Наладит работу кишечника и поможет сердцу: диетолог назвала неожиданные свойства садовой зелени

Растение содержит витамины А, С, К, а также фолиевую кислоту и клетчатку.

Польза продукта:

улучшает пищеварение;

укрепляет иммунную систему;

поддерживает работу сердца;

обладает противовоспалительными свойствами.

Как утверждает врач, детям сельдерей можно давать с 2-3 лет, но в умеренных количествах, начиная с небольших порций. Не рекомендуется употреблять аллергикам и людям с заболеваниями ЖКТ в период обострения.

Растение можно добавлять в салаты, смузи и супы. Сельдерей хорошо подходит к мясным и рыбным продуктам, однако может составить плохое сочетание с молочными продуктами.

Продукт следует хранить в холодильнике, завернув в бумажное полотенце и поместив в контейнер с крышкой для сохранения свежести.