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Лето Кризис-2025 эксперт «Народная» Турция сравнялась с Мальдивами: кому из россиян доступен отдых за границей и когда его можно планировать

«Народная» Турция сравнялась с Мальдивами: кому из россиян доступен отдых за границей и когда его можно планировать

Судя по тому, насколько подорожал отдых, инфляция в России составила 21 процент

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Красиво загореть можно и дома в бассейне

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Российский рынок организованного выездного туризма переживает не лучшие времена. По данным Российского союза туриндустрии, в 2024 году россияне приобрели около 2,5 миллиона туров за границу, и это до сих пор на 14% ниже показателей 2019 года, когда было продано 2,8 миллиона турпакетов.

Общий поток россиян за рубеж в 2024 году составил 22 миллиона. Из них около 10 миллионов обращались к туроператорам за отдельными услугами, такими как бронирование отелей, авиабилетов и визовая поддержка. Выходит, подавляющее большинство отдыхают индивидуально. Видимо, чтобы сэкономить. Подробности — в материале MSK1.RU.

Что почем

Если в прошлом году зарубежные турпутевки обошлись россиянам почти в 250 миллионов рублей, то в допандемийном 2019 году — в 116 миллиардов. Средняя стоимость одной путевки в 2019 году составляла 41 736 рублей, а в прошлом — уже 102 тысячи рублей. Вот вам и истинный размер инфляции: почти по 21 проценту в год. Кстати, как рассказал на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, примерно такими же темпами росли цены на внутрироссийский туризм.

До этого РСТ подсчитал, что стоимость авиабилетов по внутренним маршрутам в прошлом году взлетела на 22,5%, цены на билеты четыре и пять звезд — на 21,3%, отелей три звезды — 18,6%, а до двух звезд — 16,1%.

Как видно, отдых (и особенно зарубежный) становится доступен лишь крайне ограниченному числу россиян. Ведь в число тех 22 миллионов «выездных» включили и тех, кто слетал в бюджетные Абхазию и Белоруссию, а не только в ОАЭ и на Мальдивы.

— Туризм постепенно превращается в привилегию для более состоятельных людей, — говорит MSK1.RU руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique Мария Шавнева. — Проблема в том, что цены на туры растут с каждым годом, и сегодня путешествия за границу становятся для многих всё более дорогими. Причины этого — рост цен на авиабилеты, повышение цен на проживание, а также экономическая и политическая нестабильность. Не стоит забывать про курс доллара.

 В топе зарубежных направлений по итогам прошлого года Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ, Абхазия. Они тоже стали менее доступными?

— Ну вот Турция — как раз яркий пример того, как популярные направления становятся менее доступными. Если раньше можно было уложиться в 30–40 тысяч за тур в отель три звезды в Анталье, то теперь за аналогичный отпуск придется выложить в два раза больше. И это не удивительно: цены на туры в Турцию только в 2024 году выросли почти на 30%, а авиабилеты, особенно в высокий сезон, стали значительно дороже. На этот год турецкие отельеры тоже планируют поднять цены на 30 процентов. Пока идет раннее бронирование, это не так заметно. Но к началу сезона будет ощутимо.

Хорошие отели в Турции стали стоить как Мальдивы. Теперь у состоятельных туристов есть выбор — лететь в Турцию на Средиземное море или на Мальдивы и Индийский океан.

 Ну а есть хоть какие-то бюджетные виды отдыха? Не всем же лететь в Абхазию, она такого наплыва не выдержит, или на дачу?

— Туристы сейчас выбирают недорогие российские направления как альтернативу заграничным. Либо сокращают состав путешественников. Например, детей оставляют с бабушками дома. Сильно выросло оформление туров в кредит.

Кстати, несмотря на рост цен, есть способы сохранить доступность зарубежных путешествий. Например, можно планировать поездки в низкий сезон — это сэкономит до 30–50% от общей стоимости тура. Раннее бронирование также помогает уменьшить расходы, а выбор менее популярных курортов и стран может обойтись гораздо дешевле.

Доступно только богатым?

Сооснователь и управляющий партнер ADAMAND Resort Антон Бодокия в беседе с MSK1.RU говорит, что международные поездки становятся всё менее доступными не только с финансовой точки зрения, но и из-за усложнившихся политических условий.

— Еще несколько лет назад семья со средним достатком могла позволить себе ежегодный отдых, например в Турции. А сегодня отдых на популярных направлениях уже сопоставим по стоимости с поездками в некоторые европейские страны, что делает их доступными лишь для более обеспеченной аудитории, — размышляет Бодокия. — Общая тенденция такова, что зарубежные поездки всё больше становятся прерогативой состоятельных россиян, обладающих не только финансовыми возможностями, но и ресурсами для планирования и организации таких путешествий.

 И долго еще отдых будет дорожать?

— Повышение цен продолжится в ближайшие 2–3 года. Существенное снижение цен в обозримом будущем маловероятно. Основные факторы, влияющие на удорожание, — высокая инфляция в странах, традиционно популярных у российских туристов, продолжающееся ослабление рубля, а также рост операционных издержек туроператоров и авиаперевозчиков.

А вы планируете этим летом отдыхать за границей или останетесь дома?

Хотелось бы за границу, но вряд ли получится
Лучше остаться дома, чем ехать на российские юга
В России есть хорошие и вполне бюджетные места для отдыха, уже знаю, куда поеду
Буду отдыхать за границей

ПО ТЕМЕ
Летний отдых Цены на отдых Отпускные Инфляция Подорожание Курс доллара
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