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Лето Гроза и ветер: в Ярославской области в ближайшие часы резко испортится погода

Гроза и ветер: в Ярославской области в ближайшие часы резко испортится погода

Когда в регион нагрянет ненастье

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В Ярославской области пройдет гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области пройдет гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области пройдет гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области вечером 4 июня пройдет гроза. Экстренное предупреждение опубликовали в региональном РСЧС.

«При грозе усиление северо-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до 21:00 4 июня», — рассказали в РСЧС.

Жителей региона призывают держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.

«Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водители, соблюдайте скоростной режим при неблагоприятных метереологических условиях. Телефон экстренных служб 112», — рассказали в РСЧС.

Ранее в центре «Фобос» рассказывали, что в Центральной России пройдут ливни с грозами. По прогнозам экспертов, это не повлияет на летнее тепло. Температура в регионе будет продолжать держаться на высоких плюсовых отметках.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области мы публиковали здесь.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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