на летнее тепло. Температура в регионе будет продолжать держаться на высоких плюсовых отметках.