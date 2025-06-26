Регионы накрыл циклон: ярославцев предупредили об опасной погоде

Жителей Ярославской области предупредили о резкой смене погоды. Вечером 26 июня ожидается гроза с ливнем.
«Гроза, в отдельных районах с ливнем, усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с ожидается местами по Ярославской области во второй половине дня 26 июня», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.
Жителей просят быть внимательными и осторожными. В такую погоду может быть опасным нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций.
Согласно прогнозу Росгидрометцентра, на погоду влияют фронты циклона с центром над севером Европейской России. На фоне грозы в Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности.
Как ранее сообщали специалисты центра «Фобос», в ближайшие дни погода будет по-осеннему холодной.
«Виновник нынешнего ненастья на Русской равнине — обширный североатлантический циклон. [26 июня] его дождевые тучи накроют практически всю территорию региона, и только к берегам Чёрного моря поля фронтальной облачности не пропустит отрог азорского антициклона», — указали в «Фобосе».
Прогноз погоды в Ярославле по дням:
в пятницу, 26 июня, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +15…17 °C, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;
в субботу, 28 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +5..+7 °C, днем +17…19 °C, ветер северо-западный, умеренный;
в воскресенье, 29 июня, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность; ночью +11…13 °C, днем +19…21 °C, ветер северо-западный, умеренный;
в понедельник, 30 июня, прогнозируется переменная облачность; ночью +12…14 °C, днем +17…19 °C, ветер северный, умеренный.
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