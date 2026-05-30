«Задача — не напугать туристов». Сколько стоит отдых в Анапе и других курортах Краснодарского края в начале лета

В последнее время экологическая обстановка на побережье Черного моря тревожит многих туристов. Но курортный сезон в Анапе все-таки состоится, несмотря на то что в середине апреля на пляжах находили мазут. В Туапсе нефтепродукты попали в море после массовых атак БПЛА — власти обещают закончить уборку к 1 июня. 93.RU поговорили с вице-президентом Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергеем Ромашкиным и разобрались, какие цены на отдых будут в июне — 2026 и как экологическая обстановка влияет на турпоток.

Что происходит в Анапе?

Анапа — один из самых известных курортов, куда приезжают отдыхать туристы со всей России. В декабре 2024 года произошла экологическая катастрофа: в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтепродуктами, часть которых в итоге попала в воду. Больше всего пострадали пляжи Темрюкского района и Анапы. Так, в прошлом году летний сезон в Анапе был отменен: пляжи официально были закрыты, купаться было запрещено.

Уже в марте этого года власти приняли решение открыть восемь галечных пляжей. Все они расположены на территории от села Большой Утриш до пансионата «Высокий берег». Через несколько месяцев положительные санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора получили еще три песчаных пляжа. А в конце мая мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление о том, что купальный сезон будет открыт на всех пляжах .

С февраля на пляжах Анапы песок с частицами мазута стали засыпать новым, привезенным из карьера в Темрюкском районе. По словам чиновников, состав песка идентичен.

Что с ценами на отдых?

Ожидалось, что в этом году Анапа будет самым дешевым курортом: многие эксперты были уверены, что гостиницы не станут повышать цены. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал 93.RU, что Анапа останется дешевой, если сравнивать ее с другими курортами черноморского побережья.

«Отчасти это антикризисные цены. Они почти не увеличились по сравнению с прошлым годом, и они призваны привлечь туристов. 2025 год был очень тяжелым для курортной отрасли Анапы. И задача была не напугать туристов в этом году. Цены, которые мы видели в начале этого года, практически не поднимутся. Но после заявления [мэра Анапы о том, что сезон состоится] мы ожидаем, что по мере загрузки и роста интереса к Анапе цены поднимутся до уровня конкурентов», — сообщил 93.RU эксперт.

Если спрос на летний отдых в Анапе действительно вырастет, то и стоимость в отелях может подняться примерно на 15%. Вероятно, это произойдет в первые две недели июня. Сейчас отдых обходится примерно в 45 000 рублей за 10 дней. Сумма, по прогнозам эксперта, увеличится до 50 000–52 000 рублей за те же 10 дней отдыха на двоих , без учета дороги.

Также Сергей Ромашкин отмечает, что в этом году большинство туристов поедет в Анапу на личных автомобилях — это самый дешевый вариант. Билетов на поезд, по словам эксперта, почти не осталось, есть только очень дорогие варианты. А летать самолетами отдыхающие отказываются из-за нестабильной обстановки: аэропорты Краснодарского края регулярно закрывают, когда объявляют беспилотную, ракетную или авиационную опасность.

Туроператоры не ожидают, что курортный сезон — 2026 в Анапе будет рекордным. Да, спрос значительно вырос (30–40%), но успех «домазутного» сезона повторить не получится.

«Сезон 2024 года прошел очень успешно. Но в этом году мы не ждем восстановления, потому что все-таки часть года уже прошла. Анапа, грубо говоря, наполовину уже продана на лето. Сейчас она пойдет в какой-то средний результат между удачным 2024-м и неудачным 2025 годом», — считает эксперт.

По прогнозу Сергея Ромашкина, в этом году Анапа примет около 4 миллионов туристов. Это не так много, учитывая, что в 2024-м на курорте отдохнуло больше 5 миллионов человек.

Отели закрылись?

Из-за того, что в прошлом году официально курортного сезона не было, некоторые отельеры потерпели серьезные убытки. В 2025-м не смогли открыться около 30–40% анапских гостиниц. В этом году тоже такие есть, но их всего 10%, утверждает вице-президент АТОР. Связано это, по мнению эксперта, с долгим ожиданием официального ответа властей по открытию пляжей.

«Отели не были уверены, что всё откроется. Часть наиболее осторожных отельеров, владельцев, собственников решили: „Ну подождем еще годик, посмотрим, как закончится второй сезон“. То есть, если у вас небольшой отель, да, это оправданная тактика», — считает Ромашкин.

Сочи и Геленджик

В прошлом году из-за закрытых пляжей Анапы Сочи был самым популярным курортом. В этом году спрос там падает — и всё из-за высоких цен. Многие предпочитают планировать отдых именно в Анапе — из-за стоимости и транспортной доступности. Последний фактор тоже имеет критическую важность: до Сочи добираться дольше, а если туристы летят на самолете, то не хотят терять дни из-за переноса рейса и закрытого аэропорта. Поэтому туроператоры не ждут, что курорт в этом году сможет соревноваться с Анапой.

«Главная интрига этого года — сумеет ли растущая Анапа вытянуть падающий Сочи так, чтобы обеспечить хотя бы небольшой прирост Краснодарскому краю в целом. Пока Анапа растет быстрее, чем падает Сочи, и в целом в крае мы увидим, наверное, по итогам сезона небольшой плюс», — рассказал 93.RU Сергей Ромашкин.

Снижение турпотока в Сочи в 2026 году составляет примерно 15–20%. При этом стоимость отдыха для двоих на 10 дней без учета дороги — от 60 000 рублей .

Геленджик по-прежнему остается «золотой серединой». Цены там ниже, чем в Сочи. Но даже открытие аэропорта в прошлом году особо не повлияет на турпоток. К тому же, по словам туроператоров, в Геленджике не такая развитая отельная база. Ее физически невозможно расширить, потому что все гостиницы сосредоточены вокруг залива, а дальше — только горы. Отдых в Геленджике обойдется примерно в 55 000 рублей .

Какая обстановка в Туапсе?

Официально это не город-курорт, но в Туапсинский район всё равно приезжало много туристов. Но весной этого года город массово атаковали БПЛА, морской терминал горел пять раз — город накрывал густой дым. Из-за черного смога и непогоды в Туапсе прошел «нефтяной» дождь. Черные капли попадали на одежду, растения и машины, на животных. Волонтеры даже просили всех неравнодушных брать на помывку уличных кошек и собак.

В результате атак сначала в реке, а затем и в море оказался мазут. Его убирают волонтеры, спасатели и сотрудники МЧС. Недавно власти Краснодарского края сообщили, что к началу курортного сезона (1 июня) пляжи Туапсе очистят от нефтепродуктов. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что пробы воды в Туапсе «соответствуют нормативным требованиям». После полной очистки пляжей туда завезут новый грунт и гальку.

По мнению эксперта, отдыхающие все-таки планируют поехать в Туапсе. Но туроператорам пока неясно, на каком этапе находится ликвидация последствий атак БПЛА.

«Хорошая новость в том, что, судя по тем фотографиям, которые присылают нам отельеры, в Ольгинке и Небуге мазута нет. Там можно купаться. Думаю, Туапсе надо дать время завершить ликвидацию и только к середине июня туристы примут решение о поездке или замене на другой курорт», — считает Сергей Ромашкин.

Азовское море

Если ищете самые низкие цены на отдых, то вам на Азовское море. Однако стоит учитывать, что на этом побережье не так уж много отелей. Самым популярным направлением в 2026-м будет Ейск и курортные поселки в его окрестностях. Там можно будет отдохнуть за 30 000 рублей (10 дней без учета дороги).

Ситуация с бронированиями там намного хуже, чем в прошлом году. В 2025-м азовское побережье было переполнено из-за закрытой Анапы, но ситуация поменялась.

«В этом году, поскольку давления анапских туристов нет, они благополучно поедут в Анапу, Азовское море как-то вернулось к своим привычным цифрам. Да, действительно там небольшая отельная база, за лето, я думаю, там отдыхает тысяч 400 туристов. Это совсем немного по сравнению с четырехмиллионной Анапой. Соответственно, регион возвращается к своей привычной жизни, объемы будут меньше, да, но это просто возврат к нормальной ситуации», — резюмировал Сергей Ромашкин.