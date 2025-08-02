Где в Ярославле сделать атмосферные летние кадры: топ-5 неочевидных мест

Лето в Ярославле — самое время гулять и делать классные фото. А если хочется чего-то новенького, держите подборку неочевидных, но привлекательных мест в городе.
(Если у вас тоже устарели аватарки в соцсетях и вы хотите удивить своих друзей красивыми кадрами, этот материл для вас!)
Локация № 1 — Богоявленская площадь
Предлагаем провести съемку в формате фотопрогулки. Начнем с Богоявленской площади. Летом 2025-го на остановке здесь поставили большие горшки с цветущими петуниями и другими растениями. На их фоне можно сделать красочные портреты.
Для полного образа можно добавить солнцезащитные очки. В кадре поправляем волосы или одежду — смотрим в объектив или вдаль.
Локация № 2 — дом на Первомайской улице
После того как сделали красочные фото на фоне цветов, предлагаем перейти дорогу и зайти во двор между домами № 51 и 53 на Первомайской улице. Там за узким пролетом прячется красная кирпичная стена — идеальный фон для атмосферного снимка.
Советуем фотографировать с нижнего ракурса — так в кадре окажется и глубина прохода, и фактура стен.
Локация № 3 — дом на Максимова (недалеко от филармонии)
Следующая локация находится на улице Максимова, недалеко от Ярославской филармонии. У дома № 12 — красивый подъезд, обвитый плющом. Это именно то, что нужно для летних фото.
Локация № 4 — двор на Собинова
Продолжаем фотопрогулку — теперь на улице Собинова. Во дворе между домами № 42 и 44 вас ждет настоящий зеленый уголок: тут стоят шезлонги и столики, а фасад здания покрыт густым плющом. Всё вокруг утопает в зелени, и атмосфера будто бы на даче, а не в центре города.
Идеальное место, чтобы сделать пару кадров в расслабленном летнем настроении.
Локация № 5 — дом Приваловых
И последней точкой для нашей прогулки будет дом Приваловых на Салтыкова-Щедрина. Здание с аркой издалека бросается в глаза. Для нашей фотосессии мы пройдем во внутренний двор.