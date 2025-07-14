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Лето Машины тонут, молния попала в дом: в Москве бушуют мощный ливень и грозы. Ждать ли такого в Ярославле

Машины тонут, молния попала в дом: в Москве бушуют мощный ливень и грозы. Ждать ли такого в Ярославле

Публикуем прогнозы синоптиков

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3 комментария
В Москве бушуют гроза и ливни | Источник: Татьяна Дементьева, Истра, буря, безумие / Telegram, Troitsk City / TelegramВ Москве бушуют гроза и ливни | Источник: Татьяна Дементьева, Истра, буря, безумие / Telegram, Troitsk City / Telegram

В Москве бушуют гроза и ливни

Источник:

Татьяна Дементьева, Истра, буря, безумие / Telegram, Troitsk City / Telegram

Днем 14 июля Москву и область накрыло непогодой. В регионе бушует гроза, в столице зарядил мощный ливень.

Наши коллеги из MSK1.RU ведут онлайн-трансляцию, где показывают последствия непогоды.

В подмосковном городе Истра во время грозы начался пожар. От удара молнии загорелась крыша частного дома. В местных пабликах написали, что молния попала в роутер. После этого он заискрил и вспыхнул дом. К счастью, никто не пострадал.

Дом загорелся во время грозы | Источник: Татьяна Дементьева, Истра, буря, безумие / TelegramДом загорелся во время грозы | Источник: Татьяна Дементьева, Истра, буря, безумие / Telegram

Дом загорелся во время грозы

Источник:

Татьяна Дементьева, Истра, буря, безумие / Telegram

Машины утопают в воде

Источник:

Типичный Долгопрудный / Telegram

В городе Долгопрудный под Москвой на дорогах разливаются моря. В одном из районов города затопило проезжую часть и прилегающую к ней территорию. На видео автомобили с трудом «плывут» по проезжей части.

А вот так в Королеве

Источник:

MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

Дерево упало на остановку | Источник: ЕдемЧат / TelegramДерево упало на остановку | Источник: ЕдемЧат / Telegram

Дерево упало на остановку

Источник:

ЕдемЧат / Telegram

На Живописной улице в районе Хорошево-Мневники из-за упавшего дерева задерживаются трамваи № 28 и 31. Судя по фото с места, территорию у упавшего дерева обнесли сигнальной лентой, на месте работают сотрудники метро, которые пытаются его убрать. Поломанный ствол задел и остановку.

Тем временем в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о надвигающейся грозе. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что непогода разгуляется с шести вечера 14 июля и сохранится до того же времени 15 июля.

Судя по данным агрегатора «Яндекс Погода» в ближайшие два часа осадков в Ярославле не ожидается.

Над подмосковными городами и Великим Новгородом собрались тучи | Источник: Яндекс ПогодаНад подмосковными городами и Великим Новгородом собрались тучи | Источник: Яндекс Погода

Над подмосковными городами и Великим Новгородом собрались тучи

Источник:

Яндекс Погода

Ранее мы публиковали прогноз погоды в Ярославской области на неделю.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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Комментарии
3
Гость
5 минут
раз все деньги идут им то и остальное пусть получают
Гость
6 минут
Завязывайте с ними 👎😡 они не могут утонуть 🤣
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