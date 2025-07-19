НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 754мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Погода резко изменится
Мор рыбы в реке
Афиша на выходные
Где приятно наслаждаться летом
Опасные места для купания
Куда бюджетно съездить в отпуск
Где искать грибы
Ярославцы — о стадионе «Шинник»
Подорожают кружки для детей
Продают усадьбу Михалковых
Лето Карточки Наладит работу кишечника и поможет сердцу: диетолог назвала неожиданные свойства садовой зелени

Наладит работу кишечника и поможет сердцу: диетолог назвала неожиданные свойства садовой зелени

Смотрим, какие растения назвала эксперт

502
Написать комментарий
Специалист Евгения Жарикова рассказала, в каких растениях содержатся антиоксиданты | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаСпециалист Евгения Жарикова рассказала, в каких растениях содержатся антиоксиданты | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Специалист Евгения Жарикова рассказала, в каких растениях содержатся антиоксиданты

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Летняя зелень — это кладезь витаминов и минералов. Она не только дарит нам наслаждение своим вкусом, но и способствует улучшению общего состояния здоровья. Ранее диетолог ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгения Жарикова рассказывала корреспонденту 76.RU о пользе садовых растений.

В этом выпуске мы собрали еще пять видов зелени, которые с пользой для здоровья можно добавлять в свой рацион.

  1. Сельдерей
  2. Кинза
  3. Рукола
  4. Листья салата
  5. Базилик
1

Сельдерей

Растение содержит витамины А, С, К, а также фолиевую кислоту и клетчатку.

Польза продукта:

  • улучшает пищеварение;

  • укрепляет иммунную систему;

  • поддерживает работу сердца;

  • обладает противовоспалительными свойствами.

Как утверждает врач, детям сельдерей можно давать с 2-3 лет, но в умеренных количествах, начиная с небольших порций. Не рекомендуется употреблять аллергикам и людям с заболеваниями ЖКТ в период обострения.

Растение можно добавлять в салаты, смузи и супы. Сельдерей хорошо подходит к мясным и рыбным продуктам, однако может составить плохое сочетание с молочными продуктами.

Продукт следует хранить в холодильнике, завернув в бумажное полотенце и поместив в контейнер с крышкой для сохранения свежести.

2

Кинза

Продукт богат антиоксидантами и витаминами А, С, К.

Польза растения:

  • улучшает работу желудочно-кишечного тракта;

  • борется с воспалительными процессами (благодаря антиоксидантам);

  • улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

По словам диетолога, кинзу не рекомендуется употреблять людям, склонным к аллергическим реакциям и подверженным к заболеваниям почек, щитовидной железы и ЖКТ. Детям стоит давать продукт только в умеренных количествах после достижения 2-3 лет.

Кинзу можно употреблять как в свежем, так и в засушенном виде. Это растение прекрасно дополняет супы, салаты, а также может использоваться в мясных и рыбных блюдах. Не стоит, по словам эксперта, сочетать кинзу с молочными продуктами.

Хранить растение нужно в холодильнике, завернув в бумажное полотенце.

3

Рукола

Растение богато витаминами С, К, В, а также антиоксидантами.

Польза продукта:

  • улучшает работу пищеварительной системы;

  • укрепляет кости;

  • защищает организм от воспалительных процессов.

Людям, страдающим от аллергии, а также имеющим заболевания почек, щитовидной железы и проблемы с ЖКТ, не рекомендуется употреблять руколу.

Растение можно добавлять в различные блюда: супы, салаты, пасты и даже в пиццу. Не рекомендуется употреблять руколу вместе с кисломолочными продуктами.

Храните продукт в холодильнике, предварительно обернув бумажными полотенцами и поместив в контейнер с крышкой. Это поможет сохранить его свежесть.

4

Листья салата

Растение служит источником микроэлементов и витаминов А, С, К.

Польза продукта:

  • улучшает пищеварение;

  • улучшает мозговую активность;

  • укрепляет иммунитет;

  • поддерживает работу сердца.

По словам диетолога, салат не стоит употреблять людям, у которых есть склонность к аллергии, а также тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, почками или щитовидной железой.

Листья растения хорошо подходят для завтраков (например, их можно подать с яичницей или омлетом), салатов, рыбных и мясных блюд. Сочетание растения с молочными продуктами может вызвать дискомфорт в ЖКТ.

Хранение: заверните листья салата в бумажные полотенца или поместите в контейнер с крышкой.

5

Базилик

Продукт богат эфирными маслами и витаминами А, К.

Польза растения:

  • укрепляет иммунитет;

  • борется с появлением воспалительных процессов;

  • поддерживает сердечно-сосудистую систему;

  • антибактериальное воздействие на организм (благодаря эфирным маслам).

Как утверждает диетолог, не стоит употреблять продукт тем, кто страдает от аллергии на эфирные масла. Также следует воздержаться людям, имеющим заболевания ЖКТ.

Базилик — ароматная зелень, которая подойдет к большому разнообразию пищи. Растение можно добавлять в супы, салаты, горячие мясные и рыбные блюда, смузи и лимонады.

По словам диетолога, хранить базилик следует в холодильнике, предварительно обернув в бумажные полотенца.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Эксперт Правильное питание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление