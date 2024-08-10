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Лето Сентябрьские показатели: ярославцев предупредили о резком изменении погоды

Сентябрьские показатели: ярославцев предупредили о резком изменении погоды

МЧС и синоптики сообщили о грозе и похолодании

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На Ярославскую область надвигаются гроза и похолодание

МЧС и синоптики предупредили ярославцев о надвигающейся грозе и последующем похолодании.

— С 18 часов 10 августа до 18 часов 11 августа по Ярославской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с, — сообщили спасатели.

Кроме того, в воскресенье станет холоднее.

— Начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями. Днем посвежеет. Следующая неделя стартует с самой холодной погоды в век глобального потепления. Хлынет полярный воздух с температурными показателями, близкими к сентябрьским. Во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится, но холод начнет постепенно отступать. В дальнейшем установится западно-восточный перенос воздушных масс, благодаря чему погода наладится и к нам вернется солнце и нормальное августовское лето, — рассказали специалисты центра «Фобос».

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие дни в Ярославской области ожидается следующая погода:

  • воскресенье, 11 августа: облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Ветер западный и юго-западный. Температура воздуха ночью: +11... +16 градусов, днем: +17... +22 градуса;

  • понедельник, 12 августа: погода облачная с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный. Температура воздуха ночью: +9... +14 градусов, днем: +16... +21 градус;

  • вторник, 13 августа: погода облачная с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный. Температура воздуха ночью: +9... +14 градусов, днем: +18... +23 градуса;

  • среда, 14 августа: облачно, без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью: +13 градусов, днем: +23 градуса;

  • четверг, 15 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью: +11 градусов, днем: +23 градуса;

  • пятница, 16 августа: малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью: +11 градусов, днем: +23 градуса.

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