Машины тонут, молния попала в дом: в Москве бушуют мощный ливень и грозы. Ждать ли такого в Ярославле

В Москве бушуют гроза и ливни Источник: Татьяна Дементьева, Истра, буря, безумие / Telegram, Troitsk City / Telegram

Днем 14 июля Москву и область накрыло непогодой. В регионе бушует гроза, в столице зарядил мощный ливень.

Наши коллеги из MSK1.RU ведут онлайн-трансляцию, где показывают последствия непогоды.

В подмосковном городе Истра во время грозы начался пожар. От удара молнии загорелась крыша частного дома. В местных пабликах написали, что молния попала в роутер. После этого он заискрил и вспыхнул дом. К счастью, никто не пострадал.

Дом загорелся во время грозы Источник: Татьяна Дементьева, Истра, буря, безумие / Telegram

Машины утопают в воде Источник: Типичный Долгопрудный / Telegram

В городе Долгопрудный под Москвой на дорогах разливаются моря. В одном из районов города затопило проезжую часть и прилегающую к ней территорию. На видео автомобили с трудом «плывут» по проезжей части.

А вот так в Королеве Источник: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

Дерево упало на остановку Источник: ЕдемЧат / Telegram

На Живописной улице в районе Хорошево-Мневники из-за упавшего дерева задерживаются трамваи № 28 и 31. Судя по фото с места, территорию у упавшего дерева обнесли сигнальной лентой, на месте работают сотрудники метро, которые пытаются его убрать. Поломанный ствол задел и остановку.

Тем временем в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о надвигающейся грозе. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что непогода разгуляется с шести вечера 14 июля и сохранится до того же времени 15 июля.

Судя по данным агрегатора «Яндекс Погода» в ближайшие два часа осадков в Ярославле не ожидается.

Над подмосковными городами и Великим Новгородом собрались тучи Источник: Яндекс Погода