Где в Ярославле сделать атмосферные летние кадры: топ-5 неочевидных мест

Где сфотографироваться в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лето в Ярославле — самое время гулять и делать классные фото. А если хочется чего-то новенького, держите подборку неочевидных, но привлекательных мест в городе.

(Если у вас тоже устарели аватарки в соцсетях и вы хотите удивить своих друзей красивыми кадрами, этот материл для вас!)

Локация № 1 — Богоявленская площадь

На фото — остановка на Богоявленской площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предлагаем провести съемку в формате фотопрогулки. Начнем с Богоявленской площади. Летом 2025-го на остановке здесь поставили большие горшки с цветущими петуниями и другими растениями. На их фоне можно сделать красочные портреты.

Для полного образа можно добавить солнцезащитные очки. В кадре поправляем волосы или одежду — смотрим в объектив или вдаль.

Так и не скажешь, что фото сделано в одной из самых проходимых частей города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Локация № 2 — дом на Первомайской улице

Предлагаем следующие кадры сделать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После того как сделали красочные фото на фоне цветов, предлагаем перейти дорогу и зайти во двор между домами № 51 и 53 на Первомайской улице. Там за узким пролетом прячется красная кирпичная стена — идеальный фон для атмосферного снимка.

Советуем фотографировать с нижнего ракурса — так в кадре окажется и глубина прохода, и фактура стен.

Такой результат у нас получился Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забываем про кадр во весь рост Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Локация № 3 — дом на Максимова (недалеко от филармонии)

Предлагаем сфотографироваться на Максимова № 12 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Следующая локация находится на улице Максимова, недалеко от Ярославской филармонии. У дома № 12 — красивый подъезд, обвитый плющом. Это именно то, что нужно для летних фото.

Спрятались от солнца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не боимся двигаться во время фотосессии. Снимаем очки, поправляем волосы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Так получаются более живые кадры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Локация № 4 — двор на Собинова

Вокруг красота Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продолжаем фотопрогулку — теперь на улице Собинова. Во дворе между домами № 42 и 44 вас ждет настоящий зеленый уголок: тут стоят шезлонги и столики, а фасад здания покрыт густым плющом. Всё вокруг утопает в зелени, и атмосфера будто бы на даче, а не в центре города.

Идеальное место, чтобы сделать пару кадров в расслабленном летнем настроении.

Зелень, желтое здание и солнечная погода — идеальное трио для удачного фото Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главное — поймать солнечную погоду. Тогда фото будут по-настоящему летними и теплыми Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Локация № 5 — дом Приваловых

Дом находится на улице Салтыкова-Щедрина, 7 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И последней точкой для нашей прогулки будет дом Приваловых на Салтыкова-Щедрина. Здание с аркой издалека бросается в глаза. Для нашей фотосессии мы пройдем во внутренний двор.

Повсюду местные жители высадили цветы. Красиво обустроены и балконы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе дома стоит красная машина марки Saab. Ну как не сфотографироваться с такой красоткой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На входе в подъезд сохранились деревянные двери. Отличное место для атмосферного кадра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU