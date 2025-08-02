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Лето Где в Ярославле сделать атмосферные летние кадры: топ-5 неочевидных мест

Где в Ярославле сделать атмосферные летние кадры: топ-5 неочевидных мест

Повтори нашу фотопрогулку!

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Где сфотографироваться в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде сфотографироваться в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где сфотографироваться в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лето в Ярославле — самое время гулять и делать классные фото. А если хочется чего-то новенького, держите подборку неочевидных, но привлекательных мест в городе.

(Если у вас тоже устарели аватарки в соцсетях и вы хотите удивить своих друзей красивыми кадрами, этот материл для вас!)

Локация № 1 — Богоявленская площадь

На фото&nbsp;— остановка на Богоявленской площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фото&nbsp;— остановка на Богоявленской площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На фото — остановка на Богоявленской площади

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Предлагаем провести съемку в формате фотопрогулки. Начнем с Богоявленской площади. Летом 2025-го на остановке здесь поставили большие горшки с цветущими петуниями и другими растениями. На их фоне можно сделать красочные портреты.

Для полного образа можно добавить солнцезащитные очки. В кадре поправляем волосы или одежду — смотрим в объектив или вдаль.

Так и не скажешь, что фото сделано в одной из самых проходимых частей города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак и не скажешь, что фото сделано в одной из самых проходимых частей города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так и не скажешь, что фото сделано в одной из самых проходимых частей города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Локация № 2 — дом на Первомайской улице

Предлагаем следующие кадры сделать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПредлагаем следующие кадры сделать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предлагаем следующие кадры сделать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После того как сделали красочные фото на фоне цветов, предлагаем перейти дорогу и зайти во двор между домами № 51 и 53 на Первомайской улице. Там за узким пролетом прячется красная кирпичная стена — идеальный фон для атмосферного снимка.

Советуем фотографировать с нижнего ракурса — так в кадре окажется и глубина прохода, и фактура стен.

Такой результат у нас получился | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакой результат у нас получился | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Такой результат у нас получился

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забываем про кадр во весь рост | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе забываем про кадр во весь рост | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забываем про кадр во весь рост

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Локация № 3 — дом на Максимова (недалеко от филармонии)

Предлагаем сфотографироваться на Максимова № 12 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПредлагаем сфотографироваться на Максимова № 12 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предлагаем сфотографироваться на Максимова № 12

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Следующая локация находится на улице Максимова, недалеко от Ярославской филармонии. У дома № 12 — красивый подъезд, обвитый плющом. Это именно то, что нужно для летних фото.

Спрятались от солнца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСпрятались от солнца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Спрятались от солнца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не боимся двигаться во время фотосессии. Снимаем очки, поправляем волосы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе боимся двигаться во время фотосессии. Снимаем очки, поправляем волосы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не боимся двигаться во время фотосессии. Снимаем очки, поправляем волосы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так получаются более живые кадры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак получаются более живые кадры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так получаются более живые кадры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Локация № 4 — двор на Собинова

Вокруг красота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВокруг красота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг красота

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Продолжаем фотопрогулку — теперь на улице Собинова. Во дворе между домами № 42 и 44 вас ждет настоящий зеленый уголок: тут стоят шезлонги и столики, а фасад здания покрыт густым плющом. Всё вокруг утопает в зелени, и атмосфера будто бы на даче, а не в центре города.

Идеальное место, чтобы сделать пару кадров в расслабленном летнем настроении.

Зелень, желтое здание и солнечная погода&nbsp;— идеальное трио для удачного фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗелень, желтое здание и солнечная погода&nbsp;— идеальное трио для удачного фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зелень, желтое здание и солнечная погода — идеальное трио для удачного фото

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главное&nbsp;— поймать солнечную погоду. Тогда фото будут по-настоящему летними и теплыми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавное&nbsp;— поймать солнечную погоду. Тогда фото будут по-настоящему летними и теплыми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главное — поймать солнечную погоду. Тогда фото будут по-настоящему летними и теплыми

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Локация № 5 — дом Приваловых

Дом находится на улице Салтыкова-Щедрина, 7 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом находится на улице Салтыкова-Щедрина, 7 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом находится на улице Салтыкова-Щедрина, 7

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И последней точкой для нашей прогулки будет дом Приваловых на Салтыкова-Щедрина. Здание с аркой издалека бросается в глаза. Для нашей фотосессии мы пройдем во внутренний двор.

Повсюду местные жители высадили цветы. Красиво обустроены и балконы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПовсюду местные жители высадили цветы. Красиво обустроены и балконы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Повсюду местные жители высадили цветы. Красиво обустроены и балконы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе дома стоит красная машина марки Saab. Ну как не сфотографироваться с такой красоткой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо дворе дома стоит красная машина марки Saab. Ну как не сфотографироваться с такой красоткой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе дома стоит красная машина марки Saab. Ну как не сфотографироваться с такой красоткой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На входе в подъезд сохранились деревянные двери. Отличное место для атмосферного кадра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа входе в подъезд сохранились деревянные двери. Отличное место для атмосферного кадра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На входе в подъезд сохранились деревянные двери. Отличное место для атмосферного кадра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это были все наши локации. Если решите повторить нашу фотопрогулку, делитесь своими результатами с нами во «ВКонтакте» или в «Телеграме».

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