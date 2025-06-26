«Чтоб вас кишечка скосила»: жители Сочи дерзко отозвались против туристов из регионов

Если загорелый, значит, не местный Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Туристки из Москвы столкнулись с дерзкими жителями города-курорта. Наши коллеги из SOCHI1.RU публикуют две истории про отношение «местных» к отдыхающим.

Спор, кто в Сочи местный, а кто понаехавший, вечен. Коренные сочинцы считают, что, если человек прожил на курорте 15 лет, считать его местным жителем нельзя. При этом многие приезжие, даже если они всего два года на курорте, считают себя сочинцами. Разбирать, кто прав, а кто нет, мы не будем.

«Такие люди портят имидж Сочи»

Некоторые местные гордятся, что не ходят на пляж Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В редакцию SOCHI1.RU написала разгневанная жительница Москвы Оксана Левина. В столице она понаехавшая, причем из Сочи, где родилась и выросла. Уехала 5 лет назад, продав всю недвижимость. Теперь приезжает на родину в качестве курортницы. Наслаждается пару недель. 22 июня она с дочерью и внуком прогуливалась по району Морпорта, решили зайти в ротонду и сфотографироваться на фоне яхт. Там было несколько человек, явно туристов. Сделали несколько кадров и ушли. Осталась молодая пара — парень и девушка.

— Милая такая, в кудряшках, в желтом платьице. Я фотографировала дочь и краем уха услышала, как эта «милая» девушка говорит: «Чтоб вас кишечка скосила, бздыхи проклятые». Пропустила мимо ушей, а потом поняла, что это нам. Оказывается, она ждала, когда другие «бзыхи» сфотографируются и свалят. А тут мы. Я напрямую ее спросила, что ее не устраивает. Ведь мы сделали несколько фотографий. Это заняло ровно две минуты, — рассказывает Оксана.

Она утверждает, что наслушалась столько негатива от девушки. Мол, понаехали тут, бродят везде и местным жить мешают.

— «Лучше бы вы заразились кишечной инфекцией и в отеле на унитазе сидели. А сочинцы никогда кишечкой не болеют, потому что не купаются» — вот такие спичи она выдавала. Я была в шоке. Такие люди портят имидж курорта. И разговаривала она явно сибирским говором. Мы, сочинцы, с молоком матери впитываем уважение к туристам, которые приносят городу деньги. Хотя наша семья на этом никогда не зарабатывала, — говорит Оксана.

Россиянка уверена, что это так называемые новые сочинцы, которые переехали в город несколько лет назад и уверены, что стали местными жителями. Сочинцы не шляются просто так по городу, не фотографируются в попсовых местах, а много работают, чтобы прожить в одном из самых дорогих городов России.

Сочи — город возможностей Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Мы, нищие, премся в Сочи»

А москвичку Ирину Веснину обматерил сочинский неадекватный таксист. Да так, что она не выдержала и разревелась, как ребенок. Ирина вместе с семьей отдыхает в Сириусе. Сняли квартиру, готовят сами, а за продуктами ездят в гипермаркет. Вызвали такси, потому что закупились на весь отпуск, несколько тяжелых пакетов тащить пешком не хотелось: в семье одни женщины. Приехал водитель и сразу начал «наезжать» на туристов. Мол, неудобно ему заезжать на площадь гипермаркета, где теперь платная парковка.

— Мы не знали, что всё так сложно. Извинились. А когда он узнал, что ехать нам совсем немного и за 200 рублей, тут его порвало. Он просто обругал нас матом, что мы нищие премся в Сочи, пробки создаем, жить сочинцам мешаем. Высадил на полпути, выкинул наши сумки прямо на проезжей части и уехал. Я разревелась. Копила деньги два года на отпуск. А тут мало того, что погода не пляжная, да еще вот так туристов встречают, — рассказала Ирина. В Сочи она больше не поедет — не понравилось.

В Сочи нужно наслаждаться жизнью Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Сочинка в четвертом поколении Надежда Кузнецова уверена, что все эти споры местных и неместных нужно прекратить. А «новым» сочинцам она советует просто полюбить этот город таким, какой он есть: с толпами туристов летом, с пробками на узких дорогах. Такова его специфика.

— Я считаю, что, если что-то не нравится в городе, не нужно здесь оставаться и выплескивать свой негатив на других людей. Нужно просто интегрироваться в его ритм. Мешают бздыхи — уезжай. Они будут всегда. Мы их любим. Туристы приезжают кайфовать, и портить им отдых не нужно. Нужно радоваться жизни, морю, прекрасной природе. Мы живем в очень живописном месте, несмотря на все проблемы, и большая часть населения России нам завидует. А сочинцев я призываю не обвинять, что из-за понаехавших убили город. Люди не виноваты, что ищут для жизни место получше. Курорт убили чиновники! — заключила Надежда.