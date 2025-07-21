Сделал клумбу и получил срок: дачникам рассказали, какие цветы запрещены на участках

Дачников призывают внимательно следить за тем, что они выращивают Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Яркие цветы на дачном участке — это красиво. Правда, с некоторыми нужно быть осторожными, ведь за них можно получить штраф или даже попасть в тюрьму. Это касается некоторых видов мака, относящихся к наркотическим. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Он напомнил, что в России существует утвержденный правительством перечень растений, которые содержат в себе наркотические вещества. В него входит мак снотворный и другие виды мака рода Papaver. За их культивирование грозит административная либо уголовная ответственность, в зависимости от количества.

При административной ответственности владелец участка может получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток. При культивировании от 10 растений наступает уголовная ответственность.

«Это может быть штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет», — отметил эксперт.

При выращивании мака в особо крупном размере, от 200 растений, грозит лишение свободы до 8 лет с ограничением свободы до 2 лет либо без него.