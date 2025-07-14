Машины тонут, молния попала в дом: в Москве бушуют мощный ливень и грозы. Ждать ли такого в Ярославле

Днем 14 июля Москву и область накрыло непогодой. В регионе бушует гроза, в столице зарядил мощный ливень.
Наши коллеги из MSK1.RU ведут онлайн-трансляцию, где показывают последствия непогоды.
В подмосковном городе Истра во время грозы начался пожар. От удара молнии загорелась крыша частного дома. В местных пабликах написали, что молния попала в роутер. После этого он заискрил и вспыхнул дом. К счастью, никто не пострадал.
В городе Долгопрудный под Москвой на дорогах разливаются моря. В одном из районов города затопило проезжую часть и прилегающую к ней территорию. На видео автомобили с трудом «плывут» по проезжей части.
На Живописной улице в районе Хорошево-Мневники из-за упавшего дерева задерживаются трамваи № 28 и 31. Судя по фото с места, территорию у упавшего дерева обнесли сигнальной лентой, на месте работают сотрудники метро, которые пытаются его убрать. Поломанный ствол задел и остановку.
Тем временем в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о надвигающейся грозе. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что непогода разгуляется с шести вечера 14 июля и сохранится до того же времени 15 июля.
Судя по данным агрегатора «Яндекс Погода» в ближайшие два часа осадков в Ярославле не ожидается.
Ранее мы публиковали прогноз погоды в Ярославской области на неделю.