«Дельфины приплывают к пляжу»: туристы назвали список мест, где отдыхать на Черном море

Скоро на юге нашей страны начнется бархатный сезон Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Российский юг — излюбленное место для отдыха среди россиян. Сюда едут из-за Черного моря. В этом году на пляжах в Анапе, Сочи и Геленджике побывали сотни тысяч туристов. И сколько еще будут! Впереди бархатный сезон. Наши коллеги из NGS55.RU изучили отзывы туристов и собрали список мест на Черноморском побережье, где можно бюджетно отдохнуть и насладиться природой.



Дивноморское

Идеальный отдых для любителей понежиться под солнцем Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Поселок Дивноморское входит в состав Геленджика и располагается в 10 километрах от него. Доехать до поселка можно на маршрутках, которые отправляются несколько раз в день. Как и на остальных курортах Юга России, главной проблемой для туристов являются сами туристы.



— Из минусов, в последние дни пребывания в Дивноморском (это еще не июль!), очень много туристов прибыло, что сказывается на общей обстановке на пляже, в заведениях и т.д. Я понимаю, реклама этому курортному месту хорошая, что люди едут сюда, но по факту, по прибытии таких масс появляются определенные недостатки. И получается, что едешь отдыхать на природе, ожидая минимально соприкасаться с людьми, а по факту чуть ли не трешься об людей на клочке пляжа, еще и в море попами бьешься, — рассказала туристка из Сибири.

В поселке есть небольшой парк аттракционов, продуктовые магазины, палатки с сувенирами и многочисленные столовые и кафе. Многие путешественники уверяют, что в большинстве заведений в Дивноморском вкусная еда по приемлемым ценам. Вариантов проживания тоже несколько: гостевые дома, санатории и базы отдыха. Преимуществом этого места является чистое море — это отмечают многие туристы.

Вечером на побережье открывается заманчивый вид Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











— Мы даже купили квартиру в селе Дивноморское в хорошем ЖК для семейного отдыха. И купили ради чистого моря. Грязным оно бывает только если сильный ветер с моря, то есть активное течение к берегу. Так это на любом морском побережье. Здесь и дельфины приплывают близко к пляжу рано утром или в 19:30 вечера, как по расписанию, — поделилась Светлана.



Из Дивноморского можно отправиться на экскурсию на винодельню Абрау Дюрсо. Продолжительность такой поездки составит 7 часов, 3 из которых придется провести в дороге. При этом стоимость такой экскурсии составляет всего 1,5 тысячи на человека. Однако за экскурсию по заводу с дегустацией вин придется заплатить.

На заводе можно узнать, как производится игристое Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Бухта Инал

Такие пейзажи так и манят Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Бухта Инал находится в Туапсинском районе в 125 километрах от Краснодара. Самый близкий к бухте поселок — Бжид. Место прекрасно подойдет тем, кто хочет отдохнуть на пляже и полюбоваться красивейшими морскими видами. Мы собрали различные отзывы путешественников об этом месте. Большинство из них отметили неразвитую инфраструктуру этого места, но природная красота бухты покорила всех. Она разбита на 6 участков, у каждого из которых есть свои преимущества.



Добраться до этого места можно только на машине, поскольку рядом нет никаких ж/д станций, а ближайшие населенный пункт находится в 6 километрах.

— Что представляет собой Бухта Инал в плане поселка? Это и не поселок вовсе, это просто огромное скопление туристических баз, их более 100. В основном это старые советские турбазы с соответствующим сервисом и комфортом, вернее с полным его отсутствием. В последнее время появились и более-менее комфортабельные базы. Внимательно изучите базу, где планируете остановиться, прочитайте отзывы. А отелей, гостиниц, гостевых домов пока что нет, одни турбазы, — поделился турист под ником Эдпитер.

Пляж на первом участке — галька, с одного бока его обрамляет красивая узористая скала. Сразу же рядом находится пляж второго участка — он расположен рядом с центральной площадью, где есть развлекательные заведения. Для путешественников оборудованы платные парковки, на пляжах есть шезлонги, навесы и кабинки для переодевания. Самый большой пляж бухты находится на третьем участке. Здесь же есть источник голубой лечебной глины.

— Грязевые ванны доступны любому желающему бесплатно, а найти эти природные купели можно без труда по протоптанной дорожке и с характерными отметинами. Находятся они в пешей доступности 5–10 минут ходьбы, смотря с какого участка бухты идти. Огромные пласты залежей этой глины выходят к морю. Дожди размывают известняк, и потоки стекают в озеро, а там и до моря недалеко — 5 метров всего, — рассказала туристка.

На четвертом участке путешественников ожидает уже дикий отдых, поскольку пляж ничем не оборудован. Это место идеально подойдет для тех, кто хочет уединиться и отдохнуть от большого количества людей. Пятый и шестой пляж в бухте оборудованы различными кафе и магазинами. С пляжа на пятом участке можно добраться до смотровой площадки Утес, где открывается шикарный вид на побережье.

Исходя из отзывов туристов, бухта Инал прекрасно подойдет для тех, кто хочет насладиться отдыхом у моря, при этом не потратив большие деньги. При этом место не подойдет любителям комфортного отдыха, поскольку инфраструктура здесь только начинает зарождаться.

Поселок Новомихайловский

Можно просто лежать под солнцем, а можно проводить отдых активно Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Еще одно место в Туапсинском районе — поселок Новомихайловский, расположенный в 140 километрах от Краснодара. Самый ближайший населенный пункт от поселка — Туапсе (около 40 км). По отзывам туристов, это место прекрасно подойдет для семейного и размеренного отдыха. В поселке есть множество туристических баз, пансионатов, санаториев и детских лагерей. Именно здесь находится Всероссийский детский центр «Орленок». При желании можно проехать 20 километров и полюбоваться на фонтаны «Фата невесты» и «Белые скалы».



Вдоль поселка протекают две реки — Нечепсухо и Псебе, именно в Новомихайловском они впадают в Черное море. Пляжи в поселке галичные с небольшим количеством песка. Самый основной пляж в Новомихайловском — центральный, имеющий протяженность 800 метров. На нем есть шезлонги, солнцезащитные зонты и раздевалки. Зайти на пляж можно бесплатно. Туристы отмечают, что это место идеально подходит для детей, поскольку глубина начинает увеличиваться только через 5 метров от береговой линии. Однако некоторые жалуются на отсутствие развлечений для малышей.

— Отличное место, всегда чистый пляж, убирают и не мусорят. На пляже есть развлечения — катамараны, прогулочные катера, полеты с парашютом. На пляже и в центре Новомихайловского нет ни парков, ни аквапарков. Поэтому с детьми нужно выбираться в другие поселки, но в этом месте много отелей с бассейнами, все в шаговой доступности. Можно поехать в ближайшие красивые места самому на машине или воспользоваться платными услугами организаторов. Кафе, столовые и рестораны есть на береговой линии, цены доступные. Отдыхаем в Новомихайловском уже несколько лет подряд, — рассказала Елена Рындина.

Для туристов в поселке организовывают экскурсии, конные прогулки, катание на баггах, квадроциклах, катамаранах, яхтах, также можно съездить на рыбалку или заняться дайвингом. Для любителей активного отдыха существует аренда велосипедов, на которых можно объехать курорт и насладиться природой.

Можно поразглядывать подводные виды Источник: предоставлено читателем NGS55.RU











Найти негативные отзывы об этом месте оказалось достаточно проблематично. Однако многие туристы отмечают один недостаток — большое количество людей, которые приезжают насладиться отдыхом у моря. Опытные путешественники советуют приходить на пляж ранним утром — в это время там можно побыть в одиночестве (но это не точно). Кроме того, некоторые жалуются на отсутствие бесплатных туалетов.



Минимальная цена на жилье здесь — 1200 рублей за сутки. Однако за эти деньги вам придется долго добираться до пляжа. Цены на кров, как и на любом отдыхе, разнообразны и зависят от удаленности от моря, наличия удобств и имеющегося ремонта.