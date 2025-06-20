Шезлонги, коктейли и спа-процедуры: 8 отелей с открытыми бассейнами

Аналитики составили топ-8 баз отдыха с открытым бассейном в Подмосковье Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Летний отдых у воды — это не обязательно речки или поездки к морю. Для тех, кто хочет поплавать с комфортом, есть альтернатива — отели с бассейнами в Подмосковье. Наши коллеги из MSK1.RU совместно с «Яндекс Путешествиями» собрали загородные локации с крытыми и открытыми бассейнами, шезлонгами и спа-зонами, где можно освежиться, перезагрузиться на природе и провести отпуск или выходные без спешки.

Gopark Hotel

Где находится: городской округ Химки, деревня Голиково, Шоссейная улица, стр. 1.

На зеленой парковой территории отеля в теплое время работает открытый подогреваемый бассейн, а для ненастных дней есть и крытый. Площадка для пикника оборудована всем необходимым для приятного отдыха на природе. В качестве спортивного досуга Gopark Hotel предлагает тренажерный зал, а для снятия напряжения можно посетить спа-центр. На территории также есть салон красоты, солярий, ресторан и бары.

Проживание на двоих в одном из номеров в июне стоит от 7 500 рублей за ночь.

Источник: Официальный сайт отеля Gopark Hotel











Эко-отель «Снегирёк»

Где находится: городской округ Истра, дачный посёлок Снегири, ​​Октябрьская улица, 41

В распоряжении отдыхающих крытый бассейн с гидромассажем, а летом дополнительно открывается открытая чаша под солнцем. В банном комплексе — русская баня, финская сауна, хамам и инфракрасная парная. Рядом — купель для контрастных погружений и спелеокамера с соляным воздухом. Здесь также работают фитнес-зал, ресторан, SPA-кабинеты и игровые зоны для детей.

Проживания на двоих в июне стоит от 5 400 рублей за ночь.

«Медвежьи озера»

Где находится: городской округ Щелково, деревня Медвежьи Озёра, улица Берег озера, 1.

Парк-отель находится прямо на берегу чистых озер по первой пляжной линии. Пляж песчаный с бесплатными зонтами и шезлонгами. Если все же хочется поплавать, не беспокоясь о водорослях и песнке, для гостей на территории отеля работают открытый бассейн и еще один, в помещении. Для всех желающих доступна рыбалка, а для детей — развлекательная программа с аниматорами. Есть много вариантов спортивного досуга.

Номер на двоих в июне обойдется в сумму от 8 700 рублей. Можно также арендовать коттедж от 16 000 рублей.

Источник: Сервис «Яндекс Путешествия»











Arthurs SPA Hotel by Mercure

Где находится: городской округ Мытищи, деревня Ларёво, Хвойная улица, 26/11

На территории работает один из самых просторных wellness-центров Подмосковья. В нем — большой бассейн, разделенный на две зоны: в первой гости могут спокойно поплавать, а вторая оборудована аквагоркой, где можно устроить активные игры с детьми. Есть также банный комплекс и фитнес-зал, зона релаксации с джакузи и массажным каскадом. Среди других развлечений отеля — кинотеатр, боулинг, караоке, мини-клуб с анимацией, велопрокат и шезлонги прямо у воды.

Проживание на двоих в одном из номеров в июне стоит от 10 800 рублей за ночь.

«Фореста Фестиваль Парк»

Где находится: городской округ Чехов, деревня Прохорово, Санаторная улица, вл. 3 стр.1

Летом на территории отеля открывается большая зона с бассейнами, в которых вода подогревается и остается комфортной независимо от погоды. Рядом — шезлонги, мини-бар, летнее кафе, площадки для волейбола и тенниса. Есть детское игровое пространство с надувными горками, а для безопасности здесь всегда дежурит спасатель. Питание в формате «все включено» — перекусить можно как на открытой веранде, так и в основном ресторане.

В июне стоимость проживания на двоих в одном из номеров начинается от 12 000 рублей за ночь.

Источник: Официальный сайт отеля «Фореста Фестиваль Парк»











«Свежий ветер»

Где находится: Дмитровский городской округ, деревня Курово, вл. 74

Летний курорт в окружении леса, где с июня открыты два подогреваемых уличных бассейна с душевыми, шезлонгами и зонтиками. Есть детская чаша для купания, а в оборудованных беседках прямо у воды подают прохладительные коктейли и легкие закуски. Для любителей активного отдыха комплекс предлагает скалодром и веревочный парк. Можно покататься на горках или подняться на залитые солнцем поляны, а вечером устроить BBQ на свежем воздухе.

В июне стоимость проживания в одном из стандартных номеров на двоих начинается от 12 600 рублей за ночь.

Park-Hotel «Звенигород»

Где находится: Одинцовский городской округ, Звенигород, улица Лермонтова, 64

Главная особенность отеля — уютная аквазона с открытым подогреваемым бассейном. Вода в нем всегда комфортной температуры, так что плавать можно даже в прохладный летний вечер. Рядом — отдельный неглубокий бассейн для детей. Есть здесь также крытый wellness-центр с римской парной, финской сауной, хаммамом и традиционной купелью. Любителям активного отдыха доступны тренажёрный зал, настольный теннис и прокат спортивного инвентаря.

В июне стоимость проживания на двоих в одном из номеров начинается от 21 000 рублей за ночь.

Источник: Сервис «Яндекс Путешествия»











LES Art Resort

Где находится: Рузский муниципальный округ, сельское поселение Дороховское, А-108, 442-й километр, 108

Элитный курорт с развлекательной и оздоровительной инфраструктурой. Для гостей доступны всесезонные открытые бассейны с подогревом, окруженные хвойным лесом, а также крытый бассейн с разной глубиной, зоной для детей и небольшой аквагоркой. Здесь есть также спа-зона, фитнес-центр, пешеходные маршруты, прокат велосипедов и бар с бесплатными напитками, кофе и мороженым.

В июне стоимость проживания на двоих в одном из номеров начинается от 27 300 рублей за ночь.