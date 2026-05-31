«Выше многолетних значений»: синоптики рассказали, какую погоду ждать ярославцам в июне

Прогноз погоды в Ярославле на июнь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По прогнозам синоптиков, июнь порадует ярославцев теплом. Правда, погода ожидается нестабильная. Специалисты центра «Фобос» сообщили, что жаркие дни быстро сменятся похолоданием.

«С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться, и уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше, чем положено по климату. В середине месяца такая аномально тёплая погода сменится кратковременным похолоданием, и ненадолго температурный режим станет прохладнее обычного», — предупредили специалисты.

Но холода в июне не задержатся. После них в регионы Центральной России вновь придет настоящее лето.

«В результате средняя температура будет на один–два градуса выше многолетних значений», — отметили эксперты центра «Фобос».

По данным сервиса «Погода 76.RU» первые дни лета будут теплыми. Но солнышко ярославцам не покажется — каждый день ожидаются дожди.

Прогноз погоды в Ярославле по дням:

1 июня температура воздуха будет держаться на отметке в +14 градусов. С утра до вечера ожидаются дожди. Умеренный северо-западный ветер;

2 июня воздух прогреется до +17 градусов. Ночью и днем, по прогнозу, ожидается дождь. Умеренный северный и северо-западный ветер;

3 июня температура поднимется до +20. Весь день ожидается переменная облачность с осадками в виде дождя. Умеренный юго-западный ветер;

4 июня температура воздуха сохранится на отметке в +20 градусов. Ожидается пасмурная погода, вечером может пойти дождь. Умеренный юго-западный ветер.

5 июня воздух прогреется до +21 градуса. Ночью и утром погода будет пасмурной, а к вечеру ожидаются переменная облачность и дожди. Умеренный южный ветер.

6 июня весь день будет лить дождь, воздух днем прогреется до +21 градуса. Умеренный юго-западный ветер.

7 июня ожидается небольшое похолодание, температура воздуха днем опустится до +17 градусов. Ночью и утром ожидаются дожди, а вечером осадков не обещают. Умеренный западный ветер.