Регионы накрыл циклон: ярославцев предупредили об опасной погоде

Ярославцев предупредили о грозе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о резкой смене погоды. Вечером 26 июня ожидается гроза с ливнем.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем, усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с ожидается местами по Ярославской области во второй половине дня 26 июня», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.

Жителей просят быть внимательными и осторожными. В такую погоду может быть опасным нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, на погоду влияют фронты циклона с центром над севером Европейской России. На фоне грозы в Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Как ранее сообщали специалисты центра «Фобос», в ближайшие дни погода будет по-осеннему холодной.

«Виновник нынешнего ненастья на Русской равнине — обширный североатлантический циклон. [26 июня] его дождевые тучи накроют практически всю территорию региона, и только к берегам Чёрного моря поля фронтальной облачности не пропустит отрог азорского антициклона», — указали в «Фобосе».

Прогноз погоды в Ярославле по дням:

в пятницу, 26 июня, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +15…17 °C, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;

в субботу, 28 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +5..+7 °C, днем +17…19 °C, ветер северо-западный, умеренный;

в воскресенье, 29 июня, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность; ночью +11…13 °C, днем +19…21 °C, ветер северо-западный, умеренный;

в понедельник, 30 июня, прогнозируется переменная облачность; ночью +12…14 °C, днем +17…19 °C, ветер северный, умеренный.