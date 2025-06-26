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Лето Регионы накрыл циклон: ярославцев предупредили об опасной погоде

Регионы накрыл циклон: ярославцев предупредили об опасной погоде

Публикуем предупреждение

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3 комментария
Ярославцев предупредили о грозе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили о грозе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о грозе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о резкой смене погоды. Вечером 26 июня ожидается гроза с ливнем.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем, усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с ожидается местами по Ярославской области во второй половине дня 26 июня», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.

Жителей просят быть внимательными и осторожными. В такую погоду может быть опасным нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, на погоду влияют фронты циклона с центром над севером Европейской России. На фоне грозы в Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Как ранее сообщали специалисты центра «Фобос», в ближайшие дни погода будет по-осеннему холодной.

«Виновник нынешнего ненастья на Русской равнине — обширный североатлантический циклон. [26 июня] его дождевые тучи накроют практически всю территорию региона, и только к берегам Чёрного моря поля фронтальной облачности не пропустит отрог азорского антициклона», — указали в «Фобосе».

Прогноз погоды в Ярославле по дням:

  • в пятницу, 26 июня, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +15…17 °C, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • в субботу, 28 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +5..+7 °C, днем +17…19 °C, ветер северо-западный, умеренный;

  • в воскресенье, 29 июня, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность; ночью +11…13 °C, днем +19…21 °C, ветер северо-западный, умеренный;

  • в понедельник, 30 июня, прогнозируется переменная облачность; ночью +12…14 °C, днем +17…19 °C, ветер северный, умеренный.

Актуальный прогноз также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Похолодание Гроза Экстренное предупреждение
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Комментарии
3
Гость
1 час
в пятницу 26 июня... в субботу 28 июня... Как так?
Гость
1 час
В пятницу 26 июня?Вы там пьяные?
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