Шезлонги, коктейли и спа-процедуры: 8 отелей с открытыми бассейнами

Летний отдых у воды — это не обязательно речки или поездки к морю. Для тех, кто хочет поплавать с комфортом, есть альтернатива — отели с бассейнами в Подмосковье. Наши коллеги из MSK1.RU совместно с «Яндекс Путешествиями» собрали загородные локации с крытыми и открытыми бассейнами, шезлонгами и спа-зонами, где можно освежиться, перезагрузиться на природе и провести отпуск или выходные без спешки.
Gopark Hotel
Где находится: городской округ Химки, деревня Голиково, Шоссейная улица, стр. 1.
На зеленой парковой территории отеля в теплое время работает открытый подогреваемый бассейн, а для ненастных дней есть и крытый. Площадка для пикника оборудована всем необходимым для приятного отдыха на природе. В качестве спортивного досуга Gopark Hotel предлагает тренажерный зал, а для снятия напряжения можно посетить спа-центр. На территории также есть салон красоты, солярий, ресторан и бары.
Проживание на двоих в одном из номеров в июне стоит от 7 500 рублей за ночь.
Эко-отель «Снегирёк»
Где находится: городской округ Истра, дачный посёлок Снегири, Октябрьская улица, 41
В распоряжении отдыхающих крытый бассейн с гидромассажем, а летом дополнительно открывается открытая чаша под солнцем. В банном комплексе — русская баня, финская сауна, хамам и инфракрасная парная. Рядом — купель для контрастных погружений и спелеокамера с соляным воздухом. Здесь также работают фитнес-зал, ресторан, SPA-кабинеты и игровые зоны для детей.
Проживания на двоих в июне стоит от 5 400 рублей за ночь.
«Медвежьи озера»
Где находится: городской округ Щелково, деревня Медвежьи Озёра, улица Берег озера, 1.
Парк-отель находится прямо на берегу чистых озер по первой пляжной линии. Пляж песчаный с бесплатными зонтами и шезлонгами. Если все же хочется поплавать, не беспокоясь о водорослях и песнке, для гостей на территории отеля работают открытый бассейн и еще один, в помещении. Для всех желающих доступна рыбалка, а для детей — развлекательная программа с аниматорами. Есть много вариантов спортивного досуга.
Номер на двоих в июне обойдется в сумму от 8 700 рублей. Можно также арендовать коттедж от 16 000 рублей.
Arthurs SPA Hotel by Mercure
Где находится: городской округ Мытищи, деревня Ларёво, Хвойная улица, 26/11
На территории работает один из самых просторных wellness-центров Подмосковья. В нем — большой бассейн, разделенный на две зоны: в первой гости могут спокойно поплавать, а вторая оборудована аквагоркой, где можно устроить активные игры с детьми. Есть также банный комплекс и фитнес-зал, зона релаксации с джакузи и массажным каскадом. Среди других развлечений отеля — кинотеатр, боулинг, караоке, мини-клуб с анимацией, велопрокат и шезлонги прямо у воды.
Проживание на двоих в одном из номеров в июне стоит от 10 800 рублей за ночь.
«Фореста Фестиваль Парк»
Где находится: городской округ Чехов, деревня Прохорово, Санаторная улица, вл. 3 стр.1
Летом на территории отеля открывается большая зона с бассейнами, в которых вода подогревается и остается комфортной независимо от погоды. Рядом — шезлонги, мини-бар, летнее кафе, площадки для волейбола и тенниса. Есть детское игровое пространство с надувными горками, а для безопасности здесь всегда дежурит спасатель. Питание в формате «все включено» — перекусить можно как на открытой веранде, так и в основном ресторане.
В июне стоимость проживания на двоих в одном из номеров начинается от 12 000 рублей за ночь.
«Свежий ветер»
Где находится: Дмитровский городской округ, деревня Курово, вл. 74
Летний курорт в окружении леса, где с июня открыты два подогреваемых уличных бассейна с душевыми, шезлонгами и зонтиками. Есть детская чаша для купания, а в оборудованных беседках прямо у воды подают прохладительные коктейли и легкие закуски. Для любителей активного отдыха комплекс предлагает скалодром и веревочный парк. Можно покататься на горках или подняться на залитые солнцем поляны, а вечером устроить BBQ на свежем воздухе.
В июне стоимость проживания в одном из стандартных номеров на двоих начинается от 12 600 рублей за ночь.
Park-Hotel «Звенигород»
Где находится: Одинцовский городской округ, Звенигород, улица Лермонтова, 64
Главная особенность отеля — уютная аквазона с открытым подогреваемым бассейном. Вода в нем всегда комфортной температуры, так что плавать можно даже в прохладный летний вечер. Рядом — отдельный неглубокий бассейн для детей. Есть здесь также крытый wellness-центр с римской парной, финской сауной, хаммамом и традиционной купелью. Любителям активного отдыха доступны тренажёрный зал, настольный теннис и прокат спортивного инвентаря.
В июне стоимость проживания на двоих в одном из номеров начинается от 21 000 рублей за ночь.
LES Art Resort
Где находится: Рузский муниципальный округ, сельское поселение Дороховское, А-108, 442-й километр, 108
Элитный курорт с развлекательной и оздоровительной инфраструктурой. Для гостей доступны всесезонные открытые бассейны с подогревом, окруженные хвойным лесом, а также крытый бассейн с разной глубиной, зоной для детей и небольшой аквагоркой. Здесь есть также спа-зона, фитнес-центр, пешеходные маршруты, прокат велосипедов и бар с бесплатными напитками, кофе и мороженым.
В июне стоимость проживания на двоих в одном из номеров начинается от 27 300 рублей за ночь.
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