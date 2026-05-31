НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 749мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Прогноз погоды
Афиша на 1 июня
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Где ожидаются пожары летом
Как отметить свадьбу в Ярославле
Фоторепортаж из глубинки
Массовая драка в центре города
В Ярославле заметили известного актера
Пять лет назад не стало Яна Левина
Лето «Выше многолетних значений»: синоптики рассказали, какую погоду ждать ярославцам в июне

«Выше многолетних значений»: синоптики рассказали, какую погоду ждать ярославцам в июне

Публикуем прогноз на первую неделю лета

324
Прогноз погоды в Ярославле на июнь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды в Ярославле на июнь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославле на июнь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По прогнозам синоптиков, июнь порадует ярославцев теплом. Правда, погода ожидается нестабильная. Специалисты центра «Фобос» сообщили, что жаркие дни быстро сменятся похолоданием.

«С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться, и уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше, чем положено по климату. В середине месяца такая аномально тёплая погода сменится кратковременным похолоданием, и ненадолго температурный режим станет прохладнее обычного», — предупредили специалисты.

Но холода в июне не задержатся. После них в регионы Центральной России вновь придет настоящее лето.

«В результате средняя температура будет на один–два градуса выше многолетних значений», — отметили эксперты центра «Фобос».

По данным сервиса «Погода 76.RU» первые дни лета будут теплыми. Но солнышко ярославцам не покажется — каждый день ожидаются дожди.

Прогноз погоды в Ярославле по дням:

  • 1 июня температура воздуха будет держаться на отметке в +14 градусов. С утра до вечера ожидаются дожди. Умеренный северо-западный ветер;

  • 2 июня воздух прогреется до +17 градусов. Ночью и днем, по прогнозу, ожидается дождь. Умеренный северный и северо-западный ветер;

  • 3 июня температура поднимется до +20. Весь день ожидается переменная облачность с осадками в виде дождя. Умеренный юго-западный ветер;

  • 4 июня температура воздуха сохранится на отметке в +20 градусов. Ожидается пасмурная погода, вечером может пойти дождь. Умеренный юго-западный ветер.

  • 5 июня воздух прогреется до +21 градуса. Ночью и утром погода будет пасмурной, а к вечеру ожидаются переменная облачность и дожди. Умеренный южный ветер.

  • 6 июня весь день будет лить дождь, воздух днем прогреется до +21 градуса. Умеренный юго-западный ветер.

  • 7 июня ожидается небольшое похолодание, температура воздуха днем опустится до +17 градусов. Ночью и утром ожидаются дожди, а вечером осадков не обещают. Умеренный западный ветер.

Ранее в областном РСЧС предупредили ярославцев о приходе непогоды. С 12:00 ожидались гроза, сильный ветер и град. По данным ведомства, такие погодные условия могут сохраниться до конца 31 мая.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Прогноз погоды Потепление Лето Синоптик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
29 минут
Синоптиков на мыло с их прогнозами, ничего не сбывается, гадают на кофейной гуще
Гость
22 минуты
Синоптики, экономисты, политики в стабильной каждый день говорят разное и всё это за наши налоги удивительная "страна"
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анонимное мнение
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем