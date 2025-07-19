Наладит работу кишечника и поможет сердцу: диетолог назвала неожиданные свойства садовой зелени

Летняя зелень — это кладезь витаминов и минералов. Она не только дарит нам наслаждение своим вкусом, но и способствует улучшению общего состояния здоровья. Ранее диетолог ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгения Жарикова рассказывала корреспонденту 76.RU о пользе садовых растений.
В этом выпуске мы собрали еще пять видов зелени, которые с пользой для здоровья можно добавлять в свой рацион.
Сельдерей
Растение содержит витамины А, С, К, а также фолиевую кислоту и клетчатку.
Польза продукта:
улучшает пищеварение;
укрепляет иммунную систему;
поддерживает работу сердца;
обладает противовоспалительными свойствами.
Как утверждает врач, детям сельдерей можно давать с 2-3 лет, но в умеренных количествах, начиная с небольших порций. Не рекомендуется употреблять аллергикам и людям с заболеваниями ЖКТ в период обострения.
Растение можно добавлять в салаты, смузи и супы. Сельдерей хорошо подходит к мясным и рыбным продуктам, однако может составить плохое сочетание с молочными продуктами.
Продукт следует хранить в холодильнике, завернув в бумажное полотенце и поместив в контейнер с крышкой для сохранения свежести.
Кинза
Продукт богат антиоксидантами и витаминами А, С, К.
Польза растения:
улучшает работу желудочно-кишечного тракта;
борется с воспалительными процессами (благодаря антиоксидантам);
улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
По словам диетолога, кинзу не рекомендуется употреблять людям, склонным к аллергическим реакциям и подверженным к заболеваниям почек, щитовидной железы и ЖКТ. Детям стоит давать продукт только в умеренных количествах после достижения 2-3 лет.
Кинзу можно употреблять как в свежем, так и в засушенном виде. Это растение прекрасно дополняет супы, салаты, а также может использоваться в мясных и рыбных блюдах. Не стоит, по словам эксперта, сочетать кинзу с молочными продуктами.
Хранить растение нужно в холодильнике, завернув в бумажное полотенце.
Рукола
Растение богато витаминами С, К, В, а также антиоксидантами.
Польза продукта:
улучшает работу пищеварительной системы;
укрепляет кости;
защищает организм от воспалительных процессов.
Людям, страдающим от аллергии, а также имеющим заболевания почек, щитовидной железы и проблемы с ЖКТ, не рекомендуется употреблять руколу.
Растение можно добавлять в различные блюда: супы, салаты, пасты и даже в пиццу. Не рекомендуется употреблять руколу вместе с кисломолочными продуктами.
Храните продукт в холодильнике, предварительно обернув бумажными полотенцами и поместив в контейнер с крышкой. Это поможет сохранить его свежесть.
Листья салата
Растение служит источником микроэлементов и витаминов А, С, К.
Польза продукта:
улучшает пищеварение;
улучшает мозговую активность;
укрепляет иммунитет;
поддерживает работу сердца.
По словам диетолога, салат не стоит употреблять людям, у которых есть склонность к аллергии, а также тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, почками или щитовидной железой.
Листья растения хорошо подходят для завтраков (например, их можно подать с яичницей или омлетом), салатов, рыбных и мясных блюд. Сочетание растения с молочными продуктами может вызвать дискомфорт в ЖКТ.
Хранение: заверните листья салата в бумажные полотенца или поместите в контейнер с крышкой.
Базилик
Продукт богат эфирными маслами и витаминами А, К.
Польза растения:
укрепляет иммунитет;
борется с появлением воспалительных процессов;
поддерживает сердечно-сосудистую систему;
антибактериальное воздействие на организм (благодаря эфирным маслам).
Как утверждает диетолог, не стоит употреблять продукт тем, кто страдает от аллергии на эфирные масла. Также следует воздержаться людям, имеющим заболевания ЖКТ.
Базилик — ароматная зелень, которая подойдет к большому разнообразию пищи. Растение можно добавлять в супы, салаты, горячие мясные и рыбные блюда, смузи и лимонады.
По словам диетолога, хранить базилик следует в холодильнике, предварительно обернув в бумажные полотенца.