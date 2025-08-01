«Ливень жесткий»: жителей Ярославской области предупредили о грозе с градом

В Ярославской области ожидают грозу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о грозе, которая начнется вечером 1 августа. По данным Министерства региональной безопасности, местами в регионе непогода пройдет с ливнем, сильным дождём и градом.

Ненастье сохранится до позднего вечера.

«При грозе шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с ожидается в отдельных районах Ярославской области и Ярославлю в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 2 августа. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

Тем временем читатели 76.RU сообщают, что в некоторых районах Ярославля уже началась гроза.

«Богоявленская площадь — ливануло», — написал Krolяn.

«На Соколе небольшой дождь прошёл, и один раз гремело», — написала Ирина.

«Перекоп, ливень жесткий», — написала Анна.

«В центре так громыхнуло, мы аж испугались», — написал читатель 76.RU.